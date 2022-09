Ο Μάθιου Μακόναχι μίλησε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα 15 του -Η συγκλονιστική εξομολόγηση - iefimerida.gr

Ο Μάθιου Μακόναχι μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη όταν ήταν μόλις 15 ετών.

Ο Μακόναχι είχε αναφερθεί προηγουμένως στην τραυματική εμπειρία που βίωσε στα απομνημονεύματα του «Greenlights» το 2020, και πρόσφατα αποφάσισε να μιλήσει με περισσότερες λεπτομέρειες για το παρελθόν του κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή The Conversation της Amanda de Cadenet: About the Men podcast.

Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο Μακόναχι εστίασε στο ότι αρνήθηκε να το αφήσει τον στιγματίσει και να επηρεάσει τις μελλοντικές σεξουαλικές του σχέσεις ως έφηβος.

Συγκεκριμένα, ο διάσημος ηθοποιός από το Τέξας εξομολογήθηκε στην de Cadenet πως είπε στον εαυτό του: «Δεν θα φοβηθώ τις σχέσεις επειδή η πρώτη μου σεξουαλική εμπειρία ήταν εκβιαστική. Όχι. Και δεν θα το αφήσω να με νικήσει… Δεν θα το αφήσω να νικήσει το αίσθημα της εμπιστοσύνης μου στους ανθρώπους και να με αποτρέψει από το να πω: "Όχι, μπορώ να έχω μια υγιή σχέση". Αδιαπραγμάτευτο.»

