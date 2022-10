«Ήρθε σχεδόν η ώρα»: Η Μαράια Κάρεϊ μάς προετοιμάζει για τα Χριστούγεννα [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Μαράια Κάρεϊ είναι έτοιμη για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από teaser tweets στα οποία ακούγεται το τραγούδι της που κυκλοφόρησε το 1994 και σημείωσε τεράστια επιτυχία, «All I Want for Christmas is You».

Το τραγούδι της 52χρονης καλλιτέχνιδας βρέθηκε στην κορυφή του βρετανικού singles chart για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2020, 26 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία.

Τα tweets της Μαράια Κάρεϊ για τα Χριστούγεννα

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία μιας μπανιέρας, τριαντάφυλλα διακοσμημένα με τα αρχικά της «MC» και ένα λαμπερό κόκκινο φόρεμα απλωμένο στο πάτωμα στους 21,8 εκατομμύρια followers της την Κυριακή (16 Οκτωβρίου), η Carey έγραψε στη λεζάντα της εικόνας: «Είναι σχεδόν η ώρα...».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε δύο ακόμη tweets στο θέμα, με το δεύτερο να δείχνει ένα σύντομο βίντεο της τραγουδίστριας σε ένα αφρόλουτρο.

Φαίνεται το πίσω μέρος του κεφαλιού της και, καθώς αρχίζει να παίζει το τζινγκλ από το «All I Want for Christmas is You», ακούγεται επίσης ένα ρολόι να χτυπάει στο βάθος, ενώ η Κάρεϊ κουνάει το δάχτυλό της.

Αυτό το tweet έχει τη λεζάντα: «Αλλά ...». Το τρίτο και τελευταίο μέρος του νήματος, ένα άλλο βίντεο, έχει λεζάντα: «Όχι ακόμα».

Το τελευταίο βίντεο δείχνει τη Μαράια Κάρεϊ στην μπανιέρα περιτριγυρισμένη από φυσαλίδες, ενώ κοιτάζει την κάμερα. Απαντώντας σε μια παιδική φωνή που ρωτάει για τα Χριστούγεννα, η Κάρεϊ λέει «όχι ακόμα» καθώς φυσάει φυσαλίδες προς την κάμερα.

Δεν είναι σαφές τι «μαρτυρά» η διάσημη τραγουδίστρια, αλλά ο επίσημος λογαριασμός της Barbie στο Twitter απάντησε στο tweet της τραγουδίστριας γράφοντας «Αλλά υπάρχει μόνο ένα πράγμα που χρειαζόμαστε», κάνοντας τους θαυμαστές να υποθέσουν ότι μια συνεργασία μεταξύ της Μαράια Κάρεϊ και της Barbie θα μπορούσε να είναι στον ορίζοντα.

Σύμφωνα με μια έκθεση του Economist το 2016, μέχρι εκείνη τη χρονιά το «All I Want for Christmas is You» είχε αποφέρει στην τραγουδίστρια 60 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα από την κυκλοφορία του σχεδόν δύο δεκαετίες πριν.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η τραγουδίστρια βγάζει 450.000 έως 750.000 λίρες κάθε Δεκέμβριο μόνο από το τραγούδι.