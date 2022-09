Η «κακομαθημένη» Μέγκαν Μαρκλ: «Γιατί δεν πληρώνομαι για τα βασιλικά καθήκοντα;» -Φώναζε στο προσωπικό - iefimerida.gr

Άτομα από το προσωπικό του παλατιού ισχυρίστηκαν ότι η Μέγκαν Μαρκλ φώναζε συνεχώς και ότι έλεγε ότι δεν πληρωνόταν για βασιλικές περιοδείες.

Αποσπάσματα του επερχόμενου βιβλίου, Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown του Valentine Low, κυκλοφόρησαν σήμερα από τους Times.

Το νέο βιβλίο ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της βασιλικής περιοδείας στην Αυστραλία τον Οκτώβριο του 2018, η Μέγκαν Μαρκλ δεν καταλάβαινε το νόημα των βασιλικών καθηκόντων, δεν καταλάβαινε, για παράδειγμα, γιατί έπρεπε να σφίξει τα χέρια των ανθρώπων ή να κάνει περιπάτους.

Το προσωπικό φέρεται να την άκουσε να λέει: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν πληρώνομαι για αυτό».

Η συμπεριφορά της Μέγκαν Μαρκλ απέναντι στο προσωπικό

Ο Valentine Low περιγράφει επίσης τη στάση της Δούκισσας του Σάσεξ προς το προσωπικό της, γράφοντας για μια συνάντηση όπου η Μέγκαν φέρεται να επέκρινε μια νεαρή γυναίκα μπροστά σε συναδέλφους της, λέγοντάς της: «Μην ανησυχείς. Αν υπήρχε κυριολεκτικά οποιοσδήποτε άλλος που θα μπορούσα να ζητήσω να το κάνει αυτό, θα τον ρωτούσα αντί για εσένα».

Η Μέγκαν λέγεται, σύμφωνα με το βιβλίο, ότι επέπληξε επανειλημμένα το προσωπικό και ότι οι υπάλληλοι ήταν τρομαγμένοι από τη συμπεριφορά της.

Μάλιστα, λέγεται ότι ένα μέλος του προσωπικού «καταστράφηκε εντελώς» από την εμπειρία που έζησε.

Σε άλλο περιστατικό που αναφέρθηκε, η Μέγκαν τηλεφώνησε επανειλημμένα σε μια υπάλληλο όταν ήταν έξω για δείπνο για να της φωνάξει.

Η υπάλληλος είπε: «Κάθε 10 λεπτά έπρεπε να βγαίνω έξω για να μου ουρλιάζουν εκείνη και ο Χάρι. Έλεγε "Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανες αυτό. Με απογοήτευσες. Τι σκεφτόσουν;"».

Πρόσθεσε ότι οι κλήσεις ξεκίνησαν ξανά το επόμενο πρωί και συνεχίστηκαν «για μέρες». Το μέλος του προσωπικού είπε: «Δεν μπορούσες να τους ξεφύγεις».

Ομοίως, φέρεται να είπε σε έναν από τους συμβούλους του Χάρι περίπου έξι μήνες πριν αρραβωνιαστούν: «Νομίζω ότι και οι δύο ξέρουμε ότι θα γίνω ένα από τα αφεντικά σου σύντομα».

Ο σύμβουλος Ντέιβιντ Μάνινγκ, ένας από τους πολλούς από τους βασιλικούς βοηθούς του ζευγαριού που παραιτήθηκε, έλεγε στους συναδέλφους «Έχετε να κάνετε με μια πολύ δύσκολη κυρία».