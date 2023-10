Μάρτιν Σκορσέζε: Γιατί έφτασε κοντά στο να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ μετά τις «Συμμορίες της Νέας Υόρκης» - iefimerida.gr

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ήταν σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος εξομολογήθηκε ότι δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει τις δύο πιο αξιοσέβαστες ταινίες του.

Καθώς ο θρυλικός σκηνοθέτης, σήμερα 80 ετών, μίλησε πρόσφατα με το GQ για ένα εξώφυλλο πριν από την κυκλοφορία της τελευταίας του ταινίας, «Killers of the Flower Moon», ο σκηνοθέτης θυμήθηκε ότι ένιωθε απογοητευμένος από τους περιορισμούς που του έθεσε ο πρώην παραγωγός Χάρβεϊ Γουάινστιν όταν γύριζε το 2002 τις «Συμμορίες της Νέας Υόρκης» με την πρώην εταιρεία του Γουάινστιν, Miramax.

Σκορσέζε εναντίον Γουάινστιν

«Συνειδητοποίησα ότι δεν θα μπορούσα να δουλέψω αν έπρεπε να ξανακάνω ταινίες με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Σκορσέζε στο ρεπορτάζ. Ο σκηνοθέτης θυμήθηκε πώς ο 71χρονος σήμερα Γουάινστιν, προσπάθησε να ασκήσει περισσότερο έλεγχο στον προϋπολογισμό και τη διάρκεια της ταινίας από ό,τι ο Σκορσέζε ένιωθε άνετα.

«Αν αυτός ήταν ο μόνος τρόπος που μου επέτρεπαν να κάνω ταινίες, τότε θα έπρεπε να σταματήσω», είπε. «Επειδή τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά. Ήταν μερικές φορές εξαιρετικά δύσκολο και δεν θα επιβίωνα από αυτό. Θα ήμουν νεκρός. Και έτσι αποφάσισα ότι τελείωσε, πραγματικά».

Ο Σκορσέζε είπε επίσης ότι η επόμενη ταινία του, το 2004 με τίτλο «The Aviator», αντιμετώπισε τα ίδια προβλήματα επειδή η Miramax του Γουάινστιν συν-διένειμε την ταινία μαζί με την Warner Bros. Pictures.

«Και ήμουν ενάντια σε αυτό. Έγινε μια συνάντηση και αναγκάστηκα να βρεθώ σε αυτή τη θέση», θυμάται ο Σκορσέζε λέγοντας ότι έπρεπε να συνεργαστεί ξανά με τον Γουάινστιν. «Είχα ήδη μείνει έγκυος, όπως είπαν. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις από αυτό».

«Αλλά το γύρισμα πήγε καλά, το μοντάζ πήγε καλά μέχρι τις τελευταίες δύο εβδομάδες του μοντάζ. Και μπήκαν και έκαναν κάποια πράγματα που ένιωσα ότι ήταν εξαιρετικά άσχημα», πρόσθεσε. Σύμφωνα με το GQ, τόσο η Miramax όσο και η Warner Bros σταμάτησαν να χρηματοδοτούν την ταινία προς το τέλος της παραγωγής της, με αποτέλεσμα ο Σκορσέζε να χρησιμοποιήσει 500.000 δολάρια από τα δικά του χρήματα για να ολοκληρώσει την ταινία.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε στην πρεμιέρα της ταινίας «Killers of the Flower Moon» στο 76ο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου στις Κάννες / Φωτογραφία Scott Garfitt/Invision/AP

«Killers of the Flower Moon» η νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε

Στο «Killers of the Flower Moon», ο Μάρτιν Σκορσέζε ξανασμίγει με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το έκτο κοινό τους έργο και σηματοδοτεί την 11η ταινία του με τον συμπρωταγωνιστή του ΝτιΚάπριο, τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Ντι Κάπριο υποδύεται έναν άνδρα ονόματι Έρνεστ Μπούρχαρτ, ο οποίος μετακομίζει στην Οκλαχόμα τη δεκαετία του 1920 και παντρεύεται μια γυναίκα του Έθνους Όσατζ, Μόλι Κάιλ (Λίλι Γκλάντστοουν) εν μέσω μιας σειράς δολοφονιών εναντίον του γηγενούς πληθυσμού της περιοχής.

Η ταινία βασίζεται στο μπεστ σέλερ του David Grann του 2017 «Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI».

Το «Killers of the Flower Moon» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 20 Οκτωβρίου και θα μεταδοθεί αργότερα στο Apple TV+.