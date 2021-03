Η L’Oréal Paris πίσω από τις πιο θεαματικές αλλαγές στην εκπομπή «Super Makeover» | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η L’Oréal Paris υποστηρίζει πως κάθε άνθρωπος πρέπει να αγαπάει και να φροντίζει τον εαυτό του γιατί… του αξίζει.

Δημιουργώντας προϊόντα make up δίνει χώρο στην προσωπική έκφραση ενώ με τα προϊόντα περιποίησης επιδερμίδας και μαλλιών χαρίζει την απαραίτητη φροντίδα τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η L’ Oréal Paris υποστηρίζει μέσα από την νέα εκπομπή του ΣΚΑΙ “Super Makeover”, όλους όσους είναι έτοιμοι για την αλλαγή που τους αξίζει! Η αγαπημένη μας Δούκισσα Νομικού, ως κεντρική παρουσιάστρια του show πλαισιώνεται από μια ομάδα experts που μελετούν, αναλαμβάνουν και δημιουργούν τα πιο εντυπωσιακά «Πριν» και «Μετά».

Στο κομμάτι του make up δεν θα μπορούσε να λείπει ο αγαπημένος Makeup Expert Παντελής Τουτουντζής, ο οποίος συμβουλεύει όλους τους συμμετέχοντες και με εξατομικευμένα και πρακτικά make up tips τους μαθαίνει πως να απογειώσουν το μακιγιάζ τους. Σε θέματα hair styling, η hair expert & colorist Σοφία Νομικού πραγματοποιεί εξαιρετικές μεταμορφώσεις ανανεώνοντας το look των συμμετεχόντων, πάντα σεβόμενη το προσωπικό τους γούστο. Η Fashion Stylist Έλενα Παπασταύρου αναλαμβάνει όλες τις μεταμορφώσεις στο styling δίνοντας χρήσιμες συμβουλές, ενώ πάντα όλες οι μεταμορφώσεις γίνονται σε συνεργασία με την Συμβουλευτική Ψυχολόγο Μαρία Χουδαλάκη.

Η εκθαμβωτική Δούκισσα Νομικού, ως Ambassador της L’Oréal Paris στην χώρα μας, εκφράζει απόλυτα την ταυτότητα και την παριζιάνικη αισθητική της L’Oréal Paris υποστηρίζοντας πως όλοι είμαστε πρωταγωνιστές, αρκεί να εκφραζόμαστε μέσω του δικού μας προσωπικού στιλ.

Ταυτόχρονα, ο makeup expert της L’Oréal Paris, Παντελής Τουτουντζής θα επιμεληθεί όλες τις μεταμορφώσεις που αφορούν στο makeup. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει σε συνεντεύξεις του πως «κάθε πρόσωπο είναι ένας καμβάς σημασία έχει τι θέλεις να δημιουργήσεις και να μπορείς. Το μακιγιάζ είναι κάτι που σε κάνει να αγαπάς ακόμη περισσότερο τον εαυτό σου, όχι μόνο ως προς την εμφάνιση, αλλά και στο να έρθεις πιο κοντά με τον εαυτό σου, να παίξεις με τα χρώματα, να εκφραστείς και να ανεβάσεις την διάθεσή σου.»

Μέσα από το SuperMakeOverπαρουσιάζεται μια ευρεία γκάμα προϊόντων L’Oréal Paris που περιλαμβάνει προϊόντα make up, haircare, skincare και grooming, τόσο για γυναίκες όσο και για άντρες. Ταυτόχρονα, μέσα από τους experts μπορούν όλοι να δουν ζωντανά την χρήση και εφαρμογή των προϊόντων, καθώς και συνοδευτικά tips για την βέλτιστη χρήση τους.

Ακόμη, δύναται η δυνατότητα στον κόσμο, μέσα από συνοδευτικό barcode που εμφανίζεται στην οθόνη κατά την προβολή των προϊόντων από τους experts, να κάνουν scan και να ανακαλύψουν τα προϊόντα, συμβουλές και makeup looks.

Έτσι, λοιπόν, ο καθένας μπορεί να αποφασίσει τι θέλει να είναι και να τολμήσει την αλλαγή που ονειρεύεται, γιατί του …αξίζει!

