Βόμβα: Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζουν βιογραφία φωτιά -Οι αποκαλύψεις που φοβάται το παλάτι

Ένα νέο – εκρηκτικό- βιβλίο ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ που συνεργάστηκαν με συγγραφείς και αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω αγωνία στην βασιλική οικογένεια.



Πηγές του παλατιού αναμένουν πως η βιογραφία – προσωρινά με τίτλο «Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan» - θα αφορά σε ένα κολακευτικό πορτρέτο του ζευγαριού. Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι πως θα υπάρξει αναφορά και στην τεταμένη σχέση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ με την βασιλική οικογένεια.



Σύμφωνα με πηγές της Daily Mail, το ζευγάρι που έχει εμμονή με την ιδιωτικότητά του, προτού μετακομίσει στην Βόρεια Αμερική, έδωσε συνέντευξη στους συγγραφείς του βιβλίου, οι οποίοι είναι και οι δύο δημοσιογράφοι. Ένας από αυτούς, ο Όμιντ Σκόμπι, είναι γνωστός υποστηρικτής της Μέγκαν και θα μπορούσε να πει κανείς, μαζορέτα της, αλλά και ένας από τους αγαπημένους της δημοσιογράφους, στον οποίο έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την βιντεοκλήση του ζευγαριού στην βασίλισσα Ελισάβετ την περασμένη εβδομάδα, στην οποία της ευχήθηκαν για τα γενέθλιά της.



Η βιογραφία θα κυκλοφορήσει στις 11 Αυγούστου - Ξεκίνησαν προπαραγγελίες για το ebook

Κάτι παρόμοιο είχε κάνει και η πριγκίπισσα Νταϊάνα, με την μυστική συμμετοχή της στην βιογραφία «Diana: Her True Story, όταν ενθάρρυνε τους φίλους της να μιλήσουν στον συγγραφέα Άντριου Μόρτον. Και τώρα τίθεται ερωτήματα εάν τα μέλη του εσωτερικού κύκλου της Μέγκαν Μαρκλ έχουν λάβει παρόμοιες οδηγίες να βοηθήσουν τον Όμιντ Σκόμπι και την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Κάρολιν Ντουράντ που θα γράψουν το βιβλίο τους. Η βιογραφία των 320 σελίδων, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 11 Αυγούστου, αναμένεται να γίνει παγκόσμιο μπεστ σέλερ.



Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ συνεργάστηκαν με δύο δημοσιογράφους για την συγγραφή της βιογραφίας που θα κυκλοφορήσει στις 11 Αυγούστου

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ξεκίνησαν μια νέα μάχη με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης από το κρησφύγετό τους στο Χόλιγουντ, ανακοινώνοντας ότι δεν θα «αλληλεπιδρούν» με ορισμένες εφημερίδες σε διαμαρτυρία για τον τρόπο που καλύπτουν τις ζωές τους. Προς απογοήτευση πολλών, η νέα τους ανακοίνωση έγινε την παραμονή των γενεθλίων της βασίλισσας Ελισάβετ και με την χώρα να έχει παραλύσει από τον κορωνοϊό.



Τα νέα για την κυκλοφορία του βιβλίου έρχονται καθώς ο πρώτος γύρος μιας νομικής διαμάχης της Μέγκαν Μαρκλ και της Mail on Sunday, έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα. Η δούκισσα του Σάσεξ μήνυσε την εφημερίδα για δημοσίευση τμημάτων μιας επιστολής που έστειλε στον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, τρεις μήνες αφότου δεν παραβρέθηκε στον γάμο της εξαιτίας καρδιακής προσβολής.



Τώρα, σύμφωνα με πηγές, το βιβλίο καταγράφει την ιστορία των Σάσεξ από την αρχή της σχέσης τους και αναμενόταν να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Dey Street Books που εδρεύουν στην Νέα Υόρκη, τον Ιούνιο, αλλά καθυστέρησε, πιθανώς λόγω της πανδημίας. Κι ενώ οι εκδότες διατηρούν κρυφές τις λεπτομέρειες της βιογραφίας, η έκδοση του ebook είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία έναντι 7,49 λιρών.



Φόβοι για τις αποκαλύψεις του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Δεδομένης της ευθύτητας με την οποία έχει μιλήσει ο πρίγκιπας Χάρι τους τελευταίους μήνες, όσοι είναι κοντά στην βασίλισσα Ελισάβετ ανησυχούν για το τι θα μπορούσε να αποκαλύψει το ζευγάρι στους συγγραφείς. Νωρίτερα φέτος, ο φίλος του ζευγαριού, ο παρουσιαστής Τομ Μπράντμπι, προειδοποίησε πως μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, θα μπορούσε να βλάψει ανεπανόρθωτα την μοναρχία που εξακολουθεί να πλήττεται από το Megxit και το σκάνδαλο με την φιλία του πρίγκιπα Άντριου με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν. Μάλιστα, κατά την διάρκεια της συνέντευξης του Μπράντμπι με το ζευγάρι στην νότια Αφρική το περασμένο φθινόπωρο, ο πρίγκιπας Χάρι είχε ομολογήσει την ρήξη με τον αδερφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.



Το πρώην βασιλικό ζευγάρι έχει δεχθεί πολύ έντονη κριτική από μερίδα του Τύπου

Στην ίδια συνέντευξη ήταν που ξέσπασε και η Μέγκαν Μαρκλ, διαμαρτυρόμενη για τις πιέσεις της μητρότητας κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας: «Δεν με έχουν ρωτήσει αν είμαι εντάξει» είχε δηλώσει στον Μπράντμπι. «Προσπάθησα πραγματικά να υιοθετήσω αυτή την βρετανική ευαισθησία για τα κουτσομπολιά. Προσπάθησα πραγματικά. Αλλά πιστεύω ότι ατό που κάνει είναι πιθανώς πραγματικά επιζήμιο» είχε δηλώσει η Μέγκαν Μαρκλ.

Οι συγγραφείς άρχισαν το έργο τους το καλοκαίρι του 2018

Ο Σκόμπι, που γράφει για την σελίδα των βασιλικών στο Harper’s Bazaar, και η Ντουράντ, πρώην παραγωγός για το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ξεκίνησαν να εργάζονται για την βιογραφία, το καλοκαίρι το 2018. Εκείνη την εποχή, η Μέγκαν Μαρκλ πάλευε να προσαρμοστεί στις πραγματικότητες της νέας της ζωής και δεν απολάμβανε την καθολική λατρεία στο πρόσωπό της όπως μετά τον γάμο της, λίγους μήνες νωρίτερα.



Τα δημοσιεύματα που τάραξαν την Μέγκαν Μαρκλ

Μάλιστα, οι αποκαλύψεις για την συμπεριφορά της τότε είχαν προκαλέσει ανησυχία. Είχε γίνει γνωστή η διαμάχη ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι και έναν από τους πιο κοντινούς βοηθούς της βασίλισσας Ελισάβετ, σχετικά με την τιάρα που η Μέγκαν Μαρκλ ήθελε να φορέσει στον γάμο της. Εξετάστηκαν πολλές τιάρες, αλλά η βασίλισσα δεν ήθελε να δανείσει αυτήν που προτιμούσε η Μέγκαν Μαρκλ. Ειπώθηκαν πολλά λόγια και η πρίγκιπας Χάρι τελικά υποχώρησε.



Εκείνη την εποχή, είχε γίνει επίσης γνωστό πως η Μέγκαν Μαρκλ είχε διαμαρτυρηθεί για την μούχλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο Γουίνδσορ, και είχε ζητήσει να ψεκαστεί ο χώρος με αποσμητικά, πριν από την τελετή του γάμου. Υπήρξε επίσης, ένα πρόβλημα με τα φορέματα των παράνυμφων, που ήταν ένα πρώιμο σημάδι των μεγάλων εντάσεων που θα ακολουθούσαν. Αναφέρθηκε τότε, πως η Μέγκαν Μαρκλ είχε μειώσει την Κέιτ Μίντλετον, με αποτέλεσμα η τελευταία να βάλει τα κλάματα.



Σε αυτό το πλαίσιο της αρνητικής δημοσιότητας, οι συγγραφείς ξεκίνησαν τις έρευνές τους και ζητώντας βοήθεια, πλησίασαν το παλάτι. Τους δόθηκε κάποια συνεργασία, αλλά διακόπηκε μετά από μερικούς μήνες.



