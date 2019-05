Μέγκαν Μαρκλ: Γιατί δεν θα γεννήσει μάλλον στο σπίτι

Εν αναμονή της γέννησης του πρώτου παιδιού των Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι, η βασίλισσα Ελισάβετ, εθεάθη σήμερα να πηγαίνει από το Κάστρο του Γουίνδσορ, στην εκκλησία The Royal Chapel of All Saints.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, επιθυμεί να γεννήσει φυσιολογικά στο σπίτι μέσα στο νερό, και όχι σε μαιευτήριο.

Τώρα όμως, με μια βδομάδα καθυστέρηση, η 37χρονη Μαρκλ, είναι πιθανό να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για να γεννήσει. Αν μέσα στις επόμενες 48 ώρες δεν έρθει στον κόσμο το μωρό του πριγκιπικού ζεύγους, η Μέγκαν Μαρκλ θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο Frimley Park στο Surrey, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η βασίλισσα Ελισάβετ πηγαίνοντας στην εκκλησία The Royal Chapel of All Saints

Η εμφάνιση της βασίλισσας Ελισάβετ, έρχεται εν μέσω πληροφοριών, ότι στη Μέγκαν οι γιατροί θα κάνουν πρόκληση τοκετού. Πρόκειται για τεχνητή έναρξη της διαδικασίας του τοκετού προτού αυτός ξεκινήσει από μόνος του. Συνήθως αυτό γίνεται επτά με δέκα ημέρες μετά την ημερομηνία που έχει δοθεί για τον τοκετό, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να γίνει και μετά από δύο εβδομάδες, εάν η μητέρα και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα. Σε αυτό το σημείο, η πρόκληση τοκετού είναι επιτακτική.

Εφόσον γίνει πρόκληση τοκετού στη Μέγκαν Μαρκλ, δεν υπάρχει πιθανότητα γέννησης του μωρού στο σπίτι, καθώς αυτό αντίκειται στις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες ισχύουν και για τους ιδιωτικούς γιατρούς και τις μαίες.