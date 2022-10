Οι νέες φωτό της Μέγκαν Μαρκλ και του Χάρι ήταν ένα «f@@k you» στη βασιλική οικογένεια -Ειδικός εξηγεί - iefimerida.gr

Ηθελαν, απλώς, να ταπεινώσουν τη βασιλική οικογένεια. Αυτή είναι η άποψη βασιλικού βιογράφου για την αψυχολόγητη κίνηση της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι να δώσουν νέα τους πορτρέτα στη δημοσιότητα.

Ο βιογράφος Tom Bower -ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors»- δήλωσε σε συνέντευξη στο Page Six ότι πιστεύει απολύτως ότι η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι κυκλοφόρησαν τα πιο πρόσφατα πορτρέτα τους για να ταπεινώσουν τη βασιλική οικογένεια.

«Το έκαναν για να στείλουν το μήνυμα ''επιστρέψαμε τώρα στην πορεία για να χτίσουμε το brand Μέγκαν και το βιβλίο, τη σειρά του Netflix, το podcast''». «Τα πάντα είναι χρήματα. Και προς όφελός τους ήταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας για επτά ημέρες κατά τη διάρκεια της κηδείας ή και περισσότερο, τους φωτογράφιζαν και τους βιντεοσκοπούσαν κάθε μέρα».

Ο Bower συνέκρινε τις εμφανίσεις του ζευγαριού στην κηδεία της βασίλισσας με τις εμφανίσεις τους μήνες νωρίτερα κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Ελισάβετ, όπου το ζευγάρι ήταν σχεδόν άφαντο.

«Τους έβαλαν σε ένα παράθυρο στον επάνω όροφο και τους είδαν ελάχιστα» είπε, αντιπαραβάλλοντάς το με την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β', όπου «ήταν στο επίκεντρο της προσοχής».

«Ξέρετε, έχει πραγματικά ένα ενδιαφέρον», πρόσθεσε ο Μπάουερ, «και αυτό είναι η Μέγκαν, και τα θύματα είναι η βασιλική οικογένεια και, σε ό,τι την αφορά, αυτό είναι καταπληκτικό».

Τα νέα πορτρέτα της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι

Τη Δευτέρα, ο φωτογράφος Misan Harriman έδωσε στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τής Μαρκλ και του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο, λίγο πριν από το θάνατο της βασίλισσας στις 8 Σεπτεμβρίου. Στη μία φωτογραφία, το ζευγάρι στέκεται κοντά καθώς κρατιέται χέρι-χέρι, λίγο πριν από τα εγκαίνια του @OneYoungWorld.

Τα πορτρέτα τους αυτά δόθηκαν στη δημοσιότητα δύο ημέρες αφότου το παλάτι δημοσίευσε το πρώτο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου Γ' και της βασίλισσας Καμίλα, μαζί με τον διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Γουίλιαμ, και τη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον.

Το εντυπωσιακά χαλαρό πορτρέτο τραβήχτηκε πριν από τη δεξίωση που διοργάνωσε το παλάτι για αρχηγούς κρατών και επίσημους ξένους προσκεκλημένους στις 18 Σεπτεμβρίου, πριν από την κηδεία της βασίλισσας, και έχει σαφώς ως στόχο να συμβολίσει τη συνέχιση της μοναρχίας.

Η Μαρκλ και ο Χάρι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2018 και παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, εν μέσω ισχυρισμών ότι η πρώην ηθοποιός και τα παιδιά τους αντιμετώπισαν φυλετικές προκαταλήψεις.

Τελικά, μετακόμισαν στην Καλιφόρνια, όπου διαμένουν με τα δύο τους παιδιά, τον Archie, τριών ετών, και την ενός έτους Lilibet.