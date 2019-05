MasterChef 3: Το πρώτο post του Χρήστου Μπάρκα μετά την αποχώρησή του

View this post on Instagram

Κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή! Σήμερα τελειώνει για μένα αυτό το υπέροχο και περιπετειώδες ταξίδι μου στο @masterchefgr αλλά ανοίγονται νέοι δρόμοι και καινούργιες ευκαιρίες μπροστά μου! Στεναχωρήθηκα πολύ που δεν κατάφερα να περάσω στον τελικό, ήθελα πολύ να παλέψω γι αυτό τον τίτλο αλλά χάρη στα άπειρα μηνύματα σας και την αγάπη που μου δείχνετε καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι το ταξίδι και όχι πάντα ο προορισμός! Φεύγω από το @masterchefgr γεμάτος, καλύτερος μάγειρας με πολλές γνώσεις και εμπειρίες, γεμάτος από αγάπη και συναισθήματα, γεμάτος όμορφες εικόνες και φυσικά χαρούμενος για τα όσα έζησα! Ένα ευχαριστώ δεν φτάνει για όλη την αγάπη και την υποστήριξη που μου δείξατε όλο αυτό τον καιρό, δεν πίστευα πόσους φίλους πλέον μπορεί να έχω εκεί έξω! Κλείνοντας για τελευταία φορά την πόρτα του @masterchefgr αυτό που κρατάω είναι μόνο τις όμορφες στιγμές, τους ανθρώπους που γνώρισα, τα συναισθήματα που βίωσα πάνω στη κουζίνα και τα ταξίδια που κάναμε με τους κριτές και τα παιδιά. Συγκινούμαι πολύ με τα όσα σας γράφω αλλά νιώθω την ανάγκη να σας μιλήσω για όσα έζησα σ αυτό το υπέροχο και μοναδικό ταξίδι! Το @masterchef είναι μια μοναδική ευκαιρία για κάθε μάγειρα! Ένα πράγμα κατάλαβα και θέλω να σας συμβουλεύσω μην σταματάτε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας και πάντα να βρίσκετε λόγους για να χαμογελάτε! Θέλει κόπο, θέλει θυσίες, θέλει αφοσίωση, θέλει πάθος αλλά έτσι και αλλιώς τίποτα στη ζωή μας δεν έρχεται εύκολα! #masterchefgr @starchanneltv