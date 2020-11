Η Μέγκαν Μαρκλ το παραδέχθηκε: Εδωσε πληροφορίες στους συγγραφείς βιογραφίας της

Το βιβλίο Finding Freedom, η βιογραφία της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, φωτίζει άγνωστες πλευρές της ζωής του ζευγαριού, αποκαλύπτοντας σειρά λεπτομερειών που τάραξαν τα νερά στη βρετανική βασιλική οικογένεια.



Το βιβλίο των Omid Scobie και Carolyn Durand με τίτλο «Finding Freedom – Βρίσκοντας την Ελευθερία. Χάρι και Μέγκαν και η Δημιουργία μιας Μοντέρνας Βασιλικής Οικογένειας», περιγράφει πότε η Μέγκαν Μαρκλ κατάλαβε ότι ο Χάρι είναι ο δικός της πρίγκιπας, αλλά και τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του παλατιού τόσο πριν, όσο και μετά το Megxit. Οι Omid Scobie και Carolyn Durand έχουν παρακολουθήσει από κοντά τη ζωή του νεαρού ζευγαριού, όσο λίγοι. Με το προνόμιο αυτής της μοναδικής πρόσβασης, αλλά και με τη συμμετοχή ανθρώπων από το στενό περιβάλλον του ζεύγους, το Finding Freedom σκιαγραφεί αφοπλιστικά και με ειλικρίνεια το πορτρέτο του ζευγαριού.

Η αποκάλυψη της Telegraph για την Μέγκαν Μαρκλ

Πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο, το Page Six μετέδιδε ότι ούτε η Μέγκαν Μαρκλ αλλά ούτε και ο πρίγκιπας Χάρι δεν έχει επιβεβαιώσει ότι συμμετέχει στη συγγραφή του βιβλίου. Μήνες μετά, η Telegraph επικαλούμενη έγγραφα του Ανώτατου Δικαστηρίου αποκαλύπτει ότι η Μέγκαν Μαρκλ παραδέχθηκε ότι έδωσε προσωπικές πληροφορίες στους συγγραφείς του βιβλίου μέσω φίλου. Η Μαρκλ παρενέβη επειδή ανησυχούσε ότι η «αφήγηση του πατέρα της μπορεί να επαναληφθεί.



Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την δικαστική υπόθεση κατά του εκδότη της The Mail on Sunday, Associated Newspapers Ltd (ANL), την οποία μήνυσε για δημοσίευση αποσπασμάτων μιας χειρόγραφης επιστολής που έγραψε στον πατέρα της. Οι δικηγόροι εξ ονόματος της εφημερίδας ισχυρίζονται ότι η Μέγκαν Μαρκλ παραβίασε το απόρρητό της επειδή «επέτρεψε» να κοινοποιηθούν οι λεπτομέρειες σχετικά με τη ζωή της στους Omid Scobie και Carolyn Durand, τους συγγραφείς του Finding Freedom, συμπεριλαμβανομένων των «πληροφοριών για την επιστολή».

Τα έγγραφα του δικαστηρίου που κατατέθηκαν σήμερα ανέφεραν ότι η Μαρκλ έδωσε τη δική της εκδοχή των γεγονότων σε κάποιον άλλον προκειμένου να τα μεταφέρει, έτσι «η πραγματική θέση… θα μπορούσε να κοινοποιηθεί στους συγγραφείς για να αποφευχθεί περαιτέρω παραπλανητική παρουσίαση». Ωστόσο, το έγγραφο σημειώνει ότι η Μέγκαν Μαρκλ και ο Χάρι δεν συνεργάστηκαν με τους συγγραφείς για να αποκαλύψουν την «εκδοχή των γεγονότων». Το μόνο που αρκέστηκε να κάνει η Μέγκαν είναι να πει σε έναν φίλο της, που γνώριζε ότι τον είχαν προσεγγίσει οι συγγραφείς τη θέση της, και εκείνος να την μεταφέρει για να αποφευχθεί περαιτέρω παραπλάνηση. «Δεν ξέρει σε ποιο βαθμό ή με ποιους όρους κοινοποιήθηκε στους συγγραφείς αυτό το στοιχείο πληροφοριών σχετικά με την επικοινωνία του με τον πατέρα της», ανέφεραν μεταξύ άλλων οι δικηγόροι της Μέγκαν Μαρκλ στο δικαστήριο.