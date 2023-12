Η Μαράια Κάρεϊ αυτοτρολάρεται: Τα παιδιά της παρακαλάνε για να μην ακούσουν το «All I Want for Christmas is You» - iefimerida.gr

Το «All I Want for Christmas is You» της Μαράια Κάρεϊ, είναι ένα από τα πιο πολυπαιγμένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών.

Η Μαράια Κάρεϊ χρησιμοποιεί πλέον το κομμάτι για να αυτοτρολαριστεί, καθώς ξέρει ότι ο κόσμος (σε όλο τον πλανήτη) ίσως να το έχει βαρεθεί λίγο.

Σε story που ανήρτησε η Κάρεϊ μαζί μετα παιδιά της κάθονται μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και της λένε ενοχλημένα «μαμά φτάνει, το ίδιο κάνουμε κάθε χρόνο». Εκείνη προσπαθεί να τα πείσει ότι αξίζει τον κόπο και ξεκινά να τραγουδά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις ακούγεται η πρώτη νότα τα παιδιά εξαφανίζονται από το πλάνο.

Δείτε το βίντεο με την Μαράια Κάρεϊ

Το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ ηχογραφήθηκε το καλοκαίρι του 1994, μαζί με τον βετεράνο συνθέτη Ουόλτερ Αφανασιέφ, κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του αμερικανικού τσαρτ Billboard, όμως το 2019. Όπως είχε επισημάνει το BBC, η μεγάλη χριστουγεννιάτικη επιτυχία με τον «κολλητικό» ρυθμό έκανε το ντεμπούτο της το 1994 ως EP και όχι ως single.