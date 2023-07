mat fashion: Ο CEO Λεωνίδας Μονέδας αναλύει τη στρατηγική και το όραμα του αγαπημένου brand - iefimerida.gr

Οι δημιουργίες της mat fashion δεν χρειάζονται συστάσεις. Έχουν ιδιαίτερη και πολύ προσεγμένη αισθητική. Εδώ και δεκαετίες αποτελούν αγαπημένο must-have στην γκαρνταρόμπα κάθε γυναίκας. Ο Λεωνίδας Μονέδας, CEO της mat fashion, μας συστήνει το brand και ξεδιπλώνει τη φιλοσοφία του.

Λεωνίδας Μονέδας

Η mat fashion αποτελεί ένα ξεχωριστό και πολύ επιτυχημένο label στον χώρο της μόδας. Ποια στοιχεία είναι αυτά που τη διαφοροποιούν και πώς επανασυστήνεται στο κοινό;

Από το 1987 και με όραμα τη δημιουργία μόδας, η mat fashion γρήγορα καθιερώθηκε ως η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία ένδυσης στην κατηγορία της, καταλαμβάνοντας από το ξεκίνημα κιόλας της λειτουργίας της ηγετική θέση στην ελληνική και παγκόσμια αγορά plus size μόδας.

Με σύνθημα το body positivity και πρωτοστατώντας στην παγκόσμια τάση που θέλει τη μόδα να μην περιορίζεται από μεγέθη και σωματότυπους, στη mat fashion δημιουργούμε εδώ και τέσσερις δεκαετίες μοντέρνα σύνολα που αγκαλιάζουν κάθε γυναίκα και την ενθαρρύνουν να αναδείξει τη μοναδική προσωπικότητά της.

Τα στοιχεία διαφοροποίησης της mat fashion στην ελληνική αγορά είναι πολλά. Ένα από αυτά είναι η άριστη γνώση των τάσεων της μόδας παγκοσμίως. Είναι σημαντικό για εμάς, να παρακολουθούμε πως διαμορφώνονται οι τάσεις κάθε χρονιά, ώστε να προσφέρουμε την τελευταία «λέξη» της μόδας σε όλες τις αγαπημένες μας fashionistas, για να νιώθουν παράλληλα άνετες αλλά και κομψές φυσικά σε κάθε τους εμφάνιση.

Tόσο η άριστη ποιότητα των ρούχων που ράβονται και παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα, όσο και η ποικιλία των σχεδίων, που επιλέγονται ένα προς ένα, έπειτα από ενδελεχή μελέτη του σχεδιστικού τμήματος της εταιρείας, αποτελούν ειδοποιά στοιχεία διαφοροποίησης της mat fashion στον κλάδο της plus size ένδυσης τόσο στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Σημαντικό πλεονέκτημα της εταιρείας, η ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής πλεκτού ενδύματος, που διαθέτουμε, με έδρα την Αττική.

Σήμερα η mat fashion επανασυστήνεται, για όλες εκείνες τις γυναίκες που θέλουν να αισθάνονται μοναδικές και όμορφες κάθε στιγμή της ημέρας σε όποιον σωματότυπο κι αν ανήκουν. Απευθυνόμενη σε όσες γυναίκες επιθυμούν να αναδεικνύουν καθημερινά τη μοναδική ομορφιά τους με αυτοπεποίθηση, η mat fashion έρχεται να εμπνεύσει όλες εκείνες τις χαρισματικές, εμπνευσμένες προσωπικότητες και να σηματοδοτήσει μία καινούρια εποχή για το brand μέσα από υψηλής αισθητικής και ποιότητας συλλογές.

Τι ήταν αυτό που οδήγησε στο rebranding τη mat fashion και πόσο αναγκαία ήταν αυτή η διαδικασία;

Καθώς πλησιάζουμε προς την τεσσαρακοστή επέτειο από την ίδρυση της εταιρείας, επιθυμούσαμε να αναδείξουμε μία νέα, τολμηρή και ενιαία εταιρική ταυτότητα για τη mat fashion, με ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. Η εταιρεία γυρίζει σελίδα στην ιστορία της με νέο, ανανεωμένο λογότυπο, υιοθετώντας μία νέα φιλοσοφία, η οποία υμνεί την γυναικεία μοναδικότητα, όπως και κάθε μοναδικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, που συμβάλει στη διαμόρφωση κάθε σύγχρονης γυναίκας.

