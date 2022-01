Luisinha Oliveira: Αυτή η σέξι νεαρή είναι το νέο κορίτσι ενός σταρ της Formula 1 [εικόνες] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο Lando Norris ένας από τους 20 οδηγούς της Formula 1, από τους μικρότερους στο grid και από τα ανερχόμενα ταλέντα έχει πλέον... κορίτσι.

Ο 22χρονος πιλότος της McLaren δημοσιοποίησε το ειδύλλιό του με το μοντέλο Luisinha Oliveira με την οποία πέρασε την Πρωτοχρονιά στο Ντουμπάι.

Η επίσης 22χρονη καλλονή από την Πορτογαλία φαίνεται ότι είναι σε σχέση με τον οδηγό της Formula 1 το τελευταίο διάστημα. Ο νεαρός πιλότος γνωστοποίησε το ειδύλλιο με μια ανάρτησή του στο Instagram.

«Ο ήλιος μου» έγραψε στη λεζάντα της φωτό ο Lando Norris που δείχνει τον ίδιο με την Luisinha Oliveira να φιλιούνται στους αμμολόφους του Ντουμπάι.

Ο επίσης πιλότος της F1 και πρώην team-mate του Lando Norris στην McLaren, Carlos Sainz (τώρα είναι οδηγός της Ferrari), προφανώς πειράζοντάς τον «Είναι επίσημο». Είναι γνωστή η φιλία ανάμεσα στον Norris και στον Sainz το περίφημο... Carlando με τους δυο τους να πειράζουν ο ένας τον άλλον όχι μόνο στα social media αλλά και με την κάθε πρώτη ευκαιρία στις κάμερες.

Ο Lando Norris όπως και οι υπόλοποι 19 πιλότοι της Formula 1 κάνει αυτή τη στιγμή ένα διάλειμμα μετά την ολοκλήρωση της σεζόν της F1. Στο πρωτάθλημα του 2021 κατέλαβε την 6η θέση, χωρίς ωστόσο να καταφέρει την πολυπόθητη πρώτη του νίκη, όπως ήλπιζε στην αρχή της σεζόν.

Τα κορίτσια των πιλότων της Formula 1

Ο 22χρονος Νorris ανήκει στην κατηγορία των οδηγών της Formula 1 που πάντα παρέμεινε σιωπηλός στις ερωτήσεις για τα προσωπικά του, σε αντίθεση με άλλους πιλότους οι οποίοι όχι μόνο μοιράζονται στιγμιότυπα από πιο προσωπικές στιγμές τους, αλλά οι σύντροφό τους τούς συνοδεύουν στους αγώνες. Ο Βάλτερι Μπότας, ο Σαρλ Λεκλέρκ, ο Νίκολας Λατίφι, ο Μαξ Φερστάπεν, ο Κάρλος Σάινθ, ο Πιερ Γκασλί, ο Τζορτζ Ράσελ, είναι μόνο κάποιοι από τους οδηγούς που συχνά ή σχεδόν πάντα συνοδεύονται από τις αγαπημένες τους στις πίστες.

Τα σχόλια στο Instagram με τους 4,7 εκατ. followers του Lando Norris έπεσαν βροχή κάτω από την εν λόγω ανάρτηση «Λοιπόν, αυτή είναι απλά η πιο χαριτωμένη ανάρτηση που έχω δει ποτέ», έγραψε κάποιος φαν, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Υγιές περιεχόμενο που μας αρέσει να βλέπουμε». «Αυτό είναι το πιο ωραίο που έχουμε δει. Get in there Lando», έγραψε κάποιος ακόμη χρησιμοποιώντας τη διάσημη φράση που χρησιμοποιεί ο μηχανικός Λιούις Χάμιλτον, κάθε φορά που ο Βρετανός κερδίζει έναν αγώνα.

Φυσικά δεν έλειψαν και τα πιο χιουμοριστικά σχόλια. «Και ξαφνικά χιλιάδες καρδιές ράγισαν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο», έγραψε κάποιος άλλος.

Ποια είναι η φίλη του Lando Norris Luisinha Oliveira;

Η Luisinha Oliveira είναι ένα 22χρονο μοντέλο από την Πορτογαλία. Είναι εδώ και αρκετό καιρό με τον οδηγό της Formula 1, ωστόσο την Τρίτη ήταν η πρώτη φορά που ο Norris το παραδέχθηκε δημοσίως. Αντίστοιχη ανάρτηση δεν έκανε η ίδια, ωστόσο δεν σταμάτησε να μοιράζεται φωτογραφίες και stories από τις διακοπές της με τον Lando Norris στο Ντουμπάι.

Η εντυπωσιακή 22χρονη

Τον περασμένο Μάιο η 22χρονη είχε απολαύσει τις διακοπές της στην Ελλάδα: