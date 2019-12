Μπελάδες για την Μαράια Κάρεϊ: Την μήνυσε η νταντά των παιδιών της -Της χρωστάει λεφτά, καταγγέλλει κακομεταχείριση

Μήνυση κατά της Μαράια Κάρεϊ κατέθεσε μία πρώην νταντά των παιδιών της για μη καταβολή δεδουλευμένων και άσχημη συμπεριφορά.

Το TMZ αναφέρει πως η 49χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται αντιμέτωπη με μήνυση που κατέθεσε η Μαρία Μπουργκές, που ισχυρίζεται ότι εργάστηκε για την Μαράια Κάρεϊ το διάστημα από τα τέλη του 2017 μέχρι τους πρώτους μήνες του 2018, για μη καταβληθέντες μισθούς και άλλες ζημιές.



Η Μαράια Κάρεϊ με τα δίδυμα παιδιά της, Μόροκαν και Μονρόε/Φωτογραφία: Instagram/ mariahcarey

Κι ενώ τα ποσά δεν είναι ξεκάθαρα, η Μπουργκές ισχυρίζεται πως η Μαράια Κάρεϊ, δεν είχε μετρήσει σωστά τις ώρες εργασίας της και της χρωστάει χρήματα από τον μισθό (25 δολάρια την ώρα) που κέρδιζε όταν πρόσεχε τα δίδυμα παιδιά της τραγουδίστριας, Μόροκαν και Μονρόε. Ο εκπρόσωπος της τραγουδίστριας, έδωσε στην δημοσιότητα μια δήλωση που αναφέρει: «Πρόκειται για έναν αβάσιμο ισχυρισμό και θα υπερασπιστούμε με σθένος της υπόληψη της».



Στην μηνυτήρια αναφορά της, η νταντά, λέει ότι η Μαράια Κάρεϊ δεν της επέτρεπε να κάνει διαλείμματα, όπως απαιτεί ο νόμος της Καλιφόρνια, ούτε για γεύμα ούτε για ξεκούραση. Και παρόλο που δεν διευκρινίζει το ωράριό της, ωστόσο γίνεται σαφές ότι εργαζόταν «όλο το εικοσιτετράωρο» γι’ αυτήν.



Η νταντά των δίδυμων παιδιών της Μαράια Κάρεϊ κατέθεσε μήνυση λέγοντας πως δεν είχε πληρωθεί σωστά για τις ώρες εργασίας της/ Φωτογραφία: Instagram/ mariahcarey

Άσχημη αντιμετώπιση και από τον σωματοφύλακα της Μαράια Κάρεϊ

Επίσης, στα καθήκοντά της δεν περιλαμβάνονταν μόνο όσο αφορούσαν την εργασία της ως νταντά, ενώ λέει πως ένας από τους σωματοφύλακές της δεν της φερόταν καλά. Όπως λέει, ο ανώνυμος σωματοφύλακας, της μιλούσε άσχημα μπροστά σε κόσμο, σε περισσότερες από μία περιπτώσεις ενώ προσθέτει ότι παραλίγο να έχουν ένα σοβαρό τροχαίο, επειδή εκείνος μιλούσε στο τηλέφωνό του. Μάλιστα, προσπάθησε να την πετάξει έξω από το αυτοκίνητο κατά την διάρκεια μιας διαδρομής στο Λας Βέγκας, και όταν τελικά η νταντά διαμαρτυρήθηκε για την συμπεριφορά του, απολύθηκε.



Η Μπουργκές ισχυρίζεται επίσης ότι η Μαράια Κάρεϊ και η ομάδα της δεν υπολόγιζαν σωστά τις ώρες εργασίας της και πως της οφείλει χρήματα, καθώς ταξίδευε μαζί της σε όλο τον κόσμο, φροντίζοντας τα παιδιά της τραγουδίστριας, μια εργασία για την οποία δεν αμείφθηκε κατάλληλα.



Να σημειωθεί πως η Μαράια Κάρεϊ φέτος κατάφερε να βρεθεί στο Νο 1 του Billboard Hot 100, για το διάσημο τραγούδι της «All I Want For Christmas Is You», 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.