Η Μις Γαλλία που ξεσήκωσε αντιδράσεις είχε μακριά μαλλιά μέχρι τη μέση -Αποκάλυψε γιατί τα έκοψε αντρικά - iefimerida.gr

Μια καλλονή Γαλλίδα, μόλις 20 ετών, η Έβα Ζιλ, έχει κάνει από χθες άνω-κάτω τη Γαλλία. Είναι η νέα Μις Γαλλία -και δικαίως-, ωστόσο οι Γάλλοι έχουν ενστάσεις για τα μαλλιά της... Τα κοντά, ανδρόγυνα μαλλιά της.

Η Έβα Ζιλ είναι η πρώτη Μις Γαλλία που δεν έχει μακριά μαλλιά και μπούκλες. Αντίθετα, έχει ένα κοντό pixie μαλλί, ιδιαίτερα εντυπωσιακό και αδιαμφισβήτητα ταιριαστό με το λουκ της. Λογικά δεν θα έπρεπε κανείς να μείνει στο κοντό της κούρεμα. Οι Γάλλοι όμως έχουν εκνευριστεί.

Στο παρελθόν είχε μακριά, πλούσια, μαύρα μαλλιά, τα οποία αποφάσισε να κόψει. Οχι μόνο για αισθητικούς λόγους, θεωρώντας προφανώς ότι της πήγαινε καλύτερα, αλλά και -όπως υποστηρίζει η ίδια- για να στείλει μια σειρά από μηνύματα, ότι είναι μια ανεξάρτητη γυναίκα.

Συγκεκριμένα, είχε πει ότι έκοψε τα μακριά μαλλιά της το 2020 για να νιώθει δυνατή. Χθες, μετά τη νίκη της, δήλωσε ότι το επίτευγμά της ήταν μια νίκη για τη διαφορετικότητα.

«Κάθε γυναίκα είναι μοναδική. Εχουμε συνηθίσει να βλέπουμε όμορφες Μις με μακριά μαλλιά, αλλά εγώ επέλεξα ένα ανδρόγυνο λουκ με κοντά μαλλιά», πρόσθεσε. «Κάθε γυναίκα είναι διαφορετική, είμαστε όλες μοναδικές». «Θα ήθελα να δείξω ότι ο διαγωνισμός εξελίσσεται και η κοινωνία επίσης, ότι η εκπροσώπηση των γυναικών είναι ποικίλη. Κατά τη γνώμη μου, η ομορφιά δεν περιορίζεται σε ένα κούρεμα ή στις καμπύλες που έχουμε... ή δεν έχουμε», φέρεται ακόμη να είπε.

Μις Γαλλία: Έκοψα τα μαλλιά μου από καπρίτσιο

Η ίδια δήλωσε ότι έκοψε τα μαλλιά της από καπρίτσιο. Σε προηγούμενα τοπικά καλλιστεία που συμμετείχε είχε ισχυριστεί ενώπιον της κριτικής επιτροπής: «Αποφάσισα να κόψω τα μαλλιά μου από καπρίτσιο. Έβγαλε κάτι από μέσα μου, με άλλαξε και με κάνει να φαίνομαι περισσότερο σαν μια δυνατή γυναίκα. Αυτό είναι που θέλω να δείξω».

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό The Voice of the North, αναφερόμενη στα κοντά μαλλιά της, ισχυρίστηκε ότι τα έκοψε πρώτα για τον εαυτό της, «όχι για να γίνω Μις». «Επειδή ήθελα τον εαυτό μου έτσι. Βλέπω τον εαυτό μου ως μια ισχυρή, αποφασιστική γυναίκα, ανεξάρτητα από το μήκος των μαλλιών μου».

«Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε όμορφες Μις με μακριά μαλλιά, με όμορφες μπούκλες... Εγώ όχι. Επέλεξα μια ανδρόγυνη, πιο αρρενωπή πλευρά, η οποία ωστόσο με κάνει θηλυκή», έχει πει επίσης για το κόψιμο των μαλλιών της.

Ξεκίνησε να σπουδάζει Ιατρική, αλλά τα παράτησε όλα για να γίνει στατιστικολόγος

Η Ζιλ, καρπός του έρωτα ενός Γάλλου τοπογράφου και μιας γυναίκας από την Ρεϊνιόν -ένα νησί στον Ινδικό Ωκεανό- μεγάλωσε στη βόρεια Γαλλία, σε χωριό κοντά στη Δουνκέρκη, με τις δύο μεγαλύτερες αδελφές της και τον μικρότερο αδελφό της.

