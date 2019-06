Ο γιος της Ευγενίας Μανωλίδου κλείνει τα 23 και του εύχεται με μια φωτό στο Instagram [εικόνα]

View this post on Instagram

Όταν έκανε καμιά σκανταλιά μικρός, του έλεγα με αυστηρό - μαμαδίστικο (ξέρετε εσείς) ύφος «Βρε, έτσι σε μεγάλωσα;» Και μου απαντούσε με το ίδιο παιχνιδιάρικο χαμόγελο «Μαμά... έτσι σε μεγάλωσα;»Από πολύ μικρός είχε καταλάβει ότι μεγαλώναμε μαζί. Εγώ εκείνον κι εκείνος εμένα... Να σε χαίρομαι μωρό μου, να βλέπω όλα σου τα όνειρα να πραγματοποιούνται και να φτάσεις ψηλά, ψηλά, πολύ πολύ ψηλά, όσο σου αξίζει!