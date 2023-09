Συνεχίζεται ο πόλεμος με την Μπάρκα, νέα ανάρτηση του Mente Fuerte: «... η καλύτερη απάντηση σε έναν ηλίθιο» - iefimerida.gr

Μία νέα ανάρτηση έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instaram ο Mente Fuerte μετά την απάντηση της Δανάης Μπάρκα σε όσα της καταλόγισε.

Η παρουσιάστρια, την Τετάρτη 27/9, σχολίασε στον «αέρα» της εκπομπής της την αντίδραση του τράπερ, σε όσα είχε αναφέρει η ίδια την προηγουμένη, αναφορικά με κάποιες δηλώσεις της Μαρίας Σολωμού στο podcast της.

Η ίδια μίλησε και στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, λέγοντας ότι: «Είναι άλλο πράγμα το bullying της εμφάνισης από το να τοποθετείσαι πάνω σε κάποιες απόψεις. Είναι ωραίο να έχουμε οι άνθρωποι διαφορετικές απόψεις, να γίνονται ανοιχτοί διάλογοι, να κουβεντιάζουμε. Μόνο παραγωγικό είναι αυτό. Το να μεγαλοποιούμε καταστάσεις δεν οδηγεί κάπου, ο καθένας έχει την άποψή του. Αν ποτέ τύχει να συναντηθούμε μπορεί να τα κουβεντιάσουμε από κοντά. Δεν τον ξέρω τον Mente Fuerte για να τον πάρω τηλέφωνο, αυτά συμβαίνουν και είναι ωραίο να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μέχρι εκεί, ας μείνουμε σε αυτό».

«Δεν ξέρω τι εικόνα έχει για εμένα και ούτε χρειάζεται να το αναλύσουμε. Ο καθένας να πορεύεται με τις απόψεις του, με την αισθητική του, με το τι κάνει», πρόσθεσε η Δανάη Μπάρκα.

Mente Fuerte: Το βίντεο που «ανέβασε» στο Instagram

Λίγη ώρα αργότερα ο τράπερ έκανε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, «ανεβάζοντας» βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο ίδιος να κουνάει το κεφάλι του, ενώ γράφει «Silence is the best response to a fool», δηλαδή «Η σιωπή είναι η καλύτερη απάντηση σε έναν ηλίθιο».

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν από ένα σχόλιο της Δανάης Μπάρκα για τη Μαρία Σολωμού, μετά από αναφορά τις ηθοποιού στις αισθητικές επεμβάσεις που κάνουν νεαρά κορίτσια στο podcast της.

Ο φερόμενος ως σύντροφος της Μαρίας Σολωμού, αναφερόμενος στο σχετικό σχόλιο της Δανάης Μπάρκα έκανε λόγο για «bullying», με την παρουσιάστρια να του απαντάει την επομένη από τον «αέρα» της εκπομπής της.