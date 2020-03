H Μελάνια το χαβά της εν μέσω κορωνοϊού -Φτιάχνει κιόσκι για τέννις -«Ειμαι ενθουσιασμένη»

Η Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την οικοδόμηση στο πάρκο της προεδρικής κατοικίας ενός Περιπτέρου Τένις, με αρχιτεκτονικές αναφορές στο ύφος του Λευκού Οίκου.



«Είμαι ενθουσιασμένη που μοιράζομαι (μαζί σας) την πρόοδο του Tennis Pavilion στο @WhiteHouse. Ευχαριστώ την ταλαντούχα ομάδα για τη σκληρή δουλειά και αφοσίωση» τουίταρε η Μελάνια Τραμπ, μαζί με φωτογραφίες της στον τόπο των εργασιών.



I encourage everyone who chooses to be negative & question my work at the @WhiteHouse to take time and contribute something good & productive in their own communities. #BeBest https://t.co/03sx0rq2Nx