Στόχος μας είναι η νέα αυτή εικόνα, να επισφραγίσει την ταχεία υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού με γνώμονα την εξωστρέφεια, σύμφωνα πάντα με τα νέα και διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της μόδας παγκοσμίως.

Σκοπός μας είναι μέσα από τη συνολικά ανανεωμένη εικόνα, κάθε mat store να αναδειχθεί ως ο απόλυτος fashion προορισμός. Για τον λόγο αυτό, έχουμε ξεκινήσει τον σχεδιασμό μεγαλύτερων καταστημάτων σε κεντρικές αγορές-κλειδί, με μοναδικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, μοντέρνα διακόσμηση με φωτεινά χρώματα και design λεπτομέρειες, που θα απογειώνουν την shopping εμπειρία των επισκεπτών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής αυτής είναι τα δύο νέα άκρως εντυπωσιακά καταστήματα του δικτύου, το πρώτο, flagship store, στην καρδιά της Αθήνας, Ερμού 74, και το δεύτερο εντός του εμπορικού κέντρου River West, Λεωφόρος Κηφισού 96-98, βασισμένα στα νέα διεθνή πρότυπα της εταιρείας. Δύο μοντέρνοι χώροι άνω των 200 τμ, που φιλοδοξούν να προσφέρουν μία premium εμπειρία shopping, αντικατοπτρίζουν τη νέα εταιρική ταυτότητα. Δίνουν μία διάσταση κομψής πολυτέλειας και υπογραμμίζουν τον πρωτοποριακό χαρακτήρα και την καινοτομία του brand στην ελληνική αγορά plus size μόδας.

Με κάθε επίσκεψη στα καταστήματα, οι mat fashionistas μπορούν να βρουν εκτός από τις νέες ολοκληρωμένες συλλογές ρούχων και αξεσουάρ της mat fashion, τις plus size σειρές όλων των αγαπημένων μας εμβληματικών brands ένδυσης: Levi’s, Lee, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Understatement, αλλά και τις σειρές των παγκοσμίως περιζήτητων και πρωτοποριακών brands υπόδησης: New Balance, Scholl και Birkenstock. Πολύ σύντομα η mat fashion περνάει και στο κομμάτι της plus size αθλητικής ένδυσης, υποδεχόμενη σε σύντομο χρονικό διάστημα το παγκοσμίως αναγνωρίσιμο αθλητικό brand: Under Armour.

Στη νέα σας καμπάνια πρωταγωνιστεί το μήνυμα: «Charismatic Life». Πόσο κοντά στη φιλοσοφία της mat fashion βρίσκεται αυτό;

Σε κάθε μορφή επικοινωνίας αναδεικνύουμε τα στοιχεία εκείνα που δομούν το brand DNA και καθορίζουμε τι είναι, τι ακριβώς κάνει, τι εκπροσωπεί, ποια είναι η νέα πρόταση αξίας που φέρνει στην αγορά και το πιο σημαντικό απ’ όλα καθορίζουμε το στοιχείο διαφοροποίησης.

Από το «Free Yourself» και το «Real Size» στο νέο κεντρικό μήνυμα «Charismatic Life», στη mat fashion υπογράφουμε ολοκληρωμένες συλλογές ρούχων για όλες τις γυναίκες, μα και για κάθε μία χωριστά, που αναζητούν ρούχα και αξεσουάρ που πραγματικά κάνουν τη διαφορά και εξελίσσουν την έννοια του total look.

Έτσι λοιπόν, στόχος μας είναι να αναδεικνύουμε καθημερινά τα ξεχωριστά χαρίσματα κάθε μοναδικής γυναικείας προσωπικότητας. Θέλουμε κάθε γυναίκα που επιλέγει για τις εμφανίσεις της σύνολα mat, να νιώθει άνετη, όμορφη, κομψή και γεμάτη αυτοπεποίθηση στη ζωή της καθημερινά, έτοιμη δηλαδή να κλέψει τις εντυπώσεις. Γιατί η ομορφιά δεν αντικατοπτρίζεται σε νούμερα, αλλά σε λαμπερά χαμόγελα και elegant εμφανίσεις! Το μόνο που χρειάζεται είναι ο ενθουσιασμός και το πάθος κάθε γυναίκας, να ακολουθήσει τις τάσεις της μόδας.

