Μόνος στο Σπίτι 2: Πόσα θα ξόδευε ο Κέβιν στο πανάκριβο ξενοδοχείο αν η ταινία γυριζόταν σήμερα - iefimerida.gr

Το Home Alone (Μόνος στο Σπίτι) με πρωταγωνιστή τον Μακάλεϊ Κάλκιν, είναι μία από τις πιο δημοφιλείς χριστουγεννιάτικες ταινίες στον κόσμο.

Η πολύ μεγάλη επιτυχία της, οδήγησε στη συνέχειά της, το Home Alone 2: Lost in New York (Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη) το 1992.

Όπως και στην πρώτη ταινία, και στο Home Alone 2, ο μικρός Κέβιν χωρίζεται από την οικογένειά του κατά τη διάρκεια της εορταστικής εκδρομής τους στο Μαϊάμι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντί να πετάξει για την ηλιόλουστη πολιτεία, με την υπόλοιπη οικογένεια ΜακΚάλιστερ, ο 10χρονος κατευθύνεται στη Νέα Υόρκη, όπου ξεγελά το προσωπικό του Plaza Hotel για να του δώσουν δωμάτιο.

Κατά τη διάρκεια της μίας του διανυκτέρευσης, ο Κέβιν συσσωρεύει έναν βαρύ λογαριασμό υπηρεσίας δωματίου, ο οποίος παραδίδεται στον Μπαζ ΜακΚάλιστερ (τον υποδύεται ο Ντέβιν Ράτρεϊ) από τον γκρουμ Σέντρικ (Ρομπ Σνάιντερ), στο τέλος της χριστουγεννιάτικης ταινίας.

Ο πατέρας του Κέβιν και του Μπαζ, Πίτερ ΜακΚάλιστερ (Τζον Χερντ), μαθαίνει σύντομα ότι χρωστά στο ξενοδοχείο το εκπληκτικό ποσό των 967,43 δολαρίων και ακούγεται να ουρλιάζει θυμωμένα πριν ο πρώτος εξαφανιστεί γρήγορα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κέβιν στο Plaza Hotel

Τι παρήγγειλε ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ από την υπηρεσία δωματίου;

Ο Κέβιν παρήγγειλε φαγητό αξίας 728 δολαρίων κατά τη διάρκεια της διαμονής του στο Plaza Hotel.

Η γλυκιά του επιλογή περιελάμβανε: δύο κέικ σοκολάτας, έξι κρέμες καραμελέ, ένα καροτσάκι με γλυκά, οκτώ τάρτες φράουλας και 36 φράουλες με επικάλυψη σοκολάτας.

Ο αναλυτικός λογαριασμός περιελάμβανε επίσης έξι μερίδες μους σοκολάτας, η κάθε μία από τις οποίες ήταν καλυμμένη με M&Ms, σοκολατένια τρούφα, κεράσια, ξηρούς καρπούς, marshmallows, σιρόπι καραμέλας, σιρόπι σοκολάτας, σιρόπι φράουλας, σαντιγί και μπανάνες. Οι μους συνοδεύονταν από παγωτό σοκολάτας, βανίλιας και φράουλας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παραγγελία του Κέβιν με τα γλυκά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

Πόσο έφτασε ο λογαριασμός συνολικά;

Όπως αναφέρθηκε, η απόδειξη του ξενοδοχείου Plaza ανέφερε ότι η τρελή επιλογή γλυκών του Κέβιν έφτασε συνολικά τα 728 δολάρια.

Αφού προστέθηκαν οι φόροι και τα φιλοδωρήματα (239,43 δολάρια), ο αστρονομικός λογαριασμός που δόθηκε στον Buzz έφτασε τα 967,43 δολάρια.

Ο αναλυτικός λογαριασμός ανήλθε σε 967,43 δολάρια συνολικά

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πόσο θα άξιζε ο λογαριασμός τώρα;

Τριάντα δύο χρόνια μετά, και ο κόσμος αναρωτιέται πόσο θα αναγκαζόταν να πληρώσει η οικογένεια ΜακΚάλιστερ για τον λογαριασμό του Κέβιν στη σύγχρονη εποχή.

Πέρυσι, οι ειδικοί του NoDespoitDaily χρησιμοποίησαν τον υπολογιστή πληθωρισμού του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας για να συγκρίνουν το κόστος της υπηρεσίας δωματίου τόσο τον Δεκέμβριο του 1992 όσο και τον Δεκέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με αυτούς, η απολαυστική κραιπάλη του Κέβιν έφτασε πέρυσι στα 2.184,42 δολάρια.

Η UNILAD χρησιμοποίησε τον υπολογιστή πληθωρισμού του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ για να βρει ότι ο λογαριασμός του φαγητού θα ανέλθει σε περίπου 2.150,91 δολάρια το 2024.

Πρόκειται για μία αύξηση της τιμής κατά 75,9% σε μόλις τρεις δεκαετίες!

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας Home Alone 2: