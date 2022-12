«Θα τον φιλήσω και κάνε μου μήνυση»: Οι μηχανορραφίες της Μάργκοτ Ρόμπι για να δώσει ένα φιλί στον Μπραντ Πιτ - iefimerida.gr

Πως είναι άραγε να φιλάς τον Μπραντ Πιτ; Αυτή την απορία φαίνεται πως είχε η Μάργκοτ Ρόμπι και έκανε τα πάντα για να την εκπληρώσει.



Η 32χρονη ηθοποιός, η οποία υποδύεται μια ανισόρροπη στάρλετ που εκμεταλλεύεται κάθε ακολασία στο Χόλιγουντ της εποχής του 1920, στην νέα ταινία «Babylon» όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Μπραντ Πιτ, αποκάλυψε στο E!News ότι φίλησε επιτέλους τον διάσημο ηθοποιό και πως το φιλί αυτό δεν ήταν μέρος του αρχικού σεναρίου του σκηνοθέτη Ντάμιεν Σαζέλ.



Οι μηχανορραφίες της Μάργκοτ Ρόμπι για να «κλέψει» ένα φιλί από τον Μπραντ Πιτ

Αντ’ αυτού, η σέξι πρωταγωνίστρια θέλησε να το προσθέσει προκειμένου να εκπληρώσει μαι βαθιά της επιθυμία. «Αυτό δεν υπήρχε στο σενάριο» εξήγησε η Μάργκοτ Ρόμπι. «Αλλά σκέφτηκα: Πότε ξανά θα έχω την ευκαιρία να φιλήσω τον Μπραντ Πιτ; Απλά θα το κάνω».



Ο Μπραντ Πιτ με τον συμπρωταγωνιστή του Ντιέγκο Κάλβα

Ερωτηθείσα στη συνέχεια, πώς ήταν αυτή η εμπειρία, το να φιλάς δηλαδή τον Μπραντ Πιτ, η ηθοποιός απάντησε: «Ήταν υπέροχο!».



Η ξανθιά καλλονή εξήγησε πώς πούλησε το φιλί στον σκηνοθέτη της ταινίας. Του είπα: «Ντάμιεν, νομίζω ότι η Νέλι απλά θα πήγαινε και θα φιλούσε τον Τζακ’. Και ο Ντάμιεν τότε μου απάντησε: ‘Λοιπόν, θα μπορούσε – περίμενε, περίμενε. Θέλεις να φιλήσεις τον Μπραντ Πιτ;’. Κι εγώ του είπα: ‘Ω ναι, κι αν θέλεις, κάνε μου μήνυση. Αυτή η ευκαιρία μπορεί να μην ξανάρθει ποτέ’. Και τότε το ξανασκέφτηκε και είπε ότι θα μπορούσε να γίνει».



Το Babylon πάντως δεν είναι η πρώτη ταινία που η Μάργκοτ Ρόμπι εμφανίζεται στο πλάι του Μπραντ Πιτ, αν και ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχε να τον φιλήσει. Οι δύο τους πρωταγωνίστησαν μαζί στην επιτυχημένη ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο Once Upon A Time In Hollywood, αλλά τότε δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο.