Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς παρτάρουν σε ταβέρνα στην Ινδία [βίντεο] - iefimerida.gr

Απόδραση στην Ινδία για τον βραβευμένο ηθοποιό Μάικλ Ντάγκλας και τη σύζυγό του, Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.

Ο γνωστός για τις ταινίες The Game και Basic Instict, Μάικλ Ντάγκλας, και η Τζόουνς, που έγινε γνωστή μέσα από το The Mask of Zorro, εξερεύνησαν τα τοπία και τον πολιτισμό της Ινδίας.

Δημοσίευσαν ένα βίντεο στα social media όπου φαίνονται να διασκεδάζουν και να χορεύουν στην κάμερα σε μια παραδοσιακή βραδιά.

Το διάσημο ζευγάρι μοιράζεται μια δυνατή σχέση που έχει αντέξει στον χρόνο. Οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και από τότε απολαμβάνουν τον έρωτά τους.

Παρά τη διαφορά ηλικίας, Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς γιορτάζουν πάνω από δύο δεκαετίες γάμου.