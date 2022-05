Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι: Πώς είναι σήμερα οι ηθοποιοί της αγαπημένης σειράς - iefimerida.gr

Ποιος δε θυμάται «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», την πιο αγαπημένη οικογενειακή σειρά των τελευταίων ετών, η οποία προβλήθηκε με μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας.

Γενιές και γενιές μεγάλωσαν με τις περιπέτειες της οικογένειας Ίνγκαλς. Η σειρά, που είναι προσαρμογή των βιβλίων Little House on the Prairie της Λόρα Ίνγκαλς Ουάιλντερ, γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία και έγιναν best-seller.

Παρόλο που η σειρά βασιζόταν στις πραγματικές ιστορίες των βιβλίων, πολλοί χαρακτήρες και καταστάσεις διαφέρουν από τα αυθεντικά βιβλία. Οι κεντρικοί χαρακτήρες είναι ο Τσαρλς Ίνγκαλς, η γυναίκα του Καρολάιν, και οι 4 τους κόρες Μαίρη, Λόρα, Κάρι και Γκρέις.

Παρόλο που πραγματευόταν κάποια πολύ σοβαρά θέματα, όπως ο αλκοολισμός, η φτώχεια, ο ρατσισμός, ο καρκίνος, ακόμα και ο βιασμός, αγαπήθηκε πολύ γρήγορα και την παρακολούθησαν εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο.

Τι απέγιναν όμως οι πρωταγωνιστές της σειράς, 40 χρόνια σχεδόν μετά την προβολή της;

Μάικλ Λάντον (Τσαρλς Ίνγκαλς)

Ο Λάντον γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1991 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης. Δεν είχε και τα πιο εύκολα παιδικά χρόνια, αφού είδε τη μητέρα του να επιχειρεί να αυτοκτονήσει μπροστά του.

Ως παιδί ήταν ικανός ακοντιστής, γεγονός που του χάρισε αθλητική υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Κατά τη φοίτησή του στη σχολή, ωστόσο, υπέστη ρήξη συνδέσμου στον ώμο, γεγονός που έβαλε τέλος στην εκκολαπτόμενη αθλητική του καριέρα.

Ενώ εργαζόταν σε ένα βενζινάδικο που βρισκόταν απέναντι από τα στούντιο της Warner Bros., ο ατζέντης Bob Raison τον πρόσεξε τελικά και βοήθησε να ξεκινήσει την καριέρα του.

Η Μελίσα Σου Άντερσον και ο Μάικλ Λάντον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σκηνής του γάμου της Μαίρη το 1978 / Φωτογραφία: AP Photo/Huynh

Μετά την επιτυχία του ως Τσαρλς Ίνγκαλς στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, ανέλαβε την παραγωγή της δραματικής σειράς γουέστερν Father Murphy. Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στην ταινία Highway to Heaven από το 1984 έως το 1989.

Άλλες συμμετοχές του περιλαμβάνουν το Love is Forever του NBC, την ταινία Sam's Son, τη σειρά του PBS The Electric Company και το Where Do Pigeons Go To Die. Εμφανίστηκε επίσης στο τηλεπαιχνίδι Match Game.

Εκτός από τη δουλειά του ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, ο Λάντον ξεκίνησε επίσης μια σημαντική καριέρα στο τραγούδι. Το πρώτο του single, Gimme a Little Kiss (Will 'Ya' Huh)/Be Patient With Me, κυκλοφόρησε το 1957 και σημείωσε τεράστια επιτυχία.

Κυκλοφόρησε μερικά άλλα τραγούδια με την πάροδο των χρόνων και ξεκίνησε μερικές παγκόσμιες περιοδείες κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Παντρεύτηκε τρεις φορές και υπήρξε πατέρας εννέα παιδιών. Με την πρώτη του σύζυγο, Dodie Levy-Fraser, παντρεύτηκαν το 1956 και χώρισαν το 1962. Υιοθέτησαν δύο γιους, τους οποίους ονόμασαν Μαρκ και Τζος.

Ο Μάικλ Λάντον το 1990 / Φωτογραφία: AP Photo, Julie Marks, File

Στη συνέχεια, παντρεύτηκε τη Marjorie Lynn Noe το 1963 και μαζί υποδέχτηκαν τέσσερα παιδιά - δύο κόρες με τα ονόματα Leslie και Shawna και δύο γιους με τα ονόματα Michael Jr. και Christopher. Υιοθέτησε επίσης την κόρη της Noe από τον πρώτο της γάμο, Cheryl, ωστόσο χώρισαν το 1982.

