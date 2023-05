Μισέλ Ντι, η Μις Φιλιππίνες που έκανε coming out ως bisexual [εικόνες] - iefimerida.gr

Coming out ως bisexual έκανε η εκπρόσωπος των Φιλιππίνων στον διαγωνισμό Miss Universe, Μισέλ Ντι.

Η Ντι παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Mega, αφού φωτογραφίες της από το παρελθόν, όπου ήταν νέα και είχε υιοθετήσει ένα πιο «αγορίστικο» στιλ, εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, λίγες ημέρες αφότου κέρδισε τον τίτλο Miss Universe Φιλιππίνες.

«Σίγουρα προσδιορίζω τον εαυτό μου ως bisexual. Έχω ταυτιστεί με αυτό από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Με ελκύουν όλες οι μορφές ομορφιάς, όλα τα σχήματα και τα μεγέθη», δήλωσε το μοντέλο.

«Αναγνωρίζω ότι ήταν τόσο κακεντρεχές αυτό που έγινε που αισθάνθηκα -και αυτό ισχύει για όλους- ότι όταν κάποιος αφαιρεί την ιστορία σου, τότε πρέπει να πάρεις τον έλεγχο αυτής της αφήγησης. Να την αντιστρέψεις και να την κάνεις μια ιστορία ενδυνάμωσης», πρόσθεσε.

Η Μισέλ Ντι εξήγησε ότι δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να κάνει coming out, καθώς οι κοντινοί της άνθρωποι γνώριζαν τον σεξουαλικό της προσανατολισμό, ενώ η οικογένειά της -η μητέρα της έχει στεφθεί και αυτή βασίλισσα της ομορφιάς στις Φιλιππίνες, είχε μια υποψία. Όπως είπε, σκέφτηκε ότι το να κάνει coming out, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα θολώσει την κρίση του κοινού. «Ένιωθα ότι το να κάνω coming out κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα σόκαρε τους πάντες και θα θόλωνε την κρίση όλων. Ήθελα επίσης να το κάνω στον δικό μου χρόνο και δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Επειδή θέλω όλη η προσοχή η δική μου και των άλλων να είναι για όλους τους καλούς σκοπούς», δήλωσε.

«Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε κάνει τόσο μακρύ δρόμο για να αφήσουμε απλώς το παρελθόν μας να μας καθορίσει. Και πάλι πόσο χρονών ήμουν; Αυτό ήταν το 2014 και είναι το 2023», σχολίασε σχετικά με τις φωτογραφίες.

Το μοντέλο από τις Φιλιππίνες μιλά για την πρώτη της εμπειρία

Στη συνέντευξη, η Μισέλ Ντι μοιράστηκε ότι αισθάνθηκε την πρώτη της έλξη προς μια γυναίκα, οικογενειακή της φίλη, στα 12 της χρόνια. Το μοντέλο ήταν βόλτα στην πόλη μαζί της και η φίλη της έπρεπε να φύγει νωρίς, γεγονός που την αναστάτωσε. Αυτή την εμπειρία την περιέγραψε ως «περίεργη».

«Ήταν η αγάπη μου για τη φιλία μας ή ήταν έλξη; Ήταν μπερδεμένο. Ποιος ξέρει πραγματικά την έννοια της αγάπης στα 12;», σκέφτηκε τότε.

Παρόμοια έλξη αισθάνθηκε αργότερα για ένα μέλος ενός boyband και τότε συνειδητοποίησε ότι ήταν το ίδιο συναίσθημα που είχε νιώσει στα 12 της. «Ήμουν σαν, ‘Εντάξει, ήταν το ίδιο συναίσθημα’», είπε η Ντι.

Το μοντέλο θα εκπροσωπήσει τις Φιλιππίνες στα καλλιστεία Miss Universe 2023 στο Ελ Σαλβαδόρ.

Με πληροφορίες CNN Philippines & Pink News