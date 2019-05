MasterChef 3: Το πρώτο μήνυμα της Σπυριδούλας μετά την ήττα της - «Συγγνώμη...» [εικόνα]

View this post on Instagram

Το ταξίδι και για μένα έφτασε στο τέλος του.. ένα ταξίδι γεμάτο γνώσεις εμπειρίες φιλίες γέλια κλαμματα νεύρα και πολλά άλλα....είμαι ευγνώμων που το έζησα όλα αυτό.. ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι και το κάνανε ξεχωριστό για μένα.... @xristos_bark @asimina_ustalli @ioannaloka @panostogias @tasos_kiriklakis @zahiryawary @stamatiskovaios_masterchef @padelis_vouros @maria_tsaprani_ @renteshgianna @koninax @kotsonis_charalambos @david_jimerson @alextsioukaris @eva aban @elizabeth @orfanos_g @thanos__sp και φυσικά τον υπέροχο Νέο Έλληνα Μάστερ Σεφ @man_sarr .. Συγχαρητήρια σε όλους μας για την προσπάθεια που κάναμε...άλλοι φύγανε νωρίς άλλοι φύγανε πιο αργά αλλά δεν αλλάζει κάτι με αυτό... Είμαστε όλοι νικητές και ο μεγαλύτερος είναι ο Μανωλαρας μας... Ο Παριανός μαραθωνιοδρομος από το Άμστερνταμ.....ένα τεράστιο ευχαριστώ στους υπέροχους 3 κριτές ανθρώπους λεβέντες που είχαμε δίπλα μας τόσο καιρό.... @scontizas @ioannidispanos @chef_koutsopoulosleonidas .. Είστε εξαιρετικοί και σας αγαπάμε πολύ.... Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν πίσω από τις κάμερες και δεν βλέπατε ποτέ ... Είστε υπέροχοι.... Ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.... Και τέλος και πολύ σημαντικο γιατί με έπιασε πάλι η πολύλογια μου να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε..... Ακόμα και σε εκείνους που δεν με αγάπησαν η με συμπάθησαν τους λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγνώμη που δεν μπόρεσα να τους αρέσω....καλή καρδιά... Το παιχνίδι τώρα ξεκινάει.... ❤️❤️❤️❤️❤️ @masterchefgr #masterchefgr #starchanneltv