Μετά από αυτό, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη μακιγιέζ από το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Cindy Clerico, το 1983. Η σχέση τους προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα ενημέρωσης, καθώς ξεκίνησε ενώ ήταν ακόμα παντρεμένος με τη Noe. Απέκτησαν μια κόρη, ονόματι Τζένιφερ, και έναν γιο, τον Σον, και ήταν μαζί μέχρι τον θάνατό του.

Το 1991, ο ηθοποιός παραπονέθηκε για έντονους πονοκεφάλους ενώ βρισκόταν σε διακοπές για σκι στη Γιούτα. Στη συνέχεια, διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος λίγες ημέρες αργότερα. Πέθανε την 1η Ιουλίου 1991, σε ηλικία 54 ετών.

Δεκαετίες μετά το θάνατό του όμως, το όνομα του Λάντον βγήκε ξανά στη δημοσιότητα, όταν η γυναίκα του στην οθόνη, την οποία υποδυόταν η Κάρεν Γκρασλ, τον κατηγόρησε ότι την εκφόβιζε στα γυρίσματα.

Στα πρόσφατα απομνημονεύματά της, η Γκρασλ θυμάται τα «αηδιαστικά» αστεία που έλεγε ο Λάντον στο πλατό, πώς κορόιδευε την εμφάνισή της και ότι την «προσέβαλε» επιμένοντας ότι δεν έπρεπε να πληρώνεται περισσότερο από τα παιδιά ηθοποιούς της σειράς, η οποία άρχισε να προβάλλεται το 1974.

Η ηθοποιός τον περιέγραψε ως ένα «πολυτάλαντο άτομο» - με μια τάση ελέγχου. «Ήταν πολύ νευρικός, αλλά κουβαλούσε στους ώμους του το βάρος της σειράς», είπε. Αλλά δεν φαίνεται να πιστεύει ότι αυτό αποτελούσε δικαιολογία για κάποιες από τις συμπεριφορές του.

Η σχέση τους φαίνεται ότι έγινε δύσκολη αφού η Γκρασλ, η οποία αμειβόταν με 2.000 έως 4.000 δολάρια την εβδομάδα στο απόγειο της φήμης της, ζήτησε αύξηση για τη δεύτερη σεζόν.Ο Λάντον αρνήθηκε, καθώς φέρεται να επέμενε ότι θα έπρεπε να βγάζει όσα έπαιρναν και οι παιδικοί ηθοποιοί - και επέμενε ότι δεν ήταν τόσο δημοφιλής όσο πίστευε.

«Ένιωσα προσβεβλημένη ως συμπρωταγωνίστριά του σε μια επιτυχημένη σειρά», είπε. «Δεν ήθελα να ξεζουμίσω κανέναν, αλλά περίμενα έναν δίκαιο μισθό».

Μετά από αυτό, είπε, άρχισε να κόβει τις σκηνές της και να την αφήνει εντελώς έξω από τις ιστορίες. Μπορούσε επίσης να γίνει σκληρός, κοροϊδεύοντας το σώμα και τις εκφράσεις του προσώπου της στα μέλη του συνεργείου - αλλά η Γκρασλ δεν ένιωθε ότι μπορούσε να αντιδράσει.

«Ήταν σχεδόν σαν να είχα παγώσει», είπε. «Αλλά, ως γυναίκα στην κινηματογραφική βιομηχανία της δεκαετίας του 1970, ήμουν τόσο συνηθισμένη σε αυτές τις υποτιμήσεις, που δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να τον επιπλήξω έντονα. Διατήρησα τον επαγγελματισμό μου. Ήμουν το καλό κορίτσι, έπαιζα το ρόλο μου και ήλπιζα».

Κάρεν Γκρασλ (Καρολάιν Ίνγκαλς)

Η 80χρονη σήμερα Γκρασλ, γεννήθηκε στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια στις 25 Φεβρουαρίου 1942. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ το 1965 με πτυχία στα Αγγλικά και στις Δραματικές Τέχνες. Στη συνέχεια έλαβε υποτροφία Fulbright για την Ακαδημία Μουσικής και Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου στο Λονδίνο.

Η Κάρεν Γκρασλ σήμερα / Φωτογραφία: karen_grassle / Instagram

Το 1968 έκανε το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ στο έργο The Gingham Dog. Έπαιξε επίσης στο έργο Butterflies Are Free στο Μπρόντγουεϊ.

Είχε μερικούς μικρούς ρόλους, μεταξύ των οποίων η ταινία Emily το 1977, The President's Mistress (μαζί με τον Beau Bridges και τη Susan Blanchard), το δράμα Battered του 1978 και η κωμωδία Harry's War, προτού πρωταγωνιστήσει ως Καρολάιν Ίνγκαλς στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι.

Μετά από αυτό, δεν σταμάτησε να παίζει - παίρνοντας ρόλους στην ταινία Battered του NBC, Crisis in MidAir, Between the Darkness and the Dawn, Love Boat, Murder, She Wrote και Not to Forget.

Στη συνέχεια μετακόμισε στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού, όπου συνίδρυσε την Resource Theater Company της Σάντα Φε. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο Λούισβιλ του Κεντάκι, όπου έπαιξε με το Actors Theatre of Louisville για πολλά χρόνια.

Το 2006 μετακόμισε και πάλι - αυτή τη φορά στο Σαν Φρανσίσκο - όπου συνεργάστηκε με το San Francisco Playhouse και εμφανίστηκε σε έργα όπως το Cabaret και το Driving Miss Daisy.

Τον Νοέμβριο του 2021 κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της, με τίτλο Bright Lights, Prairie Dust, και στο βιβλίο μοιράστηκε πολλές συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την εποχή της στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι.

Αποκάλυψε ότι παρόλο που εκείνη και ο Λάντον έδειχναν να είναι ερωτευμένοι μεταξύ τους στη σειρά, στην πραγματικότητα, συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο.

Όπως προαναφέρθηκε, η Γκρασλ θυμήθηκε τα «αηδιαστικά» αστεία που έλεγε ο Λάντον στο πλατό και περιέγραψε λεπτομερώς πώς μερικές φορές κορόιδευε την εμφάνιση της. Είπε επίσης ότι έκανε χυδαία σχόλια - χρησιμοποιώντας άσχημες εκφράσεις στο πλατό και κάνοντας «αηδιαστικά αστεία για το πώς μύριζε μια γυναίκα μετά το σεξ». Ισχυρίστηκε ακόμα ότι την «προσέβαλε» επιμένοντας ότι δεν έπρεπε να πληρώνεται περισσότερο από τους παιδικούς ηθοποιούς της σειράς.

Παντρεύτηκε τρεις φορές - με τον Leon Rossum από το 1966 έως το 1970, με τον James Allen Radford από το 1982 έως το 1987 και με τον Dr. Scott Sutherland από το 1991 έως το 1997. Με τον Radford απέκτησαν μια κόρη, ονόματι Lily, και έναν γιο, ονόματι Zach.

Μελίσα Γκίλμπερτ (Λόρα Ίνγκαλς Γουάιλντερ)

Η 58χρονη σήμερα Μελίσα Γκίλμπερτ γεννήθηκε στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια στις 8 Μαΐου 1964. Υιοθετήθηκε από τον αείμνηστο ηθοποιό και κωμικό Πολ Γκίλμπερτ και τη σύζυγό του, ηθοποιό Μπάρμπαρ Κρέιν, μία ημέρα μετά τη γέννησή της. Το ζευγάρι αργότερα χώρισε.

Ως παιδί, εμφανίστηκε σε αμέτρητες τηλεοπτικές διαφημίσεις πριν πάρει το ρόλο της Λόρα στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι.

Η Μελίσα Γκίλμπερτ το 1976 / Φωτογραφία: ΑΡ

Μετά το τέλος του, συνέχισε να ασχολείται με την υποκριτική, πρωταγωνιστώντας στη δραματική ταινία Choices of the Heart, στο γουέστερν Sylvester, στην ταινία Choices του 1986, στο θρίλερ Ice House, στο Stand By Your Man (δίπλα στη Rosie O'Donnell), στην αστυνομική σειρά Sweet Justice, στο δράμα Switched at Birth του 1991, στο Then Came Jones (δίπλα στον Sean Patrick Flanery), στο Secrets and Lies (στο οποίο πρωταγωνιστούσαν επίσης ο Ryan Phillippe και η Juliette Lewis) και στο When We Last Spoke το 2019.

Επίσης, έδωσε τη φωνή της στο Batgirl στο Batman: The Animated Series καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Κατά τη διάρκεια του 2008 και του 2009, υποδύθηκε την Caroline 'Ma' Ingalls στη μουσική προσαρμογή του Little House on the Prairie.

Αφού υπέφερε από πόνους στην πλάτη, ένας γιατρός της είπε ότι δούλευε στο μιούζικαλ με σπασμένη πλάτη για μήνες και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να αντικαταστήσει έναν δίσκο στο κάτω μέρος της σπονδυλικής της στήλης.

Η Μελίσα Γκίλμπερτ σήμερα / Φωτογραφία: melissagilbertofficial / Instagram

Κυκλοφόρησε μια αυτοβιογραφία το 2009, στην οποία μίλησε για τα προβλήματα του παρελθόντος με τον αλκοολισμό και τη χρήση ναρκωτικών.

Η Γκίλμπερτ είπε ότι συνειδητοποίησε ότι είχε πρόβλημα με το αλκοόλ όταν ένα βράδυ, ενώ ένας φίλος της ήταν για δείπνο, εκείνη λιποθύμησε και ξύπνησε σε ένα κρεβάτι σκύλου. Το περιστατικό την ώθησε να πάει σε θεραπεία και να παρακολουθήσει συναντήσεις των ΑΑ, ανέφερε το Today το 2009.

Συμμετείχε στον 14ο κύκλο του Dancing With the Stars, κατά τη διάρκεια του οποίου έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και υπέστη διάσειση, αλλά συνέχισε τον διαγωνισμό - καταλαμβάνοντας τελικά την πέμπτη θέση.

Η Μελίσα Γκίλμπερτ το 2009 / Φωτογραφία: AP Photo/Charles Sykes, File

Το 2016, έβαλε υποψηφιότητα για την 8η περιφέρεια του Μίσιγκαν, αλλά αργότερα εγκατέλειψε τον αγώνα επικαλούμενη προβλήματα υγείας. Εκείνη την εποχή, δέχτηκε πυρά, αφού έγινε γνωστό ότι χρωστούσε 360.000 δολάρια σε καθυστερημένους ομοσπονδιακούς φόρους και 112.000 δολάρια σε φόρους της πολιτείας της Καλιφόρνια. Έκτοτε φέρεται να διαπραγματεύτηκε ένα σχέδιο αποπληρωμής με την εφορία.

Όσο για την ερωτική της ζωή, είχε μια φημολογούμενη περιπέτεια με τον Τομ Κρουζ τη δεκαετία του '80. Ήταν επίσης για λίγο αρραβωνιασμένη με τον ηθοποιό Ρομπ Λόου, και αφού η σχέση τους τελείωσε, άρχισε να βγαίνει με τον Μπο Μπρινκμαν - ξάδερφο του γνωστού ηθοποιού Ντένις Κουέιντ. Παντρεύτηκε με τον Μπρiνκμαν τον Φεβρουάριο του 1988 και έκανε έναν γιο, που ονομάστηκε Dakota, ένα χρόνο αργότερα. Χώρισαν το 1992.

Ο Rob Lowe και η Melissa Gilbert στο Λος Άντζελεςστις 8 Ιουλίου 1985 / Φωτογραφία: AP Photo/Nick Ut

Στη συνέχεια σύναψε σχέση με τον Μπρους Μποκσλάιτνερ. Μετά από τρεις αρραβώνες, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Ιανουάριο του 1995. Η Μελίσα Γκίλμπερτ, γέννησε τον γιο τους, Michael Garrett Boxleitner, το 1995. Λέγεται ότι πήρε το όνομά του από τον συμπρωταγωνιστή της στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Μάικλ Λάντον. Χώρισαν το 2011 και δύο χρόνια αργότερα παντρεύτηκε τον Τίμοθι Μπάσφιλντ, με τον οποίο είναι μέχρι σήμερα μαζί.

Η Γκίλμπερτ -η οποία υποβλήθηκε σε πολλές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής κατά τη διάρκεια της καριέρας της- δήλωσε πρόσφατα στο Fox News ότι επέλεξε να μετακομίσει στα βουνά της Νέας Υόρκης, ώστε να είναι ελεύθερη.

«Αυτή είμαι εγώ τώρα - χωρίς βαμμένα μαλλιά, χωρίς filler, χωρίς εμφυτεύματα, χωρίς botox. Απλά φροντίζω τον εαυτό μου. Προσπαθώ να τρώω όσο καλύτερα μπορώ. Πίνω πολύ νερό. Και πραγματικά απολαμβάνω τη διαδικασία της γήρανσης εξαιτίας αυτού», είπε.

