Μέγκαν Μαρκλ: Αυτή είναι η Ελληνίδα γυναικολόγος που θα την ξεγεννήσει [εικόνα]

Με Ελληνίδα γυναικολόγο στο πλευρό της θέλει να γεννήσει το πρώτο της μωρό η Μέγκαν Μαρκλ.



Την ώρα που οι φήμες ότι η Μέγκαν Μαρκλ έχει γεννήσει φουντώνουν, με αφορμή την ανακοίνωση της βασιλικής οικογένειας που τόνιζε ότι η δούκισσα του Σάσεξ και ο πρίγκιπας Χάρι θέλουν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειάς τους τα βρετανικά ΜΜΕ ασχολούνται με τις λεπτομέρειες.



Η Μέγκαν Μαρκλ κάνει γιόγκα και διαλογισμό για να γεννήσει στο νερό / Φωτογραφία: AP

Οπως αναφέρει η The Sun, η Μέγκαν Μαρκλ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να γεννήσει το μωρό της σε νοσοκομείο και όχι στο σπίτι, όπως της πρότειναν οι γιατροί. Πηγές από το παλάτι υποστηρίζουν πης η κλινική του Λονδίνου «Kensington Wing of Chelsea and Westminster Hospital» αποτελεί ιδανική επιλογή. Εκεί, είχε γεννήσει τα δίδυμά της η Αμάλ Κλούνεϊ και πρόκειται για μια κλινική που θυμίζει πεντάστερο ξενοδοχείο.



Η Μέγκαν Μαρκλ έχει δηλώσει πως δεν επιθυμεί να τη βοηθήσουν στη γέννα «άντρες με κοστούμια» και όπως φαίνεται δίπλα της θα έχει τρεις γυναίκες γυναικολόγους, ανάμεσά τους η Ελληνίδα Μίνα Σαββίδου.



Η γυναικολόγος Μίνα Σαββίδου

Η Μέγκαν Μαρκλ, πάντως, σύμφωνα με την Daily Mail κάνει γιόγκα και διαλογισμό, καθώς θέλει να γεννήσει στο σπίτι και μέσα σε νερό.



Δημοσιεύματα, ωστόσο, θέλουν την Μέγκαν Μαρκλ να έχει ήδη γεννήσει και μάλιστα απαριθμούν σημάδια που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.



Οπως και να έχει μέχρι τα τέλη Απριλίου αναμένονται οι ανακοινώσεις από το παλάτι, καθώς η Μέγκαν Μαρκλ είναι ήδη στον μήνα της, και το μυστήριο γύρω από τη γέννηση του βασιλικού μωρού θα λυθεί.