Γιατί το «μεγαλύτερο» κρουαζιερόπλοιο του κόσμου θα διαλυθεί πριν από το πρώτο του ταξίδι - iefimerida.gr

Το «μεγαλύτερο» κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το οποίο θα μπορούσε να μεταφέρει 9.000 επιβάτες, πρόκειται να διαλυθεί πριν από το παρθενικό του ταξίδι.

Το Global Dream II, που πιστεύεται ότι αξίζει 900 εκατομμύρια λίρες, είναι ένα πλοίο 20 καταστρωμάτων και περιλαμβάνει υπαίθριο υδάτινο πάρκο καικινηματογράφο.

Η ναυπηγική εταιρεία MV Werften από τη Γερμανία και το Χονγκ Κονγκ είχε σχεδόν ολοκληρώσει την κατασκευή του πλοίου όταν η εταιρεία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Η κατασκευή του κρουαζιερόπλοιου κόστισε 1,2 δισ.λίρες

Η κατασκευή του πλοίου έχει κοστίσει μέχρι στιγμής περίπου 1,2 δισεκατομμύρια λίρες, ποσό που υπολείπεται κατά 200 εκατομμύρια λίρες από τον προϋπολογισμό του. Μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί αγοραστής για το τεράστιο πλοίο - και τώρα πρόκειται να διαλυθεί.

Τι θα απογίνουν τα κομμάτια του κρουαζιερόπλοιου που θα διαλυθεί

Οι κινητήρες και τα εξαρτήματα πρόκειται τώρα να πωληθούν, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό της βιομηχανίας κρουαζιέρας An Bord, ενώ το κάτω μέρος του θα πωληθεί για παλιοσίδερα.

Το αδελφικό του πλοίο, το πρώτο πλοίο Global Dream, διατίθεται επίσης στην αγορά, αλλά δεν πρόκειται να διαλυθεί. Και τα δύο πλοία βρίσκονται επί του παρόντος αποθηκευμένα σε γερμανικό ναυπηγείο, αλλά ο χρόνος για την εξεύρεση αγοραστή για το ζεύγος εξαντλείται.

Ο διαχειριστής της MV Werften, Christoph Morgen, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το ναυπηγείο της εταιρείας στο Wismar πωλήθηκε στη ναυτική μονάδα της Thyssenkrupp, η οποία θα το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή στρατιωτικών πλοίων.

Αυτό σημαίνει ότι τόσο το Global Dream όσο και το Global Dream II θα πρέπει να απομακρυνθούν μέχρι το τέλος του 2023.

Ο ίδιος δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Die Welt ότι, ενώ είναι δομικά ολοκληρωμένο, χρειάζεται ακόμη να ολοκληρωθούν ορισμένες εγκαταστάσεις εξοπλισμού και επιβατών.

Ένα εμπόδιο για την εξεύρεση αγοραστή των πλοίων είναι ότι σχεδιάστηκαν για την ασιατική αγορά σύμφωνα με το με το γερμανικό περιοδικό της βιομηχανίας κρουαζιέρας An Bord, οπότε η «καμπίνα, το κατάστρωμα και το σύστημα πρόωσης» φέρεται να χρειάζονται σημαντικές αλλαγές πριν τα πλοία είναι κατάλληλα για χρήση είτε στη Βόρεια Αμερική είτε στην Ευρώπη.

Το τεράστιο κρουαζιερόπλοιο είχε το δικό του υπαίθριο υδάτινο πάρκο / Φωτογραφία: Dream Cruises

Υπάρχει κάποια ελπίδα ότι μπορεί να βρεθεί αγοραστής με τους ειδικούς σε θέματα κρουαζιερόπλοιων TradeWinds να λένε ότι η Stena επιδιώκει να αγοράσει το πλοίο με την ελπίδα ότι θα δώσει ώθηση στην κινεζική επιχείρηση κρουαζιέρας.

Η TradeWinds δήλωσε: «Το Global Dream δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να βρει αγοραστή σε μια ισχυρή αγορά κρουαζιέρας. Αντιμέτωπο με τη στενή προθεσμία για να βγει το Global Dream από την αποβάθρα κατασκευής του μέχρι το τέλος του 2023, η ανακύκλωση του πλοίου στην Τουρκία είναι μια έσχατη λύση που η Morgen ελπίζει να αποφύγει».

Όσον αφορά τη χωρητικότητα των επιβατών, και τα δύο πλοία θα ήταν τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια στον κόσμο.

Το κρουαζιερόπλοιο Global Dream / Φωτογραφία: Getty Images

Το πλοίο Wonder of the Seas της Royal Caribbean είναι ο σημερινός κάτοχος του τίτλου με δυνατότητα μεταφοράς 6.988 επιβατών.

Με βάρος 208.000 τόνων το καθένα, τα πλοία θα ήταν από κοινού τα έκτα μεγαλύτερα σε μέγεθος, πίσω από τα πέντε πλοία της Royal Caribbean της κλάσης Oasis.