Το πρώην βασιλικό ζευγάρι μετακόμισε και μένει πλέον στο Λος Άντζελες

Πηγές ανέφεραν πως κάποιοι άρχισαν να έρχονται σε επαφή με τους συγγραφείς χωρίς περιορισμούς. Υποστηρίχθηκε ότι ίσως η Μέγκαν Μαρκλ είχε απογοητευτεί από τις αυστηρές λειτουργίες του παλατιού. Όπως και η πριγκίπισσα Νταϊάνα, 25 χρόνια σχεδόν νωρίτερα, ένιωσε εκτεθειμένη και αποφάσισε να αναλάβει δράση.



Επιχείρηση διάσωσης της φήμης

Εάν όλα είχαν πάει βάση προγραμματισμού, η επιχείρηση διαχείρισης της φήμης θα έπρεπε να είχε κορυφωθεί με την δημοσίευση του βιβλίου περίπου την στιγμή της γέννησης τους γιου τους, Άρτσι, τον περασμένο μήνα, αλλά καθυστέρησε, πιθανώς λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στη ζωή του ζευγαριού.



Για τους συγγραφείς, ο επιπλέον χρόνος έμοιαζε με θεόσταλτο δώρο. Οι επόμενοι μήνες, έφεραν πλούσιο,νέο υλικό. Ξετυλίχτηκε μπροστά στα μάτια τους, το δράμα του Megxit, το οποίο εμβάθυνε περισσότερο το χάσμα μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και του αδερφού του και προκάλεσε την απελπισία της βασιλικής οικογένειας. Κι αυτό είναι κάτι που το παλάτι φοβάται πως θα εκμεταλλευτούν οι δύο συγγραφείς, προκαλώντας περαιτέρω αναστάτωση.



Οποιαδήποτε εξέταση των δύσκολων μηνών που οδήγησαν στην απόφαση του ζευγαριού να αποχωρήσει από την βασιλική ζωή, είναι πιθανό να επικεντρωθεί στην διάλυση του «Fab Four». Οι φήμες για ρήξη άρχισαν να κυκλοφορούν όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μετακόμισαν από το παλάτι του Κένσινγκτον και χώρισαν την κοινή φιλανθρωπική τους επιχείρηση.



Η συνέντευξη με τον Τομ Μπράντμπι ήρθε λίγους μήνες αργότερα. Από τότε, το ζευγάρι έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις, με αποκορύφωμα το μποϊκοτάζ των εφημερίδων την περασμένη εβδομάδα. Ο πρίγκιπας Χάρι παραμένει εκτός της σειράς διαδοχής του θρόνου, αλλά η απόφασή του να επιδιώξει την δημιουργία των δικών του εμπορικών συμφερόντων, σήμανε πως οι Σάσεξ δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν τους τίτλους HRH.



Στην ιστορική σύνοδο κορυφής στο Σάντριγκχαμ με την βασίλισσα Ελισάβετ τον Ιανουάριο, ανακοινώθηκε πως ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα εγκαταλείψουν την βασιλική τους ζωή και θα αναζητήσουν την τύχη τους στην Αμερική. Συμφώνησα να μην συνάψουν συμφωνίες που θα έφερναν σε δύσκολη θέση την μοναρχία.



Η τελευταία κοινή εμφάνιση των πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, πρίγκιπα Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον

Το ζευγάρι πλέον, διαμένει σε μια πολυτελή έπαυλη, σε μια καλά φυλασσόμενη κοινότητα στο Λος Άντζελες και έχει αρχίσει να εργάζεται. Η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε μάλιστα, σε μια πρωινή τηλεοπτική εκπομπή την περασμένη εβδομάδα, για να προωθήσει την εμφάνισή της σε ένα ντοκιμαντέρ για την άγρια φύση και τους ελέφαντες της Disney.



Εξοργισμένος και ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της πριγκίπισσας Νταϊάνας

Χθες βράδυ, ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της πριγκίπισσας Νταϊάνας, Πάτρικ Τζέφσον, εξοργίστηκε με την απόφαση του ζευγαριού να δώσει συνέντευξη στον Σκόμπι και την Ντουράντ. «η συνεργασία με εύπλαστους συγγραφείς και δημοσιογράφους περιοδικών, Θεωρείται αντίθετη με τα στάνταρ της βασιλικής οικογένειας , αλλά για τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ δεν έχει να κάνει μόνο με την εικόνα τους – γι’ αυτούς είναι δουλειά: ένα ζωτικό μέρος της διαδικασίας αυτοπροσδιορισμού και μάρκετινγκ» τόνισε.

Φωτογραφίες: AP