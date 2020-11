Το προγαμιαίο συμβόλαιο της Μελάνια -Τι θα γίνει αν πάρει διαζύγιο από τον Ντόναλντ Τραμπ

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ παντρεύτηκε τη Μελάνια Κνάους ήταν ήδη ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας με πολύ μεγάλη περιουσία.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν σ’ ένα πάρτι το 1998, το 2004 αρραβωνιάστηκαν και έναν χρόνο αργότερα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια τελετή στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου παρέστησαν πολιτικοί, όπως ο Μπιλ Κλίντον κι η Χίλαρι Κλίντον, αθλητές, όπως ο άσος του NBA, Σακίλ Ο’ Νιλ και πολλές διασημότητες, αφού όμως προηγουμένως ο Τραμπ είχε υποχρεώσει το σέξι μοντέλο από τη Σλοβενία να υπογράψει ένα προγαμιαίο συμβόλαιο, όπως είχε κάνει και με τις δύο προηγούμενες συζύγους του. Και μολονότι η Μελάνια μέχρι στιγμής έχει στηρίξει τον άνδρα της μετά την ήττα του στις εκλογές από τον Τζο Μπάιντεν τονίζοντας σε πρόσφατο tweet της ότι «ο αμερικανικός λαός αξίζει δίκαιες εκλογές. Κάθε νόμιμη ψήφος -όχι παράνομη- πρέπει να μετρηθεί», οι φήμες δίνουν και παίρνουν ότι ετοιμάζεται να τον χωρίσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κι η Μελάνια Κνάους στην αρχή της γνωριμίας τους το 1999 / Φωτογραφία αρχείου: ΑΡ



Πρώην συνεργάτιδά της έχει υποστηρίξει παλαιότερα ότι η Μελάνια «μετρά κάθε λεπτό μέχρι να λήξει η θητεία του για να μπορέσει να πάρει διαζύγιο». Η Ομαρόζα Μάνιγκολτ Νιούμαν είχε πει προ διετίας ότι ο γάμος της Πρώτης Κυρίας με τον απερχόμενο Ρεπουμπλικανό πρόεδρο των ΗΠΑ έχει ουσιαστικά τελειώσει κι ότι ο μόνος λόγος που η Μελάνια δεν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου νωρίτερα είναι επειδή ο Τραμπ «θα έβρισκε έναν τρόπο να την τιμωρήσει γι’ αυτή την ντροπιαστική της κίνηση», αν και εκπρόσωπος της Μελάνια είπε ότι η Νιούμαν ελάχιστα τη γνώριζε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κι η μέλλουσα (τότε) σύζυγός του Μελάνια σε μια φωτογραφία του 2004 / Φωτογραφία αρχείου: ΑΡ



Τι θα συμβεί, όμως, αν επιβεβαιωθούν οι φήμες και οι δυο τους χωρίσουν τους δρόμους τους; Αν και οι λεπτομέρειες του προγαμιαίου συμβολαίου του Τραμπ και της Μελάνια δεν έχουν διαρρεύσει – παρά τα όσα έχουν γραφεί κατά καιρούς για τη σχέση τους -, η οικονομική διάσταση του ενδεχόμενου διαζυγίου αποτελεί αγαπημένο αγαπημένο θέμα συζήτησης νομικών κύκλων στην Αμερική. Ο Πίτερ Στάμπλεκ του νεοϋορκέζικου δικηγορικού γραφείου Aronson Mayefsky & Sloan είπε στο περιοδικό Town and Country ότι ο ίδιος θα συνιστούσε στον Τραμπ ένα συμβόλαιο που θα εξασφάλιζε ότι όλα όσα είναι στο όνομά του θα παραμείνουν δικά του και το ίδιο να ισχύει και για τη γυναίκα του. «Οι δισεκατομμυριούχοι έχουν περίπλοκες δομές περιουσιακών στοιχείων. Έχουν εταιρείες-βιτρίνες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, επενδύσεις σε άλλες εταιρείες κι όλο αυτό είναι πολύ, πολύ περίπλοκο. Ένας κύριος στόχος του προγαμιαίου συμβουλαίου είναι να αποφύγει κάποιος να μοιραστεί όλη αυτή την περιουσία, αλλά και τον πονοκέφαλο από τη χαρτούρα και τους ελέγχους των λογιστών – πράγματα που θεωρητικά μπορούν να συμβούν ελλείψει προγαμιαίου συμβολαίου». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Μελάνια πιθανώς θα κρατήσει όλα τα κοσμήματα που της χάρισαν στη διάρκεια του γάμου της με τον Τραμπ.

Τι θα γίνει με τον μοναχογιό της Μελάνια;

Όσον αφορά στο γιο του ζευγαριού η Τζάκλιν Νιούμαν της Berkman Bottger Newman & Rodd θεωρεί ότι η επιμέλεια του Μπάρον θα ανατεθεί στη Μελάνια, η οποία μπορεί να λάβει κι ένα σημαντικό ποσό για την ανατροφή του 14χρονου μοναχογιού της. «Εκτιμώ ότι σε εκείνη θα ανατεθεί πρωτίστως η επιμέλεια κι εκείνος θα μπορεί να συναντά τον γιο του όποτε βρίσκεται στην πόλη. Σ’ αυτή την περίπτωση αν [η Μελάνια] έχει π.χ. 50 εκατ. δολάρια, μπορεί να αγοράσει κάτι. Αλλά αν και είναι μεγάλο ποσό, δεν θα είναι αρκετό για να συνεχίσει τη ζωή που είχε συνηθίσει στη Νέα Υόρκη. Φαντάζομαι, όμως, ότι εκείνος θα φανεί αρκετά γενναιόδωρος».

To ζεύγος Τραμπ κι ο γιος τους Μπάρον σε μια φωτογραφία του περασμένου Φεβρουαρίου / Φωτογραφία αρχείου: ΑΡ

Ωστόσο, ένα άλλο βιβλίο για την Πρώτη Κυρία υποστηρίζει ότι η Μελάνια αξιοποίησε την εκλογική νίκη του Τραμ προ τετραετίας για να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους του προγαμιαίου τους συμβολαίου. Η Μελάνια δεν μετακόμισε αμέσως στην Ουάσιγκτον, μετά την ορκωμοσία του άνδρα της, αλλά παρέμεινε στη Νέα Υόρκη για να τελειώσει ο γιος τους Μπάρον εκεί τη σχολική χρονιά, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή. Αλλά η δημοσιογράφος της Washington Post, Μαίρη Τζόρντζαν, υποστηρίζει ότι η Μελάνια είχε κι ένα άλλο κίνητρο για να μείνει τόσο διάστημα μακριά από τον Τραμπ: να εκμεταλλευτεί το χρόνο για να σχεδιάσει επακριβώς και να διασφαλίσει το οικονομικό μέλλον της ίδιας και του Μπάρον. Στο βιβλίο της με τίτλο “ The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump” (H Tέχνη της Συμφωνίας της: Η Ανείπωτη Ιστορία της Μελάνια Τραμπ», η Τζόρνταν αναφέρει πως η Πρώτη Κυρία «ήθελε αποδείξεις γραπτώς ότι όσον αφορά στις οικονομικές ευκαιρίες και την κληρονομιά ο Μπάρον θα τύγχανε ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του Τραμπ». 

Ο Ντόναλντ Τραμπ κι η δεύτερη σύζυγός του Μάρλα Μέιπλς στο γάμο τους το 1993 / Φωτογραφία αρχείου: ΑΡ

Όταν χώρισε ο Τραμπ από την πρώτη γυναίκα του, η Ιβάνα πήρε αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων και ετήσια διατροφή 650.000 για τα παιδιά τους, καθώς κι ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και μια έπαυλη στο Κονέκτικατ. Η δεύτερη γυναίκα του, η Μάρλα Μέιπλς, πήρε πολύ λιγότερα στο χέρι, κάπου δύο εκατ. δολάρια.