«Μένουμε σπίτι» και παίζουμε μέχρι τελικής πτώσεως -4+1 app για να διασκεδάσετε

Καραντίνα, ημέρα 8η. Τώρα που «μένουμε σπίτι» έχουμε αλλάξει διακόσμηση, τα ντουλάπια και οι ντουλάπες έχουν τακτοποιηθεί και η κουζίνα έχει πάρει «φωτιά» με τις συνταγές του Πετρετζίκη.



Μέσα απ’ όλη αυτή τη νέα καθημερινότητα του «μένουμε σπίτι», δεν θα μπορούσε να λείπει το παιχνίδι. Και δεν μιλάμε μόνο για Monopoly, Jenga και PlayStation αλλά και για διάφορα apps που, ευτυχώς, μας φτιάχνουν τη διάθεση και μας κάνουν να περνάμε χρόνο με την οικογένειά μας ή και μόνοι μας.



Μένουμε σπίτι και παίζουμε



Πες το με



Η εφαρμογή είναι πραγματικά απίθανη και θα «πεθάνετε» από τα γέλια. Οι παίκτες καλούνται να διαλέξουν με τι θα παίξουν από τις τέσσερις επιλογές: μία λέξη, ένα φωνήεν, ντιν ή παντομίμα. Η περιγραφή του ζητούμενου μπορεί να γίνει με μία από αυτές τις επιλογές, η οποία έχει καθοριστεί εξ αρχής.



Το πιο δύσκολο είναι μία λέξη, όπου χρειάζεται να περιγραφεί η κάρτα με μία και μόνο λέξη. Το πιο αστείο είναι το φωνήεν. Ο παίκτης προσπαθεί να περιγράψει το ζητούμενο, αντικαθιστώντας όλα τα φωνήεντα με το φωνήεν που του δίνεται. Π.χ. με το γράμμα «Α» το «Καλή διασκέδαση!» γίνεται«Καλά δαασκάδασα!».

Εάν θέλετε, όμως, να γελάσετε με την ψυχή σας, τώρα που μένετε σπίτι, βάλτε τον να περιγράψει το ζητούμενο, αντικαθιστώντας όλα τα φωνήεν. Π.χ. τη λέξη μήλο με το γράμμα «Α». «Ανα τα αμάρα ταν γαατρά κάνα πάρα»… δηλαδή «Ένα την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα»!



Πες το με / Φωτογραφία: Google Play

Πες βρες



Γνωστό και αγαπημένο. Χωριστείτε σε ομάδες και σκεφτείτε γρήγορα. Το Πες Βρες συνδυάζει γνώσεις, οξυδέρκεια και ανταγωνισμό. Ο χρόνος ξεκινά… «Ποιες είναι οι 10 πολυπληθέστερες χώρες της Ευρώπης;». Κάθε σωστή απάντηση επιλέγεται και οι πόντοι συγκεντρώνονται. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και εσείς ψάχνεις τις 10 σωστές απαντήσεις.

Πες Βρες / Φωτογραφία: Google Play

2048

Απλά εθιστικό. Είναι από τα παιχνίδια που μπορεί να σας εκνευρίσουν, να πείτε δεν παίζω άλλο αλλά θα επιστρέψετε… Τι πρέπει να κάνετε; Σκοπός είναι να μετακινείτε τους αριθμούς πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά. Όταν δύο ίδιοι αριθμοί ακουμπήσουν, ενώνονται και διπλασιάζονται. Ο πρωταρχικός στόχος είναι το 2048. Αν νομίζετε πως είναι εύκολο, πλανάστε, καθώς κάθε φορά που κάνετε μια κίνηση, εμφανίζεται ένα νέο τετραγωνάκι. Εάν δεν προσέξετε, θα γεμίσει ο πίνακας και θα χάσετε.

2048 / Φωτογραφία: App Store

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος



Δεν θέλετε να παίξετε με άλλους και θέλετε να μάθετε και πέντε πράγματα παραπάνω; Το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος είναι το παιχνίδι σας. Πάρτε το κινητό στα χέρια, κατέβαστε την εφαρμογή και αρχίστε να απαντάτε. Οι βοήθειες είναι εκεί για να σας πάνε ένα βήμα πιο μακριά. Οι ερωτήσεις πολλές, απαντήστε σωστά και γίνετε… «εκατομμυριούχος». Το «τέρας» τι λέει;



Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος / Φωτογραφία: Google Play

Παντομίμα



Τι να πεις κανείς για την παντομίμα. Στιγμές ασταμάτητου γέλιου, καθώς ο καθένας περιγράφει με τον δικό του μοναδικό τρόπο το ζητούμενο. Όπως το έχει εκείνος μοναδικά στο μυαλό του. Δείτε τη λέξη, πάρτε θέση και ξεκινήστε να περιγράφετε. Τώρα, το εάν θα το καταλάβουν, δεν το ξέρουμε αλλά εσείς προσπαθήσατε.

Παντομίμα / Φωτογραφία: Google Play

Και κάτι διαφορετικό αλλά παιχνιδιάρικο...



TikTok



Δεν είναι παιχνίδι, αλλά είναι διασκεδαστικό! Το app που αγαπά η Gen Z στις ημέρες του «μένουμε σπίτι» κάνει θραύση. Σίγουρα έχεις δει κάποιο βιντεάκι στο Instagram ή στο Facebook. Αλλοι χορεύουν, άλλοι «ενσαρκώνουν» αγαπημένους χαρακτήρες (η Ντένη Μαρκορά κάνει χαμό!), και άλλοι παίζουν με σκύλους και γάτες. Ανάμεσα σε όλα αυτά, απόλυτο κόλλημα είναι το «Okay, I'm bored in the house and I’m in the house bored (Bored)… Bored in the house and I'm in the house bored (Bored)).