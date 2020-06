Μαντώ: Θα ξαναπήγαινα στη Eurovision από μια άλλη θέση -Το ‘90 «δεν ξέραμε τι είχαμε...»

Για την χρυσή εποχή των ‘90s, όταν και ξεχώρισε στην ελληνική μουσική σκηνή, μίλησε η Μαντώ.

Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις από τον κήπο του σπιτιού της, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Μεσημέρι» με τον Γιώργο Λιάγκα. Η Μαντώ θυμάται από τα χρόνια των μεγάλων επιτυχιών πως υπήρχε ένα τραγούδι που μόνο εκείνη πίστευε πως θα γίνει σουξέ.

«Θα σου πω για ένα τραγούδι που εγώ πίστευα ότι είναι super hit, αλλά δεν το πίστευε η εταιρεία» σημείωσε η Μαντώ για το κομμάτι «Θέλει άνεμο η αγάπη» και πρόσθεσε: «Η εταιρεία δεν το ήθελε ποτέ, δηλαδή το μισούσε, δεν το ήθελε καν στον δίσκο».

Η συνεργασία της Μαντώς με τον Αντώνη Ρέμο

Η Μαντώ όμως συνεργάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 και με έναν, τότε πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη, τον Αντώνη Ρέμο. Οι δυο τους τραγούδησαν ένα ντουέτο με τίτλο «Εμείς», το οποίο και έγινε μεγάλη επιτυχία στα ραδιόφωνα. «Είδα έναν άνθρωπο που είχε ένα τέτοιο λαμπρό πνεύμα και μια τέτοια θέληση και αγάπη γι’ αυτό που κάνει που λέω αυτός ο άνθρωπος θα φτάσει πολύ ψηλά» θυμάται σήμερα η Μαντώ για τον Αντώνη Ρέμο.

Όσο για τα λάθη που μπορεί να έχει κάνει στην καριέρα της, η Μαντώ παραδέχεται πως δεν θα στρεφόταν σε τόσο λαϊκό ρεπερτόριο. «Λάθος επιλογή ήταν όταν τραγούδησα λίγο πιο λαϊκό ρεπορτόριο, το οποίο δεν ήμουν πολύ φαν να το πω» σημειώνει.

Η Μαντώ θα ξαναπήγαινε στη Eurovision αλλά...

Το 2003, η Μαντώ κέρδισε το εισιτήριο για τη Eurovision στον ελληνικό τελικό. Το κομμάτι που είχε γράψει η ίδια, με τίτλο Never Let You Go δεν είχε καλή κατάταξη στον διαγωνισμό. Θα επέστρεφε ωστόσο στη Eurovision σήμερα; «Θα ξαναπήγαινα από μια άλλη θέση, του συνθέτη. Θα έγραφα ένα κομμάτι για τη Eurovision, αλλά για να πάω εγώ η ίδια θα το σκεφτόμουν» εκτιμά η Μαντώ.

Η Μαντώ έζησε την χρυσή εποχή της δισκογραφίας, όταν και οι καλλιτέχνες έβγαζαν πολλά χρήματα. «Ήταν μια εποχή που δεν θυμόμαστε πόσα παίρναμε. Δεν ξέραμε τι είχαμε…» λέει σήμερα η τραγουδίστρια. Με τον πρώτο της μισθό, η Μαντώ θυμάται πως αγόρασε ρούχα.

Βίντεο: Η Μαντώ και οι εξαντλητικές δίαιτες

Τα χρόνια όμως της δόξας δεν πέρασαν χωρίς τίμημα για τη Μαντώ. Η τραγουδίστρια παραδέχεται πως αναγκαζόταν να κάνει συνεχώς δίαιτα για να διατηρεί το σώμα της σε συγκεκριμένο βάρος. Μια εξαντλητική προσπάθεια για την οποία η Μαντώ έχει μιλήσει και στο παρελθόν. «Ήμουν σε μια διαρκή δίαιτα, έμενα δυο μέρες νηστική, έτρωγα μισό γεύμα και το βράδυ τίποτα» λέει σήμερα και συνεχίζει: «Έκανα δηλαδή πράγματα ανεπίτρεπτα τα οποία δεν συνιστώ να τα κάνει καμιά κοπέλα, γιατί κατέληξα να έχω θυρεοειδή».