Από παιδί, όπως γράφει η Daily Mail, λάτρευε τον χορό και την ιππασία. Περιπετειώδης, πολύ αθλητική, αλλά και ένα κοριτσάκι που, όπως λέει ο πατέρας της, της άρεσε να κάνει την πριγκίπισσα και να παίζει με το στέμμα της και το ραβδιά της με τα αστέρια. Στο σχολείο ήταν... αρχηγός, το παιδί εκείνο που διάλεγαν οι συμμαθητές του για να τους εκπροσωπεί και, όπως χαρακτηριστικά λέει ο πατέρας της, δεν φοβόταν ποτέ να αντισταθεί στους δασκάλους της, υπερασπιζόμενη τα άλλα παιδιά.

Αρχικά, ξεκίνησε να σπουδάζει Ιατρική, ωστόσο στην πορεία το μετάνιωσε, τα παράτησε και επέστρεψε στο πατρικό της για να ετοιμαστεί την επόμενη χρονιά να σπουδάσει Μαθηματικά στη Λιλ.

Τον κενό εκείνο χρόνο δούλεψε σε ένα εργοστάσιο αυγών, ενώ αποφάσισε να συμμετάσχει και στα τοπικά καλλιστεία Miss Hersin-Coupigny. Σε συνέντευξή της στη γαλλική έκδοση The Voice of the North, η Έβα δήλωσε ότι δεν ήθελε να «χάσει» τη χρονιά και εξήγησε ότι τα καλλιστεία της άρεσαν, καθώς θα της έδιναν «πολλές ευκαιρίες».

Η πρώτη της απόπειρα ήταν αποτυχημένη, κόπηκε λόγω ύψους. Το όριο ήταν 1,70 εκείνη ήταν 1,69 και απλά κόπηκε. Δεν το έβαλε κάτω, αποφάσισε να... τεντώσει το κορμί της και να κερδίσει αυτόν τον έξτρα πόντο. Τα κατάφερε, πήγε στα τοπικά καλλιστεία, θριάμβευσε, και χθες συμμετείχε στα Εθνικά Καλλιστεία της Γαλλίας, τα οποία και κέρδισε.

Σταρ των social media, έχοντας 276.000 ακολούθους, η καριέρα της στον χώρο του μόντελινγκ αναμένεται να απογειωθεί μετά τη νίκη της στα Καλλιστεία.

Η Έβα ήρθε τρίτη στην ψηφοφορία του κοινού, ωστόσο οι κριτές τής έδωσαν τέτοια βαθμολογία που βγήκε πρώτη. Τώρα οι κριτές κατηγορούνται από έξαλλους Γάλλους για μια woke απόφαση, με άλλα λόγια ότι την επέλεξαν γιατί ήταν... καθωσπρέπει με τα σημερινά κριτήρια, μια απόφαση με κοινωνική επίγνωση.

Άγριες επιθέσεις στη Μις Γαλλία με τα κοντά μαλλιά

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού Μις Γαλλία, η Ζιλ επικρίθηκε στο διαδίκτυο για τα μαλλιά της, για το πόσο λεπτή είναι και την έλλειψη καμπυλών στο σώμα της.

Μιλώντας στο The Voice of the North, η Eve παραδέχθηκε: «Τα λόγια και το body shaming που υπέστην με πλήγωσαν».

«Η Μις Γαλλία δεν είναι πλέον ένας διαγωνισμός ομορφιάς, αλλά ένας διαγωνισμός woke που βασίζεται στη συμμετοχικότητα» έγραψε ένας χρήστης στο X, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για την ανάδειξη της νέας Μις Γαλλία.

Αυτό επαναλήφθηκε από κάποιους άλλους στο Twitter, με έναν να κατηγορεί την κα Gilles ότι «ενσταλάζει γουοκίστικες αξίες στην κοινωνία».

Άλλα αρνητικά σχόλια περιλάμβαναν έναν που είπε ότι «δεν μοιάζει καθόλου με Μις Γαλλία» και ότι «δεν μας ενδιαφέρει το κούρεμά της, αλλά το ανδρόγυνο σώμα προφανώς επιλέχθηκε ως woke».

Ωστόσο, οι επικριτικές φωνές σύντομα πνίγηκαν από ένα κύμα υποστήριξης για τη νεοεστεμμένη Μις Γαλλία.

«Ίσως η νέα #MissFrance να μην είναι πανέμορφη στα μάτια σας, αλλά το να βλέπει κανείς wokeism σε αυτήν επειδή έχει κοντά μαλλιά.... Είναι απλά γελοίο».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Η Έβα Ζιλ είναι η νέα Μις Γαλλία 2024, οι κακόβουλες και άχρηστες κριτικές σας δεν θα το αλλάξουν αυτό, είναι σπουδαία».

«Η Έβα Ζιλ δεν είναι καν τρανς, ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι είναι τρανς, αλλά τα μισά από τα σχόλια γι' αυτήν είναι τρανσφοβικά επειδή έχει κοντά μαλλιά», έγραψε κάποιος άλλος.