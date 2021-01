Νέο hairlook για την Αννα Βίσση - Το σχόλιο της Δέσποινας Βανδή [εικόνα]

Στην Αννα Βίσση αρέσει να πειραματίζεται πολύ με τα μαλλιά της.

Την έχουμε δει ξανθιά, μελαχρινή, κοκκινομάλλα σε διάφορα μήη διατηρώντας όμως πάντα το προσωπικό της glam ροκ στιλ.

Το τελευταίο διάστημα η Άννα Βίσση διατηρούσε μακριά ξανθά μαλλιά με κάποιες ελαφριές ανταύγειες. Την Τετάρτη όμως αποφάσισε να κάνει μια διακριτική αλλαγή στα μαλλιά της, επιλέγοντας τις μύτες και το έντονο φιλάρισμα ενώ έκοψε και μία μακριά φράντζα στο πλάι. Σκούρυνε επίσης λίγο και το χρώμα διατηρώντας όμως την ξανθιά απόχρωση.

Μάλιστα η Αννα Βίσση ανέβασε και μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram, ώστε να δείξει στους followers της τα καινούργια της μαλλιά.

Το νέο λουκ της Αννας Βίσση δεν παρέλειψε να σχολιάσει και η Δέσποινα Βανδή, ένα μήνα μετά την ιστορική συνάντησή τους στην σκηνή του J2US.

«Hot Girl» έγραψε η Δέσποινα Βανδή, με πολλούς από τους θαυμαστές να πατούν like!

Δείτε το νέο λουκ της Αννας Βίσση:

Η Άννα Βίσση έγραψε στην περιγραφή των φωτογραφιών που δημοσίευσε: «Hair care day! Thank u @bergmannkord haircut and styled by master @panosphair».

Και το σχόλιο της Δέσποινας Βανδή...