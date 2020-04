«Μένουμε Σπίτι» με τον Αντώνη Ρέμο και τα τραγούδια του -Ενα μουσικό πρόγραμμα ειδικά για το MEGA [βίντεο]

View this post on Instagram

Ένα βήμα πιο κοντά στο αύριο! Μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις αφιερωμένη σε όλους εμάς που #μένουμεσπίτι. Παρασκευή 10.4 @ 23:00 στο Mega. @aremovic #spitimetonantoni #mega #μένουμεσπίτι #staytuned #staysafe #stayhome