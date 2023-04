Μισέλ Ομπάμα: Ανέβηκε στη σκηνή κι έκανε τα φωνητικά σε συναυλία του Μπρους Σπρίνγκστιν στη Βαρκελώνη [βίντεο] - iefimerida.gr

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, συμμετείχε σε συναυλία του

τραγουδοποιού Μπρους Σπρίνγκστιν στη Βαρκελώνη, κάνοντας δεύτερα φωνητικά την Παρασκευή.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter έδειξε τη Μισέλ Ομπάμα να χτυπάει ένα ντέφι και να τραγουδάει το «Glory Days» στη σκηνή με τον Σπρίνγκστιν και την E Street Band. Σύμφωνα με το Rolling Stone, μαζί της φέρεται να ήταν και η ηθοποιός Κέιτ Καπσόου, η οποία είναι σύζυγος του σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Η συναυλία έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluis Companys της Βαρκελώνης.

Το Reuters ανέφερε ότι ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, ο Σπίλμπεργκ και ο Σπρίνγκστιν έφαγαν μαζί στο εστιατόριο Amar του ξενοδοχείου Palace στη Βαρκελώνη την Πέμπτη. Το μέλος του προσωπικού, Pol Perello, ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία τους να ποζάρουν με σερβιτόρους και σεφ με το σχόλιο «η ευχαρίστηση που σου προσφέρει αυτή η δουλειά!».

Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα και ο Σπίλμπεργκ επισκέφθηκαν πολιτιστικούς χώρους της πόλης, όπως το Μουσείο Πικάσο και τη βασιλική Σαγράδα Φαμίλια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο πρώην πρόεδρος και ο Σπίλμπεργκ ήταν επίσης παρόντες στη συναυλία.

Ο Σπρίνγκστιν, γνωστός για επιτυχίες όπως το «Born to Run» και το «Dancing in the Dark», υποστήριξε τον πρώην πρόεδρο κατά τη διάρκεια των δύο υποψηφιοτήτων του για τον Λευκό Οίκο το 2008 και το 2012, παίζοντας σε πολλές προεκλογικές εκδηλώσεις.

Ο Ομπάμα απένειμε στον Σπρίνγκστιν το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας το 2016.