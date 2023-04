Μελίνα Μακρή: «Τώρα ξεκινάει η ζωή μου» -Η τραγουδίστρια γιόρτασε τα 40 της χρόνια - iefimerida.gr

Η Μελίνα Μακρή έγινε 40 ετών και το γιόρτασε με αγαπημένα της πρόσωπα σε νυχτερινό κέντρο.

Η τραγουδίστρια έσβησε τα κεράκια σε μία ροζ τούρτα σε σχήμα καρδιάς, η οποία είχε πάνω τον αριθμό 40. Μέσα από τις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε μερικούς από τους φίλους που διασκέδασαν μαζί της, στη νυχτερινή της έξοδο,

Ανάμεσά τους και η Χριστίνα Κολέτσα με την οποία και φωτογραφήθηκε σε ξεχωριστό στιγμιότυπο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μελίνα Μακρή έγραψε: Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Κι όπως λένε...40's is the new 20's!!! (τα 40 είναι τα νέα 20) Τώρα λοιπόν νιώθω καλά με τον εαυτό μου, με αγαπάω, ξέρω ποια είμαι και με προσέχω! Τώρα είμαι εδώ για μένα και ξέρω τι θέλω! Νιώθω ότι τώρα ξεκινάει η ζωή μου! Πάντα με τους φίλους μου κοντά μου. Αυτό που μετράει πραγματικά Σας ευχαριστώ όλους για την χθεσινή βραδιά, θα μου μείνει αξέχαστη! Σας αγαπώ όλους».

