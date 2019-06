Θοδωρής Μαραντίνης: Γιόρτασε τα γενέθλιά του μαζί με την Σίσσυ Χρηστίδου [εικόνες & βίντεο]

View this post on Instagram

Τα κεράκια μάλλον μπήκαν ανάποδα ....πφφφφφ!!!! Σας ευχαριστώ όλους για τις όμορφες ευχές σας κ πιο πολύ τον @philip_papaspirou που μετέτρεψε την ιδέα των αγοριών μου σ αυτή την εκπληκτική τούρτα!!! Life is a roller coaster..!!! Thank you @sissychristidou for the party!!! #birthday #41 #dethapethanoumepotekoufalanekrothafti #rollercoaster #omadaagorion #family #louloulou #yolo