Ας μιλήσουμε για την ιστορία σας. Ποιοι ήταν οι μεγάλοι σταθμοί στην πορεία της εταιρείας και ποιες οι προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει ως ένα αμιγώς ελληνικό brand;

Η mat fashion ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1987 από τους γονείς μου, αυτό μας κάνει συνεπώς μία οικογενειακή εταιρεία. Από το ξεκίνημα ακόμη, μοναδικό όραμα και σκοπός των γονιών μου ήταν η plus size μόδα να γίνει ένα μεγάλο trend στην Ελλάδα, όταν ακόμη αποτελούσε ταμπού και να σκεφτείς τη δημιουργία γυναικείων ρούχων σε μεγάλα μεγέθη.

Με στόχο το παραπάνω λοιπόν και καταβάλλοντας όλη την ενέργειά μας σε αυτό το εγχείρημα, καταφέραμε να είμαστε η πρώτη αποκλειστικά ελληνική εταιρεία, ηγέτης στην κατηγορία της plus size μόδας στην Ελλάδα, αλλά και από τους πρώτους στην Ευρώπη μα και παγκοσμίως.

Το πρώτο μεγάλο και πολύ σημαντικό project ήταν εκείνο των εξαγωγών, το οποίο ξεκίνησε το 2010, όταν πήραμε τη στρατηγική απόφαση να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία της mat fashion, αυτή τη φορά εκτός ελληνικών συνόρων.

Το αμέσως επόμενο και εξίσου απαιτητικό project ήταν το 2012, η δημιουργία του online shop μας shop.matfashion.com, το οποίο έπρεπε να έχει ένα άρτιο και εξαιρετικά λειτουργικό αποτέλεσμα, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε επαρκώς στις ανάγκες κάθε σύγχρονης fashionista.

Στη διαδρομή μας υπήρξαν φυσικά δυσκολίες. Μία αρκετά μεγάλη δυσκολία ήταν και παραμένει εκείνη της εισόδου μας σε μία νέα χώρα. Όταν μπαίνεις σε μία νέα και άγνωστη αγορά για εσένα, η οποία ανέκαθεν ήταν μία χώρα της μόδας, όπως η Γαλλία ή η Ιταλία, εκεί έχεις ουσιαστικά να ανταγωνιστείς τους διακεκριμένους και καταξιωμένους εγχώριους ανταγωνιστές. Οι εταιρείες αυτές έχουν σχηματίσει ένα δικό τους μεγάλο πελατολόγιο, οπότε προσπαθείς να κερδίσεις μέρος του πελατολογίου τους.

Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου καθημερινά, έχοντας πρωτίστως ένα ποιοτικό τελικό προϊόν, το οποίο στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να είναι και εμπορικό, ώστε ο πελάτης να έχει και έμπρακτα όφελος να πουλήσει και να προωθήσει το προϊόν σου.

Μία μεγάλη πρόκληση είναι επίσης και ο σωστός προγραμματισμός, δύο ταχυτήτων, που έπρεπε να έχουμε για τον σχεδιασμό και την παραγωγή των συλλογών για Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι δύσκολο να προβλέψεις τις τάσεις των ρούχων για 8 μήνες μπροστά για τις αγορές της Ευρώπης, σε αντίθεση με την ελληνική αγορά. Έπρεπε λοιπόν να διαμορφωθεί ένας νέος τρόπος λειτουργίας της εταιρείας με δύο διαφορετικές ταχύτητες, για Ελλάδα και για εξωτερικό.

Όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας πάντα άριστη γνώση των τάσεων της μόδας παγκοσμίως, καταφέραμε να γίνουμε από τα πιο αναγνωρίσιμα plus size brands στην Ευρώπη, καταφέραμε να ορίζουμε τη plus size μόδα, να δημιουργούμε trends και να προσφέρουμε συνεπώς την τελευταία «λέξη» της μόδας σε όλες τις αγαπημένες μας fashionistas παγκοσμίως.

Πόσο εξωστρεφής είναι η mat fashion και ποια η σχέση της με τις διεθνείς αγορές;

Όντας ηγέτης στην ελληνική plus size αγορά, στη mat fashion πήραμε την απόφαση το 2010, να επεκταθούμε εκτός συνόρων. Με την ήδη, τότε, μακροχρόνια ανοδική της πορεία η mat fashion είχε κατορθώσει να δημιουργήσει το δικό της πιστό κοινό στην Ελλάδα και έτσι επόμενος στόχος μας ήταν το εξωτερικό. Στην επόμενη δεκαετία, η mat fashion θα είναι συστηματικά παρούσα στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις μόδας στο Παρίσι, τη Μόσχα, το Άμστερνταμ, το Μιλάνο, το Λονδίνο, το Ντίσελντορφ, την Κοπεγχάγη, το Βερολίνο, τη Μαδρίτη και τη Νέα Υόρκη μεταξύ άλλων.

Απευθυνόμενοι στις απαιτήσεις της σύγχρονης γυναίκας και της elegant καθημερινότητάς της, συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε δυναμικά και στην Ευρώπη, ισχυροποιώντας την παρουσία μας με νέα Showrooms, συμμετοχή στις Διεθνείς Εκθέσεις Μόδας, αλλά και με την ανάπτυξη μεγάλου δικτύου αντιπροσώπων. Σήμερα, η εταιρεία μετρά πάνω από 650 σημεία πώλησης σε περισσότερες από 55 χώρες παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας ότι η ποιότητα και η δημιουργικότητα υπερβαίνουν τα σύνορα.

Με αύξηση που αγγίζει το 22% τον τελευταίο χρόνο, οι εξαγωγές συμμετέχουν με ποσοστό 56% στον ετήσιο κύκλο εργασιών, η εταιρεία έχει επιτύχει να έχει σταθερή παρουσία σε 55 χώρες.

Για τη διεθνή ανάπτυξη ακολουθείται ένα υβριδικό πλάνο, το οποίο συνδυάζει την ανάπτυξη μέσω μοντέλου Franchise (περιπτώσεις Κύπρου, Καζακστάν) με την απευθείας χονδρική πώληση σε multibrand καταστήματα και με shops in shop. Η επιλογή γίνεται μετά από τη μελέτη και την ανάλυση της δυναμικής της εκάστοτε αγοράς και έχει οδηγήσει στην παρουσία της mat fashion σε περισσότερα από 650 σημεία πώλησης παγκοσμίως.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την παρουσία της mat fashion σε πολυτελή πολυκαταστήματα του Κατάρ (Printemps Doha), του Κουβέιτ (The Promenade), της Ιαπωνίας (Isetan Mitsukoshi) και της Λετονίας (Elkor Plaza), στο Παρίσι, τη Ρώμη, το Βερολίνο, τη Νέα Υόρκη, και σε καταστήματα από το Μεξικό μέχρι τη Νέα Καληδονία, και από τη νήσο Ρεουνιόν μέχρι την Ισλανδία και τα νησιά Φερόε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη την ιστορία της mat fashion στο εξωτερικό τα τελευταία 13 χρόνια, η πορεία (συνολικά αλλά και ανά αγορά) είναι συστηματικά αυξητική και μεταφράζεται σε σταθερή και μακροχρόνια παρουσία στις διάφορες χώρες, στο πλαίσιο win win συνεργασιών. Αυτό μας ενισχύει την αισιοδοξία και τα σχέδια για διαρκώς ισχυρότερη παρουσία σε όλο και περισσότερες αγορές στον πλανήτη.

Φάκελος: Βιωσιμότητα. Ποιοι είναι οι στόχοι της εταιρείας προς αυτήν την κατεύθυνση και ποιο το κεκτημένο της;

Στη mat fashion, η βιωσιμότητα αποτελεί πυλώνα της φιλοσοφίας μας τα τελευταία χρόνια. Έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους και υιοθετήσει πρακτικές που ενισχύουν τη προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλλουν στη καλλιέργεια ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τη μόδα και τον πλανήτη μας.

Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η χρήση ανακυκλωμένων και οργανικών πρώτων υλών στα ρούχα μας. Έχουμε προσπαθήσει να ενσωματώσουμε τα υλικά αυτά σε ένα μεγάλο μέρος των συλλογών μας, με στόχο να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα και να την επίπτωση της παραγωγικής τους διαδικασίας στο περιβάλλον.

Επιπλέον έχουμε επιδιώξει τη βελτίωση των παραγωγικών μας διαδικασιών, προσανατολίζοντας τις προς πιο βιώσιμες πρακτικές. Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση των προτύπων κατασκευής, τη μείωση των αποβλήτων και τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών.

Είμαστε περήφανοι που έχουμε ήδη σημειώσει ουσιαστική πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή. Η χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών έχει αυξηθεί στις συλλογές μας και αυτό μας έχει επιτρέψει να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα και την επίδραση μας στην αλλαγή του κλίματος.

