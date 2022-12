Γιώργος Μπένος: «Μετά το φιλί στο Maestro ήταν λίγο ανησυχητικά τα σχόλια» - iefimerida.gr

Καλεσμένοι στο Night Out βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης ο Ορέστης Χαλκιάς και ο Γιώργος Μπένος, με αφορμή το Maestro.

Μέσα σε όλα, οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι υποδύονται τους τηλεοπτικούς «Σπύρο» και «Αντώνη», μίλησαν για το πρώτο φιλί που αντάλλαξαν.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Μπένος εξομολογήθηκε πως «από το δικό μου περιβάλλον ήταν θετικές οι αντιδράσεις γι' αυτή τη σκηνή. Χάρηκα γι' αυτό, γιατί είμαστε στο 2022 και συμβαίνουν άλλα πράγματα, οπότε ας εστιάσουμε εκεί και όχι εδώ. Γιατί να προσέξω, δηλαδή, το φιλί ανάμεσα σε δυο άντρες; Χάρηκα που οι αντιδράσεις ήταν θετικές ως προς αυτό. Τώρα, εντάξει, την επόμενη μέρα το πρωί θυμάμαι πως όταν ξύπνησα ακολούθησα τη συνήθεια που έχω να σκρολάρω στο κινητό. Σου βγάζει πάντα αυτά τα σάιτ που έπαιζε η φωτογραφία αυτή και τσέκαρα από περιέργεια. Έβλεπα τα σχόλια από κάτω και, εντάξει, ήταν τσιζ! Δεν μπορώ να πω τώρα τι, αλλά ήταν και λίγο ανησυχητικά νομίζω».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολλά, πολλά. Η πλειοψηφία υπερασπίστηκε αυτό το κομμάτι, ευτυχώς, αλλά υπήρχε και ένα μεγάλο ποσοστό φαντάζομαι που εντάξει…».

«Μου έστειλε μήνυμα ένα παλικάρι που ένιωσα πάρα πολύ όμορφα όταν μου είπε ότι παραλίγο να κάνει come out στη σκηνή που έκανα come out. ''Για λίγο δεν το έκανα, αλλά ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία σε άλλη σκηνή'', μου έγραψε», πρόσθεσε ο Ορέστης Χαλκιάς στην εκπομπή του Θεοχάρη Ιωαννίδη.

Ορέστης Χαλκιάς για Maestro: «Έχω καθήκον να δείξω ότι ο ομοφυλόφιλος δεν παίζεται, είναι ένας άνθρωπος»



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ορέστης Χαλκιάς είπε για τον ρόλο του: «Δεν μου έκανε καμία εντύπωση να παίξω έναν ομοφυλόφιλο άντρα. Κατ' αρχάς, "δεν παίζεται" ένας ομοφυλόφιλος άνδρας. Αντί να φιλάς μια γυναίκα, φιλάς έναν άντρα. Οι άλλοι σε αναγκάζουν να φερθείς διαφορετικά. Δεν δυσκολεύτηκα. Έχω μεγαλύτερο καμάρι όταν μου στέλνουν άνθρωποι της κοινότητας αυτής ότι τους εκπροσωπώ άξια… Από το πρώτο δευτερόλεπτο που έμαθα ότι ίσως να παίξω τον ομοφυλόφιλο είχα στο μυαλό μου ότι έχω καθήκον, επιτέλους, να δείξω ότι ο ομοφυλόφιλος "δεν παίζεται", είναι ένας άνθρωπος απλά που αγαπάει ένα άτομο του ίδιου φύλου. Τίποτα άλλο. Τα περί "καρικατούρας", που έχουμε μάθει να βλέπουμε, είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά εξαφανίζεται.



Στην Ελλάδα είναι ακόμα ταμπού ένα γκέι φιλί. Δεν πιστεύω ότι έχουμε κάνει τρομερά βήματα. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Γίνονται τόσο τραγικά πράγματα, γυναικοκτονίες, και ασχολούμαστε με ένα φιλί; Δεν γίνεται να ασχολούμαστε με τους κανόνες μιας θρησκείας. Ο Χριστός δεν είπε αγαπάτε στρέιτ, είπε αγαπάτε everyone. Οπότε πάμε κατά 'κει, ρε παιδιά, δεν χάνουμε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ορέστης Χαλκιάς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