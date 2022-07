«Ω Θεέ μου, τι είναι αυτή;»: Νέο βιβλίο-φωτιά για τη Μέγκαν Μαρκλ -Μάλωνε τους φίλους του Χάρι, στρυφνή με όλα - iefimerida.gr

Τι συνέβη όταν η Μέγκαν Μαρκλ γνώρισε τους φίλους του Χάρι; Τη συμπάθησαν ή όχι. Ένα νέο βιβλίο έρχεται να ταράξει τα νερά και να αποκαλύψει άγνωστες λεπτομέρειες.



Όπως γράφει ο Τομ Μπάουερ, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors», οι φίλοι του πρίγκιπα Χάρι από το Ίτον τον αποκαλούσαν «τρελό» που έβγαινε με τη Μέγκαν Μαρκλ, η οποία «τους επέπληττε για τα αστεία τους» (σ.σ. και λογικό) που ήταν σεξιστικά ή προσέβαλλαν τις γυναίκες και τους τρανσέξουαλ.



Η γνωριμία της Μέγκαν Μαρκλ με τους φίλους του πρίγκιπα Χάρι

Όλα αυτά έγιναν το 2016, λίγο μετά τη δημόσια αποκάλυψη της σχέσης του ζευγαριού, όταν ο πρίγκιπας Χάρι κάλεσε τη Μέγκαν Μαρκλ να τον ακολουθήσει στο Σάντριγχαμ. Ο 37χρονος πρίγκιπας φέρεται να προσκάλεσε επίσης 16 φίλους του, κυρίως παλιούς συμμαθητές από το Ίτον, που εργάζονταν σε διεθνείς τράπεζες και οίκους δημοπρασιών. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δείπνο την Παρασκευή, κυνήγι το Σάββατο και στη συνέχεια ένα γεύμα την Κυριακή -έχοντας φυσικά πάρει την άδεια της βασίλισσας Ελισάβετ.



Η Μέγκαν Μαρκλ ήταν τότε μια σχετικά άγνωστη ηθοποιός, που έπαιζε στη σειρά «Suits»

Σύμφωνα με τον Μπάουερ, ο δούκας του Σάσεξ «ανυπομονούσε» για «ατελείωτα πειράγματα» με τους φίλους του, αλλά η Μέγκαν Μαρκλ δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου και κατέληξε να τσακώνεται με κάθε καλεσμένο που «ήταν αντίθετος στις αξίες της».

«Η Μέγκαν δεν είχε καμία αίσθηση του χιούμορ και ήταν ένα βάρος στο πάρτι» αναφέρει ο Μπάουερ στο νέο του βιβλίο, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Times».



«Ω Θεέ μου, τι είναι αυτή;»: Ετσι αντέδρασαν οι φίλοι του Χάρι για τη Μέγκαν

Όπως γράφει στο βιβλίο: «Όπως και σε άλλα Σαββατοκύριακα κυνηγιού, ο Χάρι περίμενε με ανυπομονησία για ατελείωτα πειράγματα, αστεία, και πολύ ποτό. Δεν είχε προβλέψει την αντίδραση της Μέγκαν. Τα αστεία τους, που αφορούσαν τον σεξισμό, τον φεμινισμό και τους τρανσέξουαλ, έδιναν και έπαιρναν στα σαλόνια και τις τραπεζαρίες. Η Μέγκαν Μαρκλ προκαλούσε κάθε καλεσμένο με τον οποίο ήταν αντίθετη», γράφει ο συγγραφέας στο βιβλίο του, συμπληρώνοντας ότι οι φίλοι του Χάρι θεώρησαν ότι της έλειπε κάθε αίσθηση χιούμορ.

«Οδηγώντας στο σπίτι μετά το κυριακάτικο γεύμα, τα μηνύματα έπεφταν βροχή μεταξύ των παρευρισκομένων: «Ω Θεέ μου, τι γίνεται με αυτή;», έγραψε κάποιος, με έναν άλλον να αναφέρει: «Ο Χάρι πρέπει να είναι εντελώς τρελός».



Ο Μπάουερ ισχυρίζεται ότι η Μέγκαν «επέπληττε τους καλεσμένους, αν έκαναν το παραμικρό ανάρμοστο σχόλιο» και «κανείς δεν εξαιρούνταν».

Και δεν ήταν η μόνη φορά που η Μέγκαν Μαρκλ τα έβαλε με τους φίλους του Χάρι... Η δεύτερη ήταν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Τζαμάικα για τον γάμο του κολλητού του, Τομ Ίνσκιπ με τη Λάρα Χιουγκ Γιανγκ, τον Μάρτιο του 2017. Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ ήταν μεταξύ των 40 καλεσμένων στις τριήμερες εκδηλώσεις στο ξενοδοχείο «Round Hill».



Με τουπέ πριγκίπισσας η Μέγκαν στο γάμο του «κολλητού» τού Χάρι

Ο πρίγκιπας Χάρι και ο «party animal» Ίνσκιπ είναι φίλοι από τότε που ήταν συμμαθητές στο Ίτον και ήταν αχώριστοι. Μάλιστα, όταν ο πρίγκιπας έγινε ρεζίλι παίζοντας γυμνός μπιλιάρδο στο Λας Βέγκας, ο Ίνσκιπ ήταν στο πλευρό του, όπως και όταν πήδηξε στην πισίνα ενός νυχτερινού κέντρου στην Κροατία με τα ρούχα του, το 2011.



Επιστρέφοντας στο πάρτι, φαίνεται πως η Μέγκαν Μαρκλ κατάφερε πάλι να προκαλέσει σχόλια.

Σύμφωνα με τον Μπάουερ, το ζευγάρι έφτασε χωριστά, με τον Χάρι να καταφθάνει με «premium economy θέση από το Λονδίνο», ενώ η Μέγκαν επέλεξε το «ιδιωτικό τζετ ενός φίλου από το Τορόντο».

Ο συγγραφέας λέει πως η δούκισσα του Σάσεξ φερόταν «σαν πριγκίπισσα» και «αρνήθηκε να κάνει παρέα με τους φίλους του Χάρι» -αντ’ αυτού έκανε «παρατηρήσεις για το φαγητό».



Η μεγαλομανία της Μέγκαν Μαρκλ

Το «βιτριόλι» του συγγραφέα για τη Μέγκαν Μαρκλ δεν σταματά εκεί, με τον Μπάουερ να λέει σε άλλη περίπτωση πως η δούκισσα -η οποία τότε ήταν ακόμα μια σχετικά άγνωστη ηθοποιός από τη σειρά «Suits»- δεν ήταν ευχαριστημένη που ο ατζέντης της εξασφάλισε συμβόλαιο με το brand Reitmans, το μεγαλύτερο κατάστημα γυναικείων ρούχων του Καναδά, το 2015.



Σύμφωνα με τον Μπάουερ, η Μέγκαν «λαχταρούσε να είναι το πρόσωπο της Ralph Lauren, όχι του Reitmans» και κατά τη διάρκεια της πρώτης της φωτογράφησης για το brand μάλωσε με τη δημιουργική ομάδα στο Μόντρεαλ, τον Μάρτιο του 2016. Η Μέγκαν φέρεται να μην «πρόσφερε καμία αξιόλογη εναλλακτική», ζητώντας η φωτογράφηση να γίνει «σε μια τοποθεσία στην Καραϊβική με προϋπολογισμό Χόλιγουντ» και, μόλις δεν πέρασε το δικό της, έγινε έξω φρενών.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φωτογράφησης για τη Reitmans, ο Μπάουερ λέει πως η Μέγκαν απαίτησε να μείνει στη μεγαλύτερη σουίτα του ξενοδοχείου και έκανε check in με το όνομα Τζέιν Σμιθ, για να μην την καταλάβουν. Φυσικά, σύμφωνα με τον συγγραφέα, και εκεί ήταν ιδιαίτερα στρυφνή και παραπονιόταν πως «το τσάι δεν ήταν καλό», ο «χυμός vegan ήταν ζεστός» και το μπουρνούζι και οι παντόφλες του ξενοδοχείου «δεν ήταν Dior». Βέβαια, μπροστά στην κάμερα η Μέγκαν «μεταμορφώθηκε σε ένα ζεστό και λαμπερό πρόσωπο», παρά τις συγκρούσεις με την ομάδα της φωτογράφησης στα παρασκήνια.