Μελ Γκίμπσον: Ολα όσα θέλετε να ξέρετε για τα 9 παιδιά του -Το πρώτο γεννήθηκε το 1980 και το τελευταίο το 2017 | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο 65χρονος Μελ Γκίμπσον είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ. Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, καθ' όλη τη διάρκεια της σχεδόν 40χρονης καριέρας του.

Οι περισσότεροι τον θυμούνται από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του σε δημοφιλείς ταινίες όπως το Braveheart του 1995 (που επίσης σκηνοθέτησε) ή ως σκηνοθέτης για ταινίες όπως το Hacksaw Ridge του 2016.

Στην προσωπική του ζωή, ο Μελ Γκίμπσον έχει αποκτήσει εννέα παιδιά, οι ηλικίες των οποίων κυμαίνονται από 4 έως 40 ετών.

Χάνα

Ο Μελ Γκίμπσον, απέκτησε τη μεγαλύτερη κόρη του Χάνα το 1980, με την τότε σύζυγό του Ρόμπιν Μουρ Γκίμπσον, η οποία είναι σήμερα 60 ετών. Η Χάνα ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο, δουλεύοντας ως μακιγιέζ στο What Women Want και ως βοηθός παραγωγής για την ταινία The Patriot το 2000, αλλά έχει ως επί το πλείστον μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2006, παντρεύτηκε τον blues-rocker Κένι Γουέιν Σέπερντ. Σύμφωνα με το βιογραφικό της στο Instagram, έχει έξι παιδιά, κάνοντας έτσι τον Μελ Γκίμπσον παππού. Η ίδια δημοσιεύει τακτικά βίντεο με τον εαυτό της να κάνει χούλα-χουπ.

Έντουαρντ

Το 1982, ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόμπιν απέκτησαν τους δίδυμους γιους Έντουαρντ και Κρίστιαν. Ο Έντουαρντ είναι ιδιαίτερα κλειστός τύπος και δεν μοιράζεται πολλά για τη ζωή του δημόσια. Είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας επίπλων Natural Edge, η οποία εδρεύει στο Λος Άντζελες. Η εταιρεία δημιουργεί πράγματα όπως τραπέζια και παγκάκια από «ανακυκλωμένες ξύλινες πλάκες που εισάγονται από τα νησιά Φίτζι», σύμφωνα με το βιογραφικό της στο Instagram.

Κρίστιαν

Ο δίδυμος αδερφός του Έντουαρντ είναι λίγο πιο «ανοιχτός», δημοσιεύοντας περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Κρίστιαν ακολούθησε τον πατέρα του στη βιομηχανία του κινηματογράφου, αλλά πίσω από την κάμερα. Υπήρξε χειριστής κάμερας σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες, όπως τα Bird Box και Coyote του Netflix, και την ταινία του πατέρα του Hacksaw Ridge. Το Instagram του είναι γεμάτο με εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα παρασκήνια των παραγωγών στις οποίες έχει δουλέψει.

Γουίλιαμ

Ο Γουίλιαμ είναι ο τρίτος γιος του Μελ Γκίμπσον και της Ρόμπιν. Γεννήθηκε το 1985. Ζει επίσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και είναι χαμηλών τόνων, παρά το γεγονός ότι ο μπαμπάς του είναι σταρ παγκοσμίου φήμης.

Λούις

Το 1988, ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόμπιν απέκτησαν τον τέταρτο γιο τους, Λούις Γκίμπσον. Ο Λούις ακολούθησε τα χνάρια του μπαμπά του, στο κομμάτι της σκηνοθεσίας. Έχει γράψει, σκηνοθετήσει και κάνει την παραγωγές, τόσο για τηλεόραση όσο και για ταινίες. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που έγραψε, επιμελήθηκε και σκηνοθέτησε ήταν το Happy Hunting του 2017, σύμφωνα με το IMDb. Επίσης, σκηνοθέτησε και έγραψε την επερχόμενη ταινία Manifest West, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει ο 30χρονος αδερφός του, Μάιλο. Ο Μάιλο αποκάλυψε ότι αυτός και ο Λούις, συνήθιζαν να κάνουν ταινίες όταν ήταν νέοι σε μια συνέντευξη του 2018 στο The Hollywood Reporter.

Μάιλο

Ο γιος του Μελ Γκίμπσον και της Ρόμπιν, Μάιλο ήταν άλλο ένα από τα παιδιά του σταρ, που ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και συγκεκριμένα την καριέρα του στην υποκριτική. Εκτός από τη συμμετοχή του στην επερχόμενη ταινία του αδελφού του, ο Μάιλο έκανε το ντεμπούτο του σε ταινία μεγάλου μήκους το 2016 στην ταινία του πατέρα του Hacksaw Ridge. Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία Breaking & Exiting του 2018 και το αθλητικό δράμα 2021 Under The Stadium Lights.

Ο Μάιλο είπε ότι ο Μελ Γκίμπσον τον ενθάρρυνε να ακολουθήσει μια καριέρα στην υποκριτική. Όπως έχει δηλώσει, η καλύτερη συμβουλή που του έδωσε ο πατέρας του, ήταν να «είναι ειλικρινής». «Κάτι που μου έχει μείνει [που μου είπε ο πατέρας μου] ήταν, όταν εργάζεσαι, να είσαι ειλικρινής με τον χαρακτήρα σου και να τον μιμηθείς όσο το δυνατόν περισσότερο, και φυσικά, να διασκεδάσεις. Ξέχασε ότι η κάμερα είναι εκεί», δήλωσε σε μια συνέντευξη του στο The Hollywood Reporter.

Μάιλο Γκίμπσον / Φωτογραφία: Shutterstock

Τόμας

Το μικρότερο παιδί του Μελ Γκίμπσον και της Ρόμπιν είναι ο Τόμας, ο οποίος γεννήθηκε το 1999. Ο Μελ και η Ρόμπιν χώρισαν το 2006 και το ζευγάρι πήρε διαζύγιο αργότερα το 2009, όταν ο Τόμας ήταν δέκα ετών. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον Τόμας.

Λουσία

Μετά τον χωρισμό του Μελ Γκίμπσον και της Ρόμπιν, ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης, τα έφτιαξε με τη Ρωσίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Οξάνα Γκριγκόριεβα, 51 ετών σήμερα. Το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη, τη Λουσία, το 2009, αλλά χώρισε το 2010, αφού η Οξάνα ισχυρίστηκε ότι ο Μελ τη χτύπησε στο πρόσωπο και κατέθεσε εναντίον του εντολή περιορισμού. Το ζευγάρι κατέληξε σε συμφωνία επιμέλειας, αλλά η Οξάνα έπρεπε να πληρώσει στον Μελ Γκίμπσον 500.000 δολάρια σε διακανονισμό, αφού παραβίασε μια συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Ο Μελ Γκίμπσον με την κόρη του Λουσία, το 2013 / Φωτογραφία: Getty Images

Λαρς Τζέραρντ

Ο Μελ Γκίμπσον ξεκίνησε να βγαίνει με τη σεναριογράφο Ρόζαλιντ Ρος, 31 ετών, το 2014. Παρά τη διαφορά ηλικίας άνω των 30 ετών, ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ φαίνεται να έχουν μια σταθερή σχέση. Το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του Λαρς Τζέραρντ το 2017. Ο σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε την πρώτη του φωτογραφία του μικρού, ενώ ήταν στο κόκκινο χαλί των βραβείων Όσκαρ, στην οποία ο Λαρς ήταν ντυμένος με ένα μικροσκοπικό σμόκιν.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο κόκκινο χαλί με τον Ρίτσαρντ Γουίλκινς στο Channel 9, ο ηθοποιός αποκάλυψε την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου τότε γιου του.

Η Ρόζαλιντ Ρος και ο Μελ Γκίμπσον το κόκκινο χαλί των Όσκαρ το 2017/ Φωτογραφία: Jordan Strauss/Invision/AP

«Είναι υπέροχος φορά σμόκιν!» απάντησε η Ρόζαλιντ όταν ρωτήθηκε πώς είναι ο Λαρς, το πρώτο της παιδί και το ένατο του Μελ Γκίμπσον.

«Πρέπει να σας δείξω αυτήν την εικόνα. Είναι απίθανη», είπε ο Μελ Γκίμπσον, αρπάζοντας το κινητό του τηλέφωνο και δείχνοντας μια αξιολάτρευτη φωτογραφία του γιου του που φορούσε ένα μικροσκοπικό σμόκιν.

