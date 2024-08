Δείτε τη Μαρίνα Σάττι στις «Ικέτιδες» του Αισχύλου στην Επίδαυρο: «Φωνάρα», την αποθέωσε το κοινό - iefimerida.gr

Στην παράσταση «Ικέτιδες» του Αισχύλου που ανέβηκε στην Επίδαυρο συμμετείχε η Μαρίνα Σάττι και έλαβε πολύ θετικά σχόλια για την εμφάνισή της.



Η δημοφιλής τραγουδίστρια συμμετείχε στην παράσταση σε σκηνοθεσία της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Θεάτρου Τέχνης, Μαριάννας Κάλμπαρη. Οι ηθοποιοί που πήραν μέρος είναι η Λένα Παπαληγούρα, η Λουκία Μιχαλοπούλου, ο Γιάννης Τσορτέκης, ο Άκης Σακελλαρίου και η κορυφαία Ελληνίδα τραγωδός Λυδία Κονιόρδου.

Η Μαρίνα Σάττι -η οποία τον περασμένο Μάιο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision- εμφανίστηκε στη σκηνή της Επιδαύρου ως σολίστ με τη χορωδία της, ένα γυναικείο σύνολο που ερμηνεύει πολυφωνικά παραδοσιακά τραγούδια απ’ όλο τον κόσμο, απαρτίζοντας τον Χορό της τραγωδίας.

Δείτε βίντεο από την ερμηνεία της Μαρίνας Σάττι

Η δισκογραφική εταιρεία που εκπροσωπεί τη Μαρίνα Σάττι δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο από την εμφάνισή της στη σκηνή, με την τραγουδίστρια να λαμβάνει πολύ θετικά σχόλια.

«Για όσους λέτε είναι playback, θυμηθείτε ότι είναι στην Επίδαυρο και έχει τελειώσει μουσική Ακαδημία» έγραψε κάποιος στα σχόλια της ανάρτησης, με έναν ακόμη να προσθέτει: «Αυτή η κοπέλα είναι απλά θεά, φωνάρα και ταλαντούχα! Υποκλίνομαι!». «Ανατρίχιασα» πρόσθεσε κάποιος άλλος, με μια ακόμη που ήταν στο κοινό της παράστασης να σημειώνει πως η Μαρίνα Σάττι ήταν «καταπληκτική».

Η ανάρτηση της Σάττι για την Επίδαυρο

Αλλά και η ίδια η Μαρίνα Σάττι μοιράστηκε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram με στιγμιότυπα από την τελευταία εβδομάδα, τονίζοντας πως ήταν «μαγική».

«This past week in Epidavros was pure magic! I’ll post more photos on my channel γιατί δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα.