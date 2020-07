Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγινε πατέρας -Η πρώτη φωτογραφία με την κόρη του

View this post on Instagram

Αγάπη και ευγνωμοσύνη απο μένα και την Ανθή μου σε όλο το προσωπικό του μαιευτηρίου "ΛΗΤΩ". Άννα, είσαι μέλος της οικογένειας. Τάκη Νικολάρα, υπέροχε γιατρέ και Αεκάρα μου, δεν υπάρχουν λόγια. "Στα χεράκια σου σπάω..." Καλως ήρθες μπέμπα! @leto.gr