Κατανοούμε πλήρως πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και προωθούμε τη καινοτομία και την έρευνα για να βρούμε ακόμα πιο βιώσιμες λύσεις στον τομέα της μόδας. Με τη στήριξη των πελατών μας και της ομάδας μας, προσβλέπουμε σε ένα μέλλον όπου η βιομηχανία της μόδας θα μπορεί να είναι ανθρώπινη, καινοτόμα και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες της mat fashion φαίνεται πως κρύβεται μία ενωμένη, εμπνευσμένη ομάδα. Με βάση ποιες αρχές έχει διαμορφωθεί η εταιρική σας κουλτούρα; Πώς ενσωματώνετε τη συμπερίληψη, τις ίσες ευκαιρίες, τον σεβασμό στον άνθρωπο και πώς «χτίζετε» τις σχέσεις εμπιστοσύνης;

Η mat fashion είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρεία από το 1987. Η φιλοσοφία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι να προσπαθούμε πάντα να παραμένουμε στην κορυφή, να πηγαίνουμε σύμφωνα με τις τάσεις της μόδας, να είμαστε δυναμικοί και μοντέρνοι, δραστήριοι και πολυδιάστατοι.

Για μία εταιρεία σαν τη mat fashion με 150 και πλέον εργαζόμενους είναι σημαντικό, να παρακινούνται και να εμπνέονται ο ένας από τον άλλο, για να έχουν πάντα τις ιδέες εκείνες που θα κάνουν την «οικογένεια» της mat fashion, να ανέβει ένα ακόμη σκαλοπάτι, να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Έτσι ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον είναι αυτό που πάντα προσφέρει τη δυνατότητα, οι άνθρωποι να ξεδιπλώνουν τα ταλέντα τους και να αναδεικνύουν τον χαρισματικό εαυτό τους.

Σκεφτείτε πως υπάρχει προσωπικό που βρίσκεται στην εταιρεία πάνω από 25 χρόνια και τη στηρίζει σε κάθε της βήμα. Δίνουμε όμως προτεραιότητα στο diversity και το inclusivity στην κουλτούρα της εταιρείας, «χτίζουμε» δυνατές και δυναμικές σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ μας, εστιάζοντας στη συνολική προσωπική πρόοδο των εργαζομένων, αλλά και στην καλύτερη απόδοση και εξέλιξη της εταιρείας.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον και πώς σχεδιάζετε να προβάλλετε τα συγκριτικά σας πλεονεκτήματα;

Στη mat fashion θέτουμε πάντα στόχους. Στόχοι που μας επιτρέπουν να παραμένουμε ένα brand δυνατό, αναγνωρίσιμο και υψηλής αισθητικής στον τομέα της γυναικείας μόδας, τόσο στην Ελλάδα, μα περισσότερο παγκοσμίως.

Θέτοντας στόχους καταφέρνουμε να μένουμε συγκεντρωμένοι στον κύριο σκοπό μας, να προσφέρουμε δηλαδή σε κάθε γυναίκα τη δυνατότητα να νιώθει αυτοπεποίθηση με τον εαυτό της ό,τι ρούχο και αν επιλέξει να φορέσει.

Ένας μεγάλος στόχος για εμάς είναι όλα τα mat stores να γίνουν one-stop-destination. Να μπορούν δηλαδή όλες οι γυναίκες, να βρουν σε ένα κατάστημά μας από το τέλειο outfit που θα χρειαστούν για τη δουλειά τους ή για μία ιδιαίτερη περίσταση, έως και προϊόντα άθλησης, προϊόντα μακιγιάζ, περιποίησης προσώπου, μαλλιών, αλλά και lifestyle αντικειμένων.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων μας, στοχεύουμε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, με απώτερο στόχο τα επόμενα χρόνια να καλύπτουμε απευθείας τις ανάγκες για ηλεκτρονικές αγορές στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, συνεργαζόμαστε με νέα, εναλλακτικά κανάλια πώλησης σε Ελλάδα και εξωτερικό, τόσο σε B2C και B2B επίπεδο, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον όγκο των πωλήσεων, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε ένα σημαντικό δίκτυο πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Μα το σημαντικότερο όλων, είναι να είμαστε πάντα σύμφωνα με τις τάσεις της παγκόσμιας μόδας και να προσφέρουμε σε όλες τις mat fashionistas ανά τον κόσμο, όλα όσα χρειάζονται για να αναδεικνύουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που τις κάνουν μοναδικές.