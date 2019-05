Ξανά μαζί Καλομοίρα και Καραφώτης 15 χρόνια μετά από το Fame Story [εικόνα]

View this post on Instagram

Reunion in New York City! Απλά δεν εχω λόγια γι αυτό το φωτεινό πλάσμα,που μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε να με γυρίσει 15 χρόνια πίσω και να θυμηθούμε τις πιο όμορφες και αστείες στιγμές μας!Πλάσμα που μπαίνει σ έναν χώρο και φωτίζει ο κόσμος όλος!Δεν έχω λόγια κορίτσι μου όμορφο !♥️♥️!! @itskalomira #newyork #nightout #friends