Μαρί Σαντάλ - Παύλος: Εκαναν Ανάσταση στο σπίτι τους

Στο σπίτι τους στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης γιόρτασαν το Πάσχα η Μαρί Σαντάλ και ο Παύλος. Το ζευγάρι που μένει μόνιμα στην Αμερική δεν κατάφερε να κάνει Ανάσταση στην εκκλησία αφού εκεί οι εξελίξεις με τον κορωνοϊό είναι ραγδαίες.

Ωστόσο η Μαρί Σαντάλ και ο γιος του τέως βασιλιά άναψαν την λαμπάδα τους στο σπίτι και ευχήθηκαν Χριστός Ανέστη στους διαδικτυακούς τους φίλους μέσα από μια φωτογραφία που ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαρί Σαντάλ βλέπουμε τον Παύλο να κρατά το λευκό κερί της Ανάστασης και όλα τα παιδιά τους στο πλευρό τους.

«CHRISTOS ANESTI, Happy Orthodox Easter. Blessed to be all together» Χριστός Ανέστη. Χαρούμενο Ορθόδοξο Πάσχα. Ευλογημένοι που έιμαστε όλοι μαζί, έγραψε κάτω από την φωτογραφία η Μαρί Σαντάλ.

Δείτε την φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαρί Σαντάλ στο Instagram:

Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, έβαψε μάλιστα και αυγά…