Η πρωταγωνίστρια του Little House on the Prairie όπως λέγεται στα αγγλικά η σειρά, εγκατέλειψε το Χόλιγουντ. Η ηθοποιός,άλλαξε τον λαμπερό τρόπο ζωής της για ένα εξοχικό σπίτι στα βουνά.

Η Μελίσα Γκίλμπερτ με τον σύζυγο της Τίμοθι Μπάσφιλντ / Φωτογραφία: Timothy Busfield / Instagram

Η ίδια και ο σύζυγός της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, αγόρασαν πρόσφατα ένα ακίνητο αξίας 98.000 δολαρίων στα βουνά Cat Skill στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης - μόλις 20 λεπτά μακριά από τη διάσημη τοποθεσία Woodstock - έτσι ώστε να μπορεί να απολαμβάνει έναν πολύ πιο χαλαρό τρόπο ζωής και να ξεφεύγει από τις πιέσεις της δημοσιότητας.

«[Η γήρανση] είναι μια δύσκολη μάχη. Τελικά, όλοι χάνουν. Απλά δεν ταιριάζει με το ποιος είμαι και ποια είναι η ζωή μου τώρα. Είναι εξαντλητικό και περιττό. Έπρεπε να βρω ένα μέρος μέσα μου όπου θα μπορούσα να σταματήσω να προσπαθώ ή να αισθάνομαι ότι έπρεπε να είμαι αυτό που όλοι οι άλλοι ήθελαν να είμαι και να είμαι ακριβώς αυτό που είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας την κίνησή της στο περιοδικό People, είπε: «Τελικά ξύπνησα και είπα: "Τι κάνω; Δεν είμαι ευτυχισμένη"».

Η 58χρονη έχει ονομάσει το νέο της σπίτι -όπου εκτρέφει κοτόπουλα και καλλιεργεί τα δικά της τρόφιμα- "Το Λάχανο" και εκεί εμπνεύστηκε να γράψει το δεύτερο βιβλίο της, Back to the Prairie: A Home Remade. A Life Rediscovered, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας.

Η Γκίλμπερτ δήλωσε ότι πάντα ήξερε στον «πυρήνα» της ότι «της άρεσε να βρίσκεται στην ύπαιθρο» και «γύρω από τα ζώα» και απολάμβανε τα «γλυκά, απλά πράγματα στη ζωή».

«Η ζωή μας είναι απλή τώρα, και υπάρχει μια γλυκύτητα σε αυτή την απλότητα. Και με αυτή την απλότητα έρχεται μια πραγματική αγάπη για την ηρεμία και τη ζωή μου σε ένα ήσυχο μέρος», δήλωσε στο Fox News.

«Μόλις φτάσαμε εδώ πάνω, μόλις αποκτήσαμε τη γη μας και αρχίσαμε να κοιτάμε όλα τα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε με αυτήν, και μετά όταν συνέβη το lockdown, απελευθέρωσε όλα αυτά τα πράγματα μέσα μου. Υπήρχε ένα άτομο που πέθαινε για να έχει αυτή [τη νέα ζωή].

Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έτσι είναι η ζωή μου τώρα. Είναι παράδεισος. Είμαι τόσο ευλογημένη».

Μελίσα Σου Άντερσον (Μαίρη Ίνγκαλς)

Η 59χρονη Άντερσον, η οποία γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1962, κατάγεται από το Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια. Ως παιδί, συμμετείχε σε πολλές διαφημίσεις για μάρκες όπως η Mattel και η Sears.

Ο πρώτος της ρόλος στην οθόνη ήταν ένα επεισόδιο της σειράς Bewitched το 1972. Είχε επίσης μια guest εμφάνιση σε ένα επεισόδιο του The Brady Bunch.

Όταν ήταν 11 ετών, πήρε τον ρόλο της Μαίρη Ίνγκαλς στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι - που της χάρισε μια υποψηφιότητα για το βραβείο Emmy καλύτερης πρωταγωνίστριας σε δραματική σειρά το 1978.

Η Μελίσα σου Άντερστον το 1983 στην ταινία "Freshman Year" / Φωτογραφία: ΑΡ

Η ηθοποιός εγκατέλειψε τη σειρά μετά από επτά σεζόν και συνέχισε να πρωταγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στην αυτοβιογραφική ταινία του Λάντον The Loneliest Runner, στο σίριαλ Which Mother Is Mine? του ABC (για το οποίο κέρδισε βραβείο Emmy), στην τηλεοπτική ταινία Survival of Dana, στην ταινία slasher Happy Birthday to Me, στην κατασκοπική σειρά The Equalizer, στο Murder, She Wrote και στην ταινία Veronica Mars με την Κρίστεν Μπελ, μεταξύ άλλων.

Η Μελίσα Σου Άντερσον παντρεύτηκε τον τηλεοπτικό παραγωγό Michael Sloan το 1990. Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά / Φωτογραφία: eightieskids.com

Έγραψε τα απομνημονεύματά της με τίτλο The Way I See It: A Look Back at My Life on Little House, το 2010. Υπήρξε επίσης βοηθός παραγωγού της τηλεοπτικής ταινίας Where Pigeons Go to Die, η οποία ήταν το τελευταίο έργο του Λάντον πριν πεθάνει.

Παντρεύτηκε τον τηλεοπτικό παραγωγό Michael Sloan το 1990. Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, την Piper και τον Griffin.

Λίντσεϊ και Σίδνεϊ Γκρινμπους (Κάρι Ίνγκαλς)

Οι πανομοιότυπες δίδυμες αδελφές Λίντσεϊ και Σίδνεϊ Γκρινμπους , 51 ετών, μεγάλωσαν στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Γεννήθηκαν στις 25 Μαΐου 1970.

Οι δύο σταρ έπαιξαν από κοινού την Jill Hayden στην τηλεοπτική ταινία Sunshine, πριν πάρουν το ρόλο της Κάρι Ίνγκαλς στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι.

Μετά τη συμμετοχή τους στη σειρά, η Λίντσεϊ πρωταγωνίστησε σε ένα επεισόδιο του αστυνομικού δράματος Matt Houston. Η ίδια και η αδελφή της εμφανίστηκαν επίσης σε διαφημίσεις για εταιρείες όπως η Double Mint Gum, η Mattel και η KFC.

Οι αδερφές Λίντσεϊ και Σίδνεϊ Γκρινμπους / Φωτογραφία: Getty Images

Όσο για τη Σίδνεϊ, εμφανίστηκε στην ταινία Hambone and Hillie του 1983. Στη συνέχεια, οι γυναίκες αποσύρθηκαν και οι δύο από την υποκριτική, ώστε να μπορέσουν να επικεντρωθούν στις σπουδές τους. Αποφοίτησαν από το λύκειο της Σάντα Μόνικα το 1988.

Η Σίδνεϊ παντρεύτηκε έναν εκτροφέα αλόγων με το όνομα William 'Rocky' Foster, και ήταν μαζί για εννέα χρόνια μέχρι που εκείνος πέθανε το 2009.

Η Λίντσεϊ παντρεύτηκε τον σύζυγό της, Daniel Sanchez, το 2014 - τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα του Little House στο Big Sky Ranch στη Simi Valley, καθώς έμενε εκεί κοντά.

Η Λίντσεϊ το 2017 / Φωτογραφία: Getty Images

Ρίτσαρντ Μπουλ (Νιλς Όλεσον)

Ο Ρίτσαρντ Μπουλ γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 1924 στο Zion του Ιλινόις. Στο παρελθόν, είχε δηλώσει ότι δεν τον ενδιέφερε η υποκριτική ως παιδί, αλλά αντίθετα, ήθελε να σπουδάσει μουσική.

Ωστόσο, όταν ένας φίλος του πρότεινε να παρακολουθήσουν μαζί τη σχολή θεάτρου Goodman, είπε ότι «κόλλησε» με την υποκριτική.

Πήρε τρία χρόνια άδεια από το σχολείο για να υπηρετήσει ως ασυρματιστής στο στρατό, αλλά συνέχισε τις σπουδές του στην υποκριτική μετά την απόλυσή του το 1946. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 100 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Ρίτσαρντ Μπουλ / Φωτογραφία: Getty Images

Πριν υποδυθεί τον Νιλς Όλεσον στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, έπαιξε στο μυστηριώδες έργο The Golden Gate Murders, στην τηλεοπτική ταινία A Sensitive, Passionate Man του 1977, στην αστυνομική σειρά Barnaby Jones, στην αστυνομική ταινία Newman's Law, στο The Parallax View (δίπλα στον Γουόρεν) και στο Voyage to the Bottom of the Sea.

Στη συνέχεια, απέκτησε ρόλους στις ταινίες A Day in a Life, The Secret, Normal (στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Τζέσικα Λανγκ, Τομ Γουίλκινσον και , Tom Wilkinson και Χέιντεν Πανετιέρ), στην κωμωδία Let's Go to Prison, Witless Protection (με τον Larry the Cable Guy και την Jenny McCarthy) και στο Osso Bucco το 2008.

Ο Ρίτσαρντ Μπουλ με την Άλισον Άρνγκριμ / Φωτογραφία: littlehouseontheprairie.com

Μετά από χρόνια διαμονής στο Λος Άντζελες, επέστρεψε στο Σικάγο το 1994 με τη σύζυγό του Barbara Collentine, την οποία παντρεύτηκε το 1948. Πέθανε τον Φεβρουάριο του 2014, σε ηλικία 89 ετών.

Κάθριν ΜακΓκρέγκορ

Η Κάθριν ΜακΓκρέγκορ γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1925 στο Glendale της Καλιφόρνια. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Northwestern με ειδίκευση στο δράμα και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1949.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως δασκάλα χορού, ενώ συνέχισε να σπουδάζει υποκριτική. Στη συνέχεια άρχισε να εργάζεται στο θέατρο - παίρνοντας ρόλους σε παραστάσεις εντός και εκτός Broadway, όπως το The Seven Year Itch και το Handful of Fire.

Η Κάθριν ΜακΓκρέγκορ ως Χάριετ Όλεσον στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι / Φωτογραφία: Getty Images

Πριν πρωταγωνιστήσει ως Χάριετ Όλεσον στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, έκανε εμφανίσεις στη σαπουνόπερα Love of Life, στο The Secret Storm του CBS, στο ιατρικό δράμα The Nurses, στο δράμα East Side/West Side, στην αστυνομική σειρά Ironside και στο All in the Family του 1973.

Μετά το τέλος της σειράς Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, η ΜακΓκρέγκορ δεν έπαιξε σε πολλούς ρόλους στην οθόνη. Αντ' αυτού, εστίασε μεγάλο μέρος του χρόνου της στο τοπικό θέατρο.

Επίσης, ασπάστηκε την ινδουιστική θρησκεία και πέρασε χρόνια διδάσκοντας υποκριτική σε παιδιά στο Wee Hollywood Vedanta Players. Αποσύρθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η Κάθριν ΜακΓκρέγκορ το 2012 / Φωτογραφία: Melissa Sue Anderson Fan / YouTube

Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Μπερτ Ρέμσεν από το 1949 έως το 1950, πριν παντρευτεί τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Edward G. Kaye-Martin τον Αύγουστο του 1969. Πέθανε στο Λος Άντζελες το 2018, σε ηλικία 93 ετών.

Άλισον Άρνγκριμ (Νέλι Όλεσον)

Η 60χρονη Άλισον Άρνγκριμ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 18 Ιανουαρίου 1962. Η μητέρα της ήταν διάσημη ηθοποιός - η οποία έγινε περισσότερο γνωστή για τη φωνή του Κάσπερ στο Casper the Friendly Ghost - ενώ ο πατέρας της ήταν μάνατζερ του Χόλιγουντ.

Αργότερα ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον μεγαλύτερο αδελφό της, Στέφαν - ο οποίος ήταν επίσης παιδικός ηθοποιός - από την ηλικία των έξι έως εννέα ετών.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο και στη συνέχεια άρχισε να εμφανίζεται σε διάφορες τηλεοπτικές διαφημίσεις. Ο πρώτος της σημαντικός ρόλος στην οθόνη ήταν αυτός της Νέλι Όλεσον στο Μικρό σπίτι στο λιβάδι.

Άλισον Άρνγκριμ / Φωτογραφία: Casey Rodgers/AP Images for CBS DVD

Αρχικά είχε περάσει από οντισιόν για τον ρόλο της Λόρα και στη συνέχεια για τον ρόλο της Μαίρη, προτού τελικά πάρει τον ρόλο της ανταγωνιστικής Νέλι.

Μετά το τέλος της συμμετοχής της στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, συνέχισε να ασχολείται με την υποκριτκή. Είχε guest ρόλους στις σειρές The Love Boat και Fantasy Island, πρωταγωνίστησε στο γουέστερν I Married Wyatt Earp και στη χριστουγεννιάτικη ταινία Make the Yuletide Gay, και έγινε συχνή συμμετέχουσα στο τηλεπαιχνίδι Match Game-Hollywood Squares House του NBC.

Κυκλοφόρησε επίσης το δικό της κωμικό δίσκο με τίτλο Heeere's Amy, στον οποίο υποδύθηκε την πρώτη κόρη Amy Carter, και έγινε επιτυχημένη ηθοποιός θεάτρου στη Γαλλία.

Η Άλισον Άρνγκριμ υποδύθηκε τη Νέλι / Φωτογραφία: Shutterstock

Το 2010, η Άρνγκριμ κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για την εμπειρία της στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, με τίτλο Confessions of a Prairie B***h: How I Survived Nellie Oleson and Learned to Love Being Hated.

Παντρεύτηκε δύο φορές, πρώτα με τον David Spencer από το 1989 έως το 1993 και δεύτερον με τον Robert Paul Schoonover - τον οποίο παντρεύτηκε το 1993 και με τον οποίο είναι ακόμα παντρεμένη.

Τζόναθαν Γκίλμπερτ (Γουίλι Όλεσον)

Ο Τζόναθαν Γκίλμπερτ, 55 ετών -που είναι ο μικρότερος αδελφός της Μελίσα- γεννήθηκε στις 28 Απριλίου 1967 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

Πριν υποδυθεί τον Γουίλι Όλεσον στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, έπαιξε στην ταινία The Miracle Worker.

Τζόναθαν Γκίλμπερτ / Φωτογραφία: Facebook

Αφού ολοκληρώθηκε η σειρά, επανέλαβε τον ρόλο του στις τηλεοπτικές ταινίες Little House: Look Back to Yesterday και Little House: The Last Farewell, αλλά δεν έπαιξε σε τίποτα άλλο εκτός από αυτό.

Στην αυτοβιογραφία της, η Μελίσα έγραψε ότι ο Τζόναθαν μετακόμισε από την Καλιφόρνια λίγο μετά τα είκοσι του και στη συνέχεια αποξενώθηκαν, προσθέτοντας ότι τώρα εργάζεται ως χρηματιστής στη Νέα Υόρκη.

Ο Τζόναθαν Γκίλμπερτ εργάζεται πλέον ως χρηματιστής / Φωτογραφία: twitter.com, @SilverAgeTV Read

Κέβιν Χάγκεν (Δρ Χιράμ Μπέικερ)

Ο Κέβιν Χάγκεν γεννήθηκε στο Σικάγο του Ιλινόις στις 3 Απριλίου 1928. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, λαμβάνοντας πτυχίο στις διεθνείς σχέσεις. Σπούδασε επίσης νομικά στο UCLA για ένα χρόνο, πριν περάσει δύο χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μετά από αυτό, δίδαξε χορό σε αίθουσες χορού για τον Arthur Murray. Όταν ήταν 27 ετών, έπαιξε στο έργο του Eugene O'Neill Desire Under the Elms.

Ο Δρ Μπέικερ στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι / Φωτογραφία: Instagram

Στη συνέχεια κέρδισε γκεστ ρόλους στην αστυνομική σειρά Dragnet, στο γουέστερν Yancy Derringer του CBS, στο The Big Valley, στο Bonanza, στην αστυνομική σειρά Mannix, στη σειρά επιστημονικής φαντασίας Land of the Giants, στο αστυνομικό δράμα The Untouchabels, στο Twilight Zone, στο Mission: Impossible, MAS*H και Lost in Space από το 1965 έως το 1968.

Αφού πρωταγωνίστησε στον ρόλο του Δρος Χιράμ Μπέικερ στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, έπαιξε τον Toughie Richards στο General Hospital. Έπαιξε επίσης στην ταινία The Ambulance του 1990 και στο Bonanza: The Next Generation.

Ο τελευταίος του ρόλος ήταν το 1990 και το 1992 μετακόμισε στο Όρεγκον, όπου άρχισε να παίζει σε τοπικούς συναυλιακούς χώρους και θέατρα δείπνου.

Ο Κέβιν Χάγκεν σήμερα / Φωτογραφία: Daily Mail

Παντρεύτηκε πολλές φορές. Πρώτα με μια γυναίκα που ονομαζόταν Adaline Sohns Heidt και στη συνέχεια με την ηθοποιό Susanne Cramer, μέχρι που εκείνη απεβίωσε το 1969. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, ο οποίος ονομάστηκε Kristopher Hagen.

Μετά τον θάνατό της, παντρεύτηκε το 1969 την Dorali Dossantos, αλλά χώρισαν. Στη συνέχεια παντρεύτηκε την Jan Hagen το 1993. Διαγνώστηκε με καρκίνο του οισοφάγου το 2004 και δυστυχώς πέθανε στις 9 Ιουλίου 2005, σε ηλικία 77 ετών.