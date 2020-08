Μοντέλο αποκάλυψε ότι έκανε σεξ με 7 παίκτες του NBA και είδε να... απογειώνονται οι followers και τα εισοδήματά της!

Το πόσο... τρελή είναι η εποχή μας επιβεβαίωσε η ιστορία της Ayyyejae, η οποία είδε τους followers της στο Instagram να εκτοξεύονται, λίγο μετά τις πικάντικες αποκαλύψεις του άγνωστου μοντέλου περί... ομαδικού σεξ με επτά παίκτες ομάδας NBA.

Συγκεκριμένα, μέσα σε λίγες ώρες η Ayyyejae υπερδεκαπλασίασε τους followers στο Instagram και εβαλε στον τραπεζικό της λογαριασμό 22.000 δολάρια.

Το μοντέλο μίλησε στο «No Jumper» Podcast και ανέφερε πως την ημέρα που είχε γενέθλια συνευρέθηκε ταυτόχρονα με επτά από τους παίκτες ομάδας του NBA. Μόλις ερωτήθηκε στη συνέχεια από χρήστη του Instagram για το συγκεκριμένο θέμα, ανέφερε πως πρόκειται για την ομάδα του Φοίνιξ.

Η νεαρή κοπέλα όχι μόνο δεν... κοκκίνισε για όσα αποκάλυψε αλλά πανηγυρίζει κιόλας ότι τα δολάρια... ρέουν στον τραπεζικό της λογαριασμό ενώ και οι followers της αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς. Σύμφωνα με άλλο χρήστη του Twitter η Ayyyejae αύξησε μέσα σε λίγες ώρες τους followers από 3.000 σε 42.000, ενώ στον τραπεζικό της λογαριασμό προστεθήκαν 22.000 δολάρια.



IG Model who sucked up seven Phoenix Suns players is reaping the benefits of her new found fame. pic.twitter.com/KMtXyERei5