MasterChef 3: Η ανάρτηση-προτροπή της Ασημίνας μετά την αποχώρηση της

Ευχαριστώ παρά πολύ όλους για την υποστήριξη που μου δείξατε ,ένα όνειρο τελείωσε και για μένα που ήταν παρά πολύ όμορφο ,που έγινε όμορφο Χάρη στην αγάπη σας κ εύχομαι σε έναν έναν ξεχωριστά αγάπη κ υγεία κ να μην παράταει ποτέ τα όνειρα του και θα σας πω και μια λέξη εσπεριδοειδη λα λα λα.Σας αγαπώ πολύ η ΣΙλβυ❤️❤️❤️❤️💕😍