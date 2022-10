Δύο μοναδικές εμφανίσεις της Μαράια Κάρεϊ τα Χριστούγεννα - iefimerida.gr

Χριστούγεννα χωρίς Μαράια Κάρεϊ δεν γίνονται. Για' αυτό η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» ανακοίνωσε, με ανάρτηση στο twitter, ότι θα πραγματοποιήσει δύο χριστουγεννιάτικα σόου - με τίτλο «Merry Christmas To All» δηλώνοντας παράλληλα πόσο ενθουσιασμένη είναι.

Η Κάρεϊ θα κάνει δύο μοναδικές συναυλίες ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες της στις 11 Δεκεμβρίου στο Τορόντο του Καναδά και στις 13 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Το 2021 το διαχρονικό τραγούδι «All I Want For Christmas Is You» της τραγουδίστριας και του συνθέτη Ουόλτερ Αφανασιέφ (Walter Afanasieff) έφτασε στο νούμερο 1 των charts στο Billboard Hot 100. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο άλμπουμ της Κάρεϊ, «Merry Christmas» το 1994, αποτελεί το πιο εμπορικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών από γυναίκα καλλιτέχνη και ένα από τα πιο εμπορικά singles στην ιστορία της μουσικής.