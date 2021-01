Ετοιμος ο Σωτήρης Κοντιζάς για την πρεμιέρα του Masterchef 5 – Η ανάρτηση με κάτι από ραπ [εικόνα]

«Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο» δήλωσαν οι τρεις κριτές του Masterchef στο τρέιλερ του μαγειρικού ριάλιτι. Κι όπως φαίνεται το εννοούσαν.



Το Masterchef 5 επιστρέφει απόψε στις 21:00, με πολλές εκπλήξεις και αλλαγές, και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος θέλησε χθες να κάνει μια ανάρτηση, δείχνοντας πως είναι έτοιμος για τον νέο κύκλο του ριάλιτι.



«Ραπάρει» ο Σωτήρης Κοντιζάς

Σήμερα όμως και ο Σωτήρης Κοντιζάς θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για την πρεμιέρα του Masterchef. Έτσι λοιπόν, ανέβασε μία φωτογραφία στο λογαριασμό του στο Instagram, όπου δείχνει τους τρεις κριτές με τον ίδιο να φορά ένα φούτερ με κουκούλα και με ραπ διάθεση έγραψε στα αγγλικά, κάνοντας ρίμα: «Back in the neighbourhood

With the brotherhood

Wearing my favorite hood

Talkin about the food

Good

Mood

Mic drop »