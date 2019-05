MasterChef 3: Η αποχώρηση που «στοίχισε» στον Ιωαννίδη -Τι πρότεινε σε αυτόν που αποχώρησε [βίντεο]

View this post on Instagram

Ο Παντελής είναι ο παίκτης που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, άρα και αυτός που θα επιστρέψει απόψε στο σπίτι του #MasterChefGR. @starchanneltv #StarChannelTv