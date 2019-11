Μία Καλίφα: Η διασημότερη πορνοστάρ στον κόσμο έτοιμη να παντρευτεί

Τα νέα για την επίσπευση του γάμου της Μία Καλίφα, της διασημότερης κατά πολλούς πορνοστάρ στον κόσμο, κατά έναν χρόνο -αντί για το καλοκαίρι του 2021, το ερχόμενο καλοκαίρι - ενθουσίασαν τους θαυμαστές της, αν και ίσως απογοητεύτηκαν όσοι ήλπιζαν σ’ ένα come back της στα πλατό των αισθησιακών ταινιών.

Μπορεί το πέρασμά της από τη βιομηχανία του πορνό να διήρκεσε μόλις τρεις μήνες προ πενταετίας, αλλά η γεννημένη στη Βηρυττό Μία Καλίφα, εξακολουθεί να παραμένει διάσημη, η πλέον περιζήτητη πορνοστάρ στο Pornhub και με 18 εκατ. ακολούθους στο Instagram.

Ωστόσο, η πρώην πορνοστάρ και νυν αθλητικογράφος φαίνεται πώς έχει αποφασίσει να ξαναενταχθεί στο κλαμπ των παντρεμένων αφού όπως ενημέρωσε το κοινό της στο Twitter επισπεύδει τον γάμο της με τον 26χρονο Σουηδό σεφ Ρόμπερτ Σάντμπεργκ, την σχετική πρόταση του οποίου είχε αποδεχθεί τον περασμένο Μάρτιο.

I’m the luckiest girl in the world 💍 and I said “JA!” Vi är förlovade! ! #StockholmSyndrome #Trapped 🤵🏼👰🏽 pic.twitter.com/TZV54kHUay

Λίγη ώρα αργότερα σε νέα ανάρτησή της διέψευσε τις φήμες ότι είναι έγκυος.

No, I’m not pregnant. I just have to mold our personal life around his career’s timing. https://t.co/CyUjDMom4j