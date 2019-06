Στην παιδική σειρά «Μικρό μου πόνυ» θα εμφανιστούν λεσβιακοί χαρακτήρες [εικόνα]

Μέρος της παιδικής σειράς «Μικρό μου πόνυ: Η φιλία είναι μαγική» θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της λεσβιακοί χαρακτήρες.



Μέσα από ένα ζευγάρι θηλυκά πόνυ, οι δημιουργοί της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων «My Little Pony: Friendship Is Magic» θέλησαν να δείξουν πως αυτό που ορίζει μια οικογένεια είναι αγάπη. Στο επεισόδιο με τίτλο «The Last Crusade» εμφανίζονται οι Aunt Holiday και Auntie Lofty, ένα λεσβιακό ζευγάρι που θα φροντίζει τον χαρακτήρα Scootaloo.

Οι νέοι χαρακτήρας στη σειρά «Μικρό μου πόνυ»

«Πιστεύω είναι φανταστικό που μπορούμε να δείξουμε ότι αυτό που πραγματικά ορίζει μια οικογένεια είναι η αγάπη - αυτό για μένα είναι ο πυρήνας από το "Μικρό μου Πόνυ"», ανέφερε η συνδημιουργός της σειράς, Νικόλ Ντούμπουκ. «Η Νικόλ και εγώ σκεφτήκαμε πως αυτή ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία να εισάγουμε ένα ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρι στη σειρά, ρωτήσαμε την Hasbro και το ενέκρινε», δήλωσε ο σεναριογράφος και παραγωγός Μίκαελ Βόγκελ, προσθέτοντας: «Ηταν κάτι που όλοι θέλαμε να κάνουμε, να φέρουμε αυτό το ζευγάρι στην τελευταία σεζόν και να τους κάνουμε "επισήμως" μέρος του κόσμου του "Μικρού μου πόνυ"».



Από την πλευρά του ο συμπαραγωγός Τζος Χάμπερ επισημάνει: «Το "Μικρό μου Πόνυ" ανέκαθεν αφορούσε την φιλία και την αποδοχή ανθρώπων (ή πόνυ) που είναι διαφορετικά από εσένα. Οπότε νιώσαμε πως αυτό ήταν πολύ σημαντικό να γίνει». Το επεισόδιο έχει ήδη προβληθεί στην Ευρώπη και το σαββατοκύριακο θα προβληθεί και στις ΗΠΑ.