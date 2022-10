Μάθιου Πέρι: Η παράξενη ατάκα του «Τσάντλερ» για τον Κιάνου Ριβς -Τόσοι πέθαναν, αυτός ζει ακόμα ανάμεσά μας; - iefimerida.gr

Ο Μάθιου Πέρι με μια ατάκα του αποκάλυψε μια παράξενη αντιπάθεια για τον Κιάνου Ριβς στα απομνημονεύματά του.

«Γιατί πεθαίνουν άνθρωποι που σκέφτονται αυθεντικά, όπως ο Ρίβερ Φίνιξ και ο Χιθ Λέτζερ, αλλά ο Κιάνου Ριβς εξακολουθεί να περπατά ανάμεσά μας;», γράφει στο «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», το βιβλίο με τα απομνημονεύματά του, που κυκλοφορεί την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με το «Page Six».

Ο Πέρι, γνωστός για τον ρόλο του «Τσάντλερ» στα «Φιλαράκια» έκανε την πρώτη του ταινία, «A Night in the Life of Jimmy Reardon», το 1988 με τον επί χρόνια καλύτερο φίλο του Κιάνου Ριβς, Ρίβερ Φίνιξ.

Ο Πέρι, που είναι 53 ετών, έπαιξε τον φίλο του Φίνιξ στην ταινία και οι δύο ηθοποιοί έγιναν στενοί φίλοι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Σικάγο. Ο Πέρι γράφει στο βιβλίο του για τον θάνατο του Φίνιξ από υπερβολική δόση σε ηλικία 23 ετών το 1993: «Ο Ρίβερ ήταν ένας όμορφος άντρας μέσα και έξω και πολύ όμορφος για αυτόν τον κόσμο, αποδείχθηκε. Πάντα φαίνεται να είναι τα πραγματικά ταλαντούχα παιδιά που πέφτουν κάτω».

Και δεύτερη «μπηχτή» για τον Κιάνου Ριβς στο βιβλίο του Μάθιου Πέρι

Ο Πέρι λέει πώς έκλαψε με λυγμούς όταν ο Φίνιξ πέθανε στο Δυτικό Χόλιγουντ, προσθέτοντας: «Άκουσα την κραυγή από το διαμέρισμά μου. πήγα πίσω στο κρεβάτι, ξύπνησα με τα νέα». Παραδόξως, ο Πέρι ρίχνει άλλη μια «μπηχτή» κατά του Κιάνου Ριβς στο βιβλίο, μετά τον θάνατο του Κρις Φάρλεϊ.

Ενώ πάλευε με τον εθισμό στο αποκορύφωμα της φήμης του στα «Φιλαράκια», ο Πέρι υπέγραψε για να παίξει στην ταινία «Almost Heroes», μια κωμωδία του 1988 με συμπρωταγωνιστή τον Φάρλεϊ. Όταν ανακάλυψε ότι ο σταρ του «SNL» είχε πεθάνει από υπερβολική δόση το 1997, σε ηλικία 33 ετών, ο Πέρι αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στον Ριβς.

«Άνοιξα μια τρύπα στον τοίχο στο καμαρίνι της Τζένιφερ Άνιστον όταν το έμαθα», γράφει. «Ο Κιάνου Ριβς περπατάει ανάμεσά μας».

Σύμφωνα με το IMDb.com, ο Πέρι και ο Ριβς δεν έχουν συμπρωταγωνιστήσει σε κανένα πρότζεκτ.