Μαρία Κίτσου: Κι όμως υπάρχει φωτογραφία της «Λενιώς» με μπικίνι [εικόνες]

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας!Κανονικά είμαι απο τις άλλες Μαρίες της 21ης Νοεμβρίου και επιπροσθέτως επειδή είμαι ταμένο(εξηγούνται πολλά έτσι) στην Παναγία την Ελευθερώτρια(εξηγούνται κι άλλα τόσα) γιορτάζω και στις 28/10.Πολλές γιορτές!The more the merrier!!!!Και σα να λέμε και λιγάκι ασύμφορη..Και για να μην ξεχνιόμαστε..#ihatesummer και #autumniscoming 😜#mariakitsou #